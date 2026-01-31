ifjabb lomnici zoltánkormányOrbán Viktorháborúszázadvég

A háborút addig kell komolyan venni, amíg nincs itt, utána késő

Az elvégzett munka minősége, ami számít, és Magyarországon mindenkit megillet az a sors, amit szeretne, ez a nehéz sorsúakra is ugyanúgy vonatkozik – mondta a Magyar Nemzetnek ifjabb Lomnici Zoltán, Orbán Viktor beszédét értékelve. A Századvég elemzője arra is kitért: addig kell komolyan venni a háborút, amíg nincs itt.

Munkatársunktól
2026. 01. 31. 18:27
@Vanik Zoltan
A drogok elleni harc nem csupán belföldön zajlik, Brüsszel újabban azért bünteti hazánkat, mert nem kíván kiskapukat sem nyitni a kábítószer fogyasztásával kapcsolatban – idézte fel lapunknak ifjabb Lomnici Zoltán Orbán Viktor hatvani háborúellenes gyűlésen elhangzott szavait. A Századvég elemzője egyben rámutatott: ehhez képest döbbenetes tény, hogy az Európai Unió Kábítószer-ügynökség adatai szerint 2023-ban az EU-ban legalább 7500 kábítószer-túladagolás okozta halálesetet jelentettek.

Ifjabb Lomnici Zoltán
Fontos, hogy egy olyan kormányt és miniszterelnököt támogassunk, aki nem hagyja, hogy hazánkat belepréseljék egy háborúba (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

 

Addig kell komolyan venni a háborút, amíg nincs itt

A háború kapcsán az alkotmányjogász rámutatott: Magyarország eminens érdeke a negatív történelmi tapasztalatok alapján, hogy olyan kormányt és miniszterelnököt támogasson, aki nem hagyja, hogy hazánkat belepréseljék egy háborúba.

– Az idő nekünk dolgozik, egyre több európai ország ellenzi  a háborút és azt, hogy a pénzüket – akár brüsszeli hitel formájában – Ukrajnába küldjék  – emlékeztetett, majd ismertette a Századvég legfrissebb Európa-projekt-kutatását, amelyből kiderül, hogy

az EU felnőtt lakosságának 69 százaléka elutasítja, hogy országa katonákat küldjön Ukrajnába.

Ifjabb Lomnici Zoltán rámutatott: a probléma több hasonlóságot mutat a 2015 utáni migrációval. Miközben a baloldal álproblémának nevezte, visszafordíthatatlan károkat okozott az európai országokban.

A háborút addig kell komolyan venni, amíg nincs itt, utána késő

– húzta alá, kiemelve, hogy Magyarország ebben a kérdésben a magyarok mellett áll, miért kellene a pozícióinkat mindig máshoz képest meghatározni. – A saját nemzeti érdekeink mellett kell kitartani – jelentette ki az elemző.

 

Valami nagy átalakulás részesei vagyunk

A miniszterelnök a hatvani beszédében az autógyártás kihívásait kezelő magyar gazdasági megoldásokról is beszélt, az elektromobilitás jelentőségét kiemelve. Ifjabb Lomnici Zoltán szerint a Rába–Tátra gyártásának megkezdése Győrben a magyar teherautó-gyártás felélesztését jelenti.

– Valami nagy átalakulás részesei vagyunk, és ezt meg kell értenünk és élére kell állnunk. A technológiai kihívások rendezése kiemelt kérdés lesz, különösen a gyermekek kapcsán – közölte.

A roma integráció kapcsán sok tízezer ember sikeréről tudott a kormányfő beszámolni, a tanulás és a munka tekintetében is számos kimagasló adatot ismerhettünk meg a magyarországi cigányságról. A Századvég elemzője szerint jól látszik, hogy a helyzet jó irányba mozdult el, de további tennivalók is vannak, amelynek alapja az az együttműködés, amelyet kötött az érintett közösséggel a nemzeti kormány 2010 után.

Az elvégzett munka minősége, ami számít, és Magyarországon mindenkit megillet az a sors, amit szeretne, és ez a nehéz sorsúakra is ugyanúgy vonatkozik

– értékelt ifjabb Lomnici Zoltán.

A rezsicsökkentéssel kapcsolatban a miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy Brüsszel és hazai képviselői, a tiszások együttesen meg akarják szüntetni: az ok, hogy a rezsicsökkentés alapja az olcsó orosz energia. Az erről szóló leválásról már döntés is született Brüsszelben, amit hazánk megtámadott az Európai Bíróságon.

Ifjabb Lomnici Zoltán leszögezte: az olcsó közszolgáltatások, a saját állás, a saját otthon, illetve a kiszámítható, stabil nyugdíjrendszer garantálása nem a piaci szabályok és szemléletmód szerinti elvárása a magyar embereknek.

Ezt a magyar kormány érti, és számos kormányzati intézkedéssel támogatja 2010 óta

– hívta fel a figyelmet. Emlékeztetett, a magyarok életét és vagyonbiztonságát súlyosan veszélyeztető ukrán EU-, pláne NATO-integráció világháborút jelentene, és az ezt támogató lobbisták, mint például Orbán Anita, egy veszélyes terv kijárását végzik, ennek megvalósítását segítik.

– A nemzeti petíció kitöltésével nemcsak ezen brüsszelita lobbiérdekekkel szembeni küzdelmet támogathatják az emberek, de a kormány számára is politikai muníciót biztosítanak a nemzeti kormány törekvéseihez –  vélekedett.

Mint fogalmazott, az ukránokkal lehet különalkut kötni,

 ám beengedni nem szabad őket a közösségünkbe.

De azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy milyen hangnemet ütnek meg velünk az ukránok külsősként. Mi lesz, ha belülről fognak minket kiosztani? – Miközben Magyarország ad áramot, benzint és gázt Ukrajnának, és több ezren élnek hazánkban, arról nem is beszélve, hogy több mint 14 millió határátlépést regisztráltak Ukrajna felől a háború óta – fűzte hozzá ifjabb Lomnici Zoltán.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

