Orbán Viktor: A cigányság elismerést és megbecsülést érdemel + videó

– Üzenjük meg a tiszásoknak, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, és ne uszítsák a cigányokat a magyarok ellen, mert abból baj lesz – húzta alá Orbán Viktor a hatvani háborúellenes gyűlésen. A miniszterelnök közölte: fontos, hogy ne üljünk fel semmiféle provokációnak, hanem nyugodtan tekintsük át ezeket a nehéz kérdéseket és találjuk meg a közös válaszokat, mert csak így őrizhetjük meg a békét Magyarországon.

Orbán Viktor: Ne uszítsanak a tiszások a cigányok és a magyarok ellen! (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Orbán Viktor: A Tisza bűnözőket küldött a fideszesekre

A miniszterelnök a cigány–magyar együttélésről úgy fogalmazott: most minden fel van verve, mint a zacc, majd felidézte a gyöngyösi Lázárinfót, ahol Lázár Jánost egy csepeli roma is megkérdezte korábbi félreérthető kijelentéséről. Noha a miniszter emiatt már bocsánatot kért, az eseményen újra elmondta, sajnálja a történteket, és az ő fejében a nap végén nincs olyan, hogy valaki cigány vagy nem, mert mindnyájan magyarok vagyunk. A tárcavezető válasza közben azonban többször is ordítozás hallatszott, volt, hogy azt skandálták: Lázár, takarodj!

Orbán Viktor megjegyezte, érti, miért érezték magukat rosszul a cigányok Lázár János kijelentése miatt, azt érezték, hogy őket ennél többre nem tartják alkalmasnak, de a politikában van, hogy néha egy-egy mondat félrecsúszik, ezeket meg kell beszélni.

A cigányság elismerést és megbecsülést érdemel

– fogalmazott.

A kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy kiderült, az akció mögött a Tisza Párt áll, amely egyenesen bűnözőket vezényelt a Lázárinfóra, hogy hergeljenek. A kormányfő közölte, olyat még nem látott, és nem is lehet elfogadni, ami Gyöngyösön történt, hogy

bűnözők, bandába szerveződve, egy párt megbízásából csináljanak balhét egy rendezvényen azért, hogy megfélemlítsék a fideszeseket.

– Emberölés, rablás, lopás, kényszerítés, szexuális erőszak szerepel a Tisza Párt által odaküldött emberek bűnlajstromán, némelyiknek több bűncselekmény van a rovásán, mint ahány éves – jelezte a miniszterelnök, aki egyben tisztázta: a kormány továbbra is elkötelezett a cigányság támogatásában, folytatni kell azt a 2010-ben kötött együttműködést, amelynek lényege, hogy ha polgárosodni akarnak, akkor munkával és tanulással tudják őket segíteni, a kérés csak annyi, hogy éljenek ezekkel, azaz dolgozzanak és iskolázzák gyermekeiket.