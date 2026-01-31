Tiszások – „ti csak egy hangos megkeseredett kisebbség vagytok”

Kötter Tamás, Facebook: „Bár sok elemző szerint jó ötletnek tűnt magyar péter “üldözéses emberfogása”, ám az első öt alkalom kudarca után, kénytelen volt “leszakadni” a DPK-s találkozókról, amelyek alkalomról alkalomra cáfolták a brüsszeli-ukrán applikációként funkcionáló Tisza, “mi vagyunk a többség narratíváját”. Nem ti csak egy hangos megkeseredett kisebbség vagytok, aki a saját elrontott élete miatt, bosszúból magával rántaná a mélybe az országot is.”



