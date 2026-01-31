iránbandar abbászrobbanás

Rejtélyes robbanások rázták meg Iránt, halottak is vannak

Szombaton két, egymástól mintegy ezer kilométerre történt robbanás rázta meg Iránt, legalább öt ember életét követelve. Bár a közösségi médiában azonnal elkezdődtek a találgatások egy esetleges izraeli szabotázsról vagy célzott likvidálásról, a iráni rezsim hivatalos csatornái gázrobbanásokat említenek.

Munkatársunktól
2026. 01. 31. 19:32
Illusztráció (Forrás: Middle East Images via AFP)
Az egyik robbanás Irán stratégiai fontosságú déli kikötővárosában, Bandar-Abbászban történt. A helyi jelentések szerint egy lakóépületben bekövetkezett detonáció egy négyéves kislány életét követelte, és tizennégy személy szenvedett sérüléseket  – számol be róla a Sky News hírtelevízió.

Irán két városát, az egymástól mintegy ezer kilométerre fekvő Bandar-Abbászt és Ahvazt is robbanás rázta meg szombaton (Fotó: Middle East Images via AFP)

A Fars iráni hírügynökség beszámolója szerint a robbanás egy nyolcemeletes épületet rázott meg, súlyos károkat okozva az első három szinten.

Ezzel párhuzamosan az ország nyugati részén fekvő Ahvaz városában is robbanás történt, amely négy ember halálát okozta. A két helyszín közötti több mint ezer kilométeres távolság ellenére az időbeli egybeesés azonnal találgatásokra adott okot a nemzetközi sajtóban és a közösségi médiában. A helyi hatóságok és az állami média azonban mindkét esetben gázrobbanásként azonosította a tragédiák okát, igyekezve elejét venni a pániknak és a politikai spekulációknak.

A feszültséget fokozta, hogy a közösségi médiában elterjedt a hír: a bandar-abbászi robbanás valójában az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) haditengerészetének egyik parancsnoka ellen elkövetett merénylet volt. A félhivatalos Tasnim hírügynökség azonban hamisnak nevezte ezeket az állításokat, a rezsim narratíváját erősítve, miszerint nem történt külső beavatkozás.

Izrael, amely korábban számos alkalommal hajtott végre szabotázsakciókat az iráni nukleáris program és katonai létesítmények ellen, ezúttal sietett leszögezni: nincs közük a történtekhez.

A helyszín azonban, különösen Bandar-Abbász esetében, önmagában is aggodalomra ad okot. A kikötőváros a Hormuzi-szoros partján fekszik, amely a világ egyik legfontosabb tengeri olajszállítási útvonala. A globális tengeri kőolaj-kereskedelem mintegy ötöde halad át ezen a szűk tengerszoroson, így bármilyen incidens, amely a régió stabilitását fenyegeti, közvetlen hatással lehet a világpiaci energiaárakra és az ellátásbiztonságra.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Middle East Images via AFP)

