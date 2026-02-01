iráneurópai unióháború

Irán háborúval fenyeget

Regionális háborúval fenyegetőzött vasárnap egy esetleges amerikai katonai beavatkozás esetén Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah, aki puccskísérletnek nevezte a hatóságok által elnyomott tiltakozó mozgalmat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 12:25
Ali Khamenei, Irán legfőbb vezetője Fotó: - Forrás: KHAMENEI.IR
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az amerikaiaknak tudniuk kell, ha háborút robbantanak ki, ezúttal regionális háború lesz” – jelentette ki Ali Hamenei ajatollah. 

Ali Khamenei, Irán legfőbb vezetője
Ali Hamenei, Irán legfőbb vezetője Fotó: - / KHAMENEI.IR

Az Egyesült Államok tavaly nyáron már beavatkozott Iránban. Akkor Izrael oldalán avatkozott be a két ország között kirobbant konfliktusba. Donald Trump amerikai elnök tavaly december végén a gazdasági nehézségek miatt kezdődött, majd csakhamar kormányellenes tömegtüntetésekbe fordult tiltakozásokra adott erőszakos hatósági fellépés miatt helyezett kilátásba újabb katonai fellépést az iráni rezsimmel szemben. Az Európai Unió a tüntetések elnyomása miatt csütörtökön felvette a terrorszervezetek listájára az Iráni Forradalmi Gárdát. Válaszul vasárnap az iráni parlament terrorszervezetnek minősítette az európai országok hadseregeit – írta az MTI.

 

Az Egyesült Államok elnöke ugyanakkor arról beszélt, hogy Irán „komoly tárgyalásokat” folytat az Egyesült Államokkal. 

Az amerikai elnök reményét fejezte ki, hogy a tárgyalások „elfogadható” eredményre vezetnek. Irán legfőbb biztonsági tisztviselője, Ali Larijani szintén elmondta, hogy a tárgyalásokban előrelépés tapasztalható 

– emelte ki a BBC. Trump korábban közölte: beavatkozik Irán nukleáris törekvéseibe és megtorolja az halálos kimenetelű, kormányellenes tüntetések leverését, ha Irán vezetése nem hagy fel a tüntetők elleni erőszakos fellépéssel. 

Borítókép: Ali Khamenei, Irán legfőbb vezetője (Fotó: AFP) 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekcigányság

A cigányság igazi ellenségei

Békés Bence avatarja

A cigányság ellenségei leginkább azok a „barátok”, akik a nemzeti kisebbségünk rossz helyzetére és szenvedésére építik az üzleti modelljüket és a politikai kampányaikat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu