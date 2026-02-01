IránGázai-övezethadseregterrorszervezet

Irán terrorszervezetté nyilvánította az uniós országok hadseregeit

Teherán terrorszervezetté nyilvánította az európai országok hadseregeit, válaszul arra, hogy az Európai Unió listára tette az iráni Forradalmi Gárdát. A döntés tovább növeli az Irán körüli feszültséget, miközben az országot a halálos áldozatokkal járó tüntetések miatt is erős nemzetközi nyomás éri.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 17:32
Ali Hamenei iráni legfelsőbb vezető
Ali Hamenei iráni legfelsőbb vezető Forrás: AFP
Irán vasárnap terrorszervezetté nyilvánította az európai országok hadseregeit, miután az Európai Unió hasonlóan járt el az iráni Forradalmi Gárdával szemben, amelyet a kormányellenes tiltakozó mozgalom elnyomásának összehangolásával vádol. A tüntetések kezdete óta – amelyek során ezrek haltak meg – Iránra nemzetközi nyomás nehezedik. Az Egyesült Államok többször fenyegetett katonai beavatkozással, bár a felek nyilatkozataiból később úgy tűnt, hogy a diplomáciai utat választják.

Mohammed Bager Galibaf jelentette be Irán lépését, ami tovább súlyosbíthatja a nemzetközi konflikutst
Mohammed Bager Galibaf jelentette be Irán lépését, ami tovább súlyosbíthatja a nemzetközi konfliktust Fotó: AFP

A Forradalmi Gárda terrorszervezetté minősítésével kapcsolatos ellenintézkedésekre vonatkozó törvény 7. cikke értelmében terrorszervezeteknek tekintjük az európai országok hadseregeit

– jelentette ki vasárnap Mohammed Bager Galibaf, az iráni parlament elnöke, annak a napnak a 47. évfordulóján, amelyen Khomeini ajatollah, az Iráni Iszlám Köztársaság alapítója visszatért Iránba.

Az 1979-ben Irán legfelsőbb vezetője által létrehozott Forradalmi Gárdát a hatalom ideológiai hadseregének tekintik. Rendkívül szervezett, és irányítja az iráni gazdaság jelentős területeit. Egyelőre nem tudni, milyen következményei lesznek az iráni döntésnek. A szóban forgó törvényt 2019-ben fogadták el, az Egyesült Államok által hozott intézkedésekre reagálva. 

Az Európai Unió csütörtökön hozta meg az intézkedést, követve az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália példáját, amelyek 2019-ben, 2024-ben, illetve 2025-ben döntöttek az iráni Forradalmi Gárda terrorszervezetté nyilvánításáról.

Az Egyesült Államok tucatnyi hadihajót – közöttük az Abraham Lincoln repülőgép-hordozót – vonultatott fel a Perzsa (Arab)-öbölben, Irán pedig vasárnap kezd tengerészeti hadgyakorlatot a Hormuzi-szorosban.

Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton viszont kijelentette, hogy sem Iránnak, sem az Egyesült Államoknak nem áll érdekében egy háború, és a diplomáciai megoldás mellett tette le a voksát. Egy magas rangú iráni vezető szerint sikerült „előrehaladást” elérni a Washingtonnal folytatandó „tárgyalások” érdekében.

Az iráni vezetés január eleje óta elnyomja a tüntetéseket, amelyek eleinte a magas árak miatt indultak, majd a hatalom ellen irányultak. A HRANA emberi jogi civil szervezet, amelynek az Egyesült Államokban van a székhelye, azt közölte, hogy a tüntetéseken 6713 ember halt meg, közöttük 137 gyermek. A szervezet további 17 ezer esetleges haláleset ügyében nyomoz. Az iráni hatóságok azt állítják, hogy az áldozatok túlnyomó többsége a biztonsági erők tagja, illetve „terroristák” által meggyilkolt járókelő volt.

Borítókép: Ali Hamenei iráni legfelsőbb vezető (Fotó: AFP)

