Rejtélyes robbanások rázták meg Iránt, halottak is vannak

Az egyik robbanás Irán stratégiai fontosságú déli kikötővárosában, Bandar-Abbászban történt. A helyi jelentések szerint egy lakóépületben bekövetkezett detonáció egy négyéves kislány életét követelte, és tizennégy személy szenvedett sérüléseket – számol be róla a Sky News hírtelevízió.

Irán két városát, az egymástól mintegy ezer kilométerre fekvő Bandar-Abbászt és Ahvazt is robbanás rázta meg szombaton (Fotó: Middle East Images via AFP)

A Fars iráni hírügynökség beszámolója szerint a robbanás egy nyolcemeletes épületet rázott meg, súlyos károkat okozva az első három szinten.

Ezzel párhuzamosan az ország nyugati részén fekvő Ahvaz városában is robbanás történt, amely négy ember halálát okozta. A két helyszín közötti több mint ezer kilométeres távolság ellenére az időbeli egybeesés azonnal találgatásokra adott okot a nemzetközi sajtóban és a közösségi médiában. A helyi hatóságok és az állami média azonban mindkét esetben gázrobbanásként azonosította a tragédiák okát, igyekezve elejét venni a pániknak és a politikai spekulációknak.