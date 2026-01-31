A drogok elleni harc nem csupán belföldön zajlik, Brüsszel újabban azért bünteti hazánkat, mert nem kíván kiskapukat sem nyitni a kábítószer fogyasztásával kapcsolatban – idézte fel lapunknak ifjabb Lomnici Zoltán Orbán Viktor hatvani háborúellenes gyűlésen elhangzott szavait. A Századvég elemzője egyben rámutatott: ehhez képest döbbenetes tény, hogy az Európai Unió Kábítószer-ügynökség adatai szerint 2023-ban az EU-ban legalább 7500 kábítószer-túladagolás okozta halálesetet jelentettek.

Fontos, hogy egy olyan kormányt és miniszterelnököt támogassunk, aki nem hagyja, hogy hazánkat belepréseljék egy háborúba (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Addig kell komolyan venni a háborút, amíg nincs itt

A háború kapcsán az alkotmányjogász rámutatott: Magyarország eminens érdeke a negatív történelmi tapasztalatok alapján, hogy olyan kormányt és miniszterelnököt támogasson, aki nem hagyja, hogy hazánkat belepréseljék egy háborúba.

– Az idő nekünk dolgozik, egyre több európai ország ellenzi a háborút és azt, hogy a pénzüket – akár brüsszeli hitel formájában – Ukrajnába küldjék – emlékeztetett, majd ismertette a Századvég legfrissebb Európa-projekt-kutatását, amelyből kiderül, hogy

az EU felnőtt lakosságának 69 százaléka elutasítja, hogy országa katonákat küldjön Ukrajnába.

Ifjabb Lomnici Zoltán rámutatott: a probléma több hasonlóságot mutat a 2015 utáni migrációval. Miközben a baloldal álproblémának nevezte, visszafordíthatatlan károkat okozott az európai országokban.

A háborút addig kell komolyan venni, amíg nincs itt, utána késő

– húzta alá, kiemelve, hogy Magyarország ebben a kérdésben a magyarok mellett áll, miért kellene a pozícióinkat mindig máshoz képest meghatározni. – A saját nemzeti érdekeink mellett kell kitartani – jelentette ki az elemző.

Valami nagy átalakulás részesei vagyunk

A miniszterelnök a hatvani beszédében az autógyártás kihívásait kezelő magyar gazdasági megoldásokról is beszélt, az elektromobilitás jelentőségét kiemelve. Ifjabb Lomnici Zoltán szerint a Rába–Tátra gyártásának megkezdése Győrben a magyar teherautó-gyártás felélesztését jelenti.

– Valami nagy átalakulás részesei vagyunk, és ezt meg kell értenünk és élére kell állnunk. A technológiai kihívások rendezése kiemelt kérdés lesz, különösen a gyermekek kapcsán – közölte.