Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Tiszások – „ti csak egy hangos megkeseredett kisebbség vagytok”

Kötter Tamás
2026. 01. 31. 14:39
Kötter Tamás, Facebook: „Bár sok elemző szerint jó ötletnek tűnt magyar péter “üldözéses emberfogása”, ám az első öt alkalom kudarca után, kénytelen volt “leszakadni” a DPK-s találkozókról, amelyek alkalomról alkalomra cáfolták a brüsszeli-ukrán applikációként funkcionáló Tisza, “mi vagyunk a többség narratíváját”. Nem ti csak egy hangos megkeseredett kisebbség vagytok, aki a saját elrontott élete miatt, bosszúból magával rántaná a mélybe az országot is.”


 

