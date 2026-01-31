tisza pártOrbán Viktorgyöngyöscigányságlázár jános

Orbán Viktor: A cigányság elismerést és megbecsülést érdemel + videó

– Olyan sorsotok lesz, amilyet választotok magatoknak, és amiért megdolgoztok, a cigányság elismerést érdemel – jelentette ki a miniszterelnök a hatvani háborúellenes gyűlésen. Közölte: a kormány továbbra is elkötelezett a cigányság támogatásában, ám az rajtuk áll, élnek-e ezekkel a lehetőségekkel. Orbán Viktor egyben jelezte: fontos, hogy ne üljünk fel a tiszások uszításának, főleg azok után, hogy Magyar Péterék bűnözőket küldtek a Lázárinfóra.

Munkatársunktól
2026. 01. 31. 15:40
DPK gyűlés Hatvan Orbán Viktor Havran Zoltán
– Üzenjük meg a tiszásoknak, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, és ne uszítsák a cigányokat a magyarok ellen, mert abból baj lesz – húzta alá Orbán Viktor a hatvani háborúellenes gyűlésen. A miniszterelnök közölte: fontos, hogy ne üljünk fel semmiféle provokációnak, hanem nyugodtan tekintsük át ezeket a nehéz kérdéseket és találjuk meg a közös válaszokat, mert csak így őrizhetjük meg a békét Magyarországon.

Orbán Viktor
Orbán Viktor:  Ne uszítsanak a tiszások a cigányok és a magyarok ellen! (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

 

Orbán Viktor: A Tisza bűnözőket küldött a fideszesekre

A miniszterelnök a cigány–magyar együttélésről úgy fogalmazott: most minden fel van verve, mint a zacc, majd felidézte a gyöngyösi Lázárinfót, ahol Lázár Jánost egy csepeli roma is megkérdezte korábbi félreérthető kijelentéséről. Noha a miniszter emiatt már bocsánatot kért, az eseményen újra elmondta, sajnálja a történteket, és az ő fejében a nap végén nincs olyan, hogy valaki cigány vagy nem, mert mindnyájan magyarok vagyunk. A tárcavezető válasza közben azonban többször is ordítozás hallatszott, volt, hogy azt skandálták: Lázár, takarodj!

Orbán Viktor megjegyezte, érti, miért érezték magukat rosszul a cigányok Lázár János kijelentése miatt, azt érezték, hogy őket ennél többre nem tartják alkalmasnak, de a politikában van, hogy néha egy-egy mondat félrecsúszik, ezeket meg kell beszélni.

A cigányság elismerést és megbecsülést érdemel

– fogalmazott.

A kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy kiderült, az akció mögött a Tisza Párt áll, amely egyenesen bűnözőket vezényelt a Lázárinfóra, hogy hergeljenek. A kormányfő közölte, olyat még nem látott, és nem is lehet elfogadni, ami Gyöngyösön történt, hogy

bűnözők, bandába szerveződve, egy párt megbízásából csináljanak balhét egy rendezvényen azért, hogy megfélemlítsék a fideszeseket.

– Emberölés, rablás, lopás, kényszerítés, szexuális erőszak szerepel a Tisza Párt által odaküldött emberek bűnlajstromán, némelyiknek több bűncselekmény van a rovásán, mint ahány éves – jelezte a miniszterelnök, aki egyben tisztázta: a kormány továbbra is elkötelezett a cigányság támogatásában, folytatni kell azt a 2010-ben kötött együttműködést, amelynek lényege, hogy ha polgárosodni akarnak, akkor munkával és tanulással tudják őket segíteni, a kérés csak annyi, hogy éljenek ezekkel, azaz dolgozzanak és iskolázzák gyermekeiket.

– Sok cigány család élt is a polgárosodás lehetőségével, kezdett el dolgozni. Megdupláztuk az érettségivel rendelkezők számát, és munkát is találtak. A közfoglalkoztatásból nagyon sokan átmentek a piac világába – idézte fel a miniszterelnök. Hozzátette azt is, hogy még mindig van bőven tennivaló. Ma a cigányok 3 százaléka rendelkezik felsőoktatási végzettséggel, érettségivel 11 százalék.

A cigányság elismerést és megbecsülést érdemel

– mondta a kormányfő, és leszögezte: a saját sorsuk az ő kezükben van.

A miniszterelnök közölte: nem fogja hagyni, hogy bárkit olyan sorsra ítéljenek, amit nem ő választott magának.

 

Olyan sorsotok lesz, amilyet választotok magatoknak, és amiért megdolgoztok

– mutatott rá a kormányfő.

A hatvani háborúellenes gyűlés kapcsán Deák Dániel úgy értékelt, Orbán Viktor határozottan reagált, amikor az ellenzék bűnözőket felbérelve zavarta meg a Lázárinfót, ezzel próbálva balhét csinálni. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a Tisza célja világos: feszültséget akarnak szítani a különböző társadalmi csoportok között.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a hatvani háborúellenes gyűlésen (Fotó: Havran Zoltán)

