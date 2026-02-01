„Az amerikaiaknak tudniuk kell, ha háborút robbantanak ki, ezúttal regionális háború lesz” – jelentette ki Ali Hamenei ajatollah.
Irán háborúval fenyeget
Regionális háborúval fenyegetőzött vasárnap egy esetleges amerikai katonai beavatkozás esetén Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah, aki puccskísérletnek nevezte a hatóságok által elnyomott tiltakozó mozgalmat.
Az Egyesült Államok tavaly nyáron már beavatkozott Iránban. Akkor Izrael oldalán avatkozott be a két ország között kirobbant konfliktusba. Donald Trump amerikai elnök tavaly december végén a gazdasági nehézségek miatt kezdődött, majd csakhamar kormányellenes tömegtüntetésekbe fordult tiltakozásokra adott erőszakos hatósági fellépés miatt helyezett kilátásba újabb katonai fellépést az iráni rezsimmel szemben. Az Európai Unió a tüntetések elnyomása miatt csütörtökön felvette a terrorszervezetek listájára az Iráni Forradalmi Gárdát. Válaszul vasárnap az iráni parlament terrorszervezetnek minősítette az európai országok hadseregeit – írta az MTI.
Az Egyesült Államok elnöke ugyanakkor arról beszélt, hogy Irán „komoly tárgyalásokat” folytat az Egyesült Államokkal.
Az amerikai elnök reményét fejezte ki, hogy a tárgyalások „elfogadható” eredményre vezetnek. Irán legfőbb biztonsági tisztviselője, Ali Larijani szintén elmondta, hogy a tárgyalásokban előrelépés tapasztalható
– emelte ki a BBC. Trump korábban közölte: beavatkozik Irán nukleáris törekvéseibe és megtorolja az halálos kimenetelű, kormányellenes tüntetések leverését, ha Irán vezetése nem hagy fel a tüntetők elleni erőszakos fellépéssel.
Borítókép: Ali Khamenei, Irán legfőbb vezetője (Fotó: AFP)
