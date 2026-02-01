Irán terrorszervezetté nyilvánította az uniós országok hadseregeit

A Forradalmi Gárda terrorszervezetté minősítésével kapcsolatos ellenintézkedésekre vonatkozó törvény 7. cikke értelmében terrorszervezeteknek tekintjük az európai országok hadseregeit

– jelentette ki vasárnap Mohammed Bager Galibaf, az iráni parlament elnöke, annak a napnak a 47. évfordulóján, amelyen Khomeini ajatollah, az Iráni Iszlám Köztársaság alapítója visszatért Iránba.

Today the regime parliament declared all European armies terrorist groups, dressed up in IRGC uniforms, and chanted Death to America.



Imagine negotiating or doing diplomacy with these demonic clowns. pic.twitter.com/e8Zh5g7bis — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) February 1, 2026

Az 1979-ben Irán legfelsőbb vezetője által létrehozott Forradalmi Gárdát a hatalom ideológiai hadseregének tekintik. Rendkívül szervezett, és irányítja az iráni gazdaság jelentős területeit. Egyelőre nem tudni, milyen következményei lesznek az iráni döntésnek. A szóban forgó törvényt 2019-ben fogadták el, az Egyesült Államok által hozott intézkedésekre reagálva.

Az Európai Unió csütörtökön hozta meg az intézkedést, követve az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália példáját, amelyek 2019-ben, 2024-ben, illetve 2025-ben döntöttek az iráni Forradalmi Gárda terrorszervezetté nyilvánításáról.

🚨 European Union expels diplomats of the Islamic regime in Iran and takes steps to put the IRGC on the terrorist list. Let’s hope they move fast and that the UK follows ASAP. Full job not done yet. But strong message to the regime. #IranMassacre pic.twitter.com/XtMmVhQcK3 — Omid Djalili (@omid9) January 20, 2026

Az Egyesült Államok tucatnyi hadihajót – közöttük az Abraham Lincoln repülőgép-hordozót – vonultatott fel a Perzsa (Arab)-öbölben, Irán pedig vasárnap kezd tengerészeti hadgyakorlatot a Hormuzi-szorosban.