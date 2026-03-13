A Fradi továbbra is harcban a BL-főtáblás helyért, de a csütörtöki eredmények nem jöttek jól

Csütörtökön a Ferencváros nagy győzelmet aratott az Európa-ligában, miután a nyolcaddöntő odavágóján 2-0-ra legyőzte Portugália negyedik legjobb csapatát, a Bragát. A siker ellenére a Fradi játékosai nem csaptak nagy ünneplést, Robbie Keane erre nemcsak a játékosokat kérte meg külön, hanem az újságírókat is figyelmeztette: a gratulációt majd jövő héten szerdán kérik Portugáliában, ha sikerül kiharcolni a továbbjutást. Ugyanakkor csütörtökökön nem csak az FTC nyert a nemzetközi kupaporondon, ami tovább bonyolítja a számolgatást.

Az FTC csütörtökön nagy győzelmet aratott az Európa-ligában. Fotó: Polyák Attila

FTC: hiába a győzelem, továbbra is az ukránok mögött

Azzal már korábban foglalkoztunk, hogy ha a Ferencváros megnyeri az NB I-et – és erre megint jó esély van, hiszen hétvégén a Nyíregyháza legyőzésével újra visszavette az első helyet a Győrtől –, akkor akár automatikusan bejuthat a Bajnokok Ligája főtáblájára. Mindez pedig azért történhet, mert az FTC az elmúlt években szorgosan gyűjtötte az UEFA-koefficiens pontokat. Az adatokkal foglalkozó Football Meets Data egy külön táblázatban hétről hétre foglalkozik ezzel a témával, ugyanis nagy verseny van ezért az egy helyért. Mindehhez még egy feltételnek kell teljesülnie: a BL-t olyan csapatnak kell nyernie, amely a bajnokságban BL-indulást érő helyen zár.

Csütörtökön a Fradi mellett a dán Midtjylland is nyert az El-ben, míg a Konferencialigában az ukrán Sahtar Donyeck is győzött. Így jelenleg a Fradit ezer ponttal előzi a Sahtar, amely hazájában a bajnokságot is vezeti.

A dánok egyébként az angol Nottingham Forest otthonában nyertek 1-0-ra, ami nagy bravúr, főleg annak fényében, hogy a magyar bajnok januárban 4-0-ra kapott ki Nottinghamben. A Sahtar mindeközben a lengyel Lech Poznan otthonában aratott 3-1-es sikert a harmadik számú kupasorozatban, így igencsak kedvező helyzetből várja a visszavágót.

📈 Fantastic week for 🇺🇦 Shakhtar, 🇭🇺 Ferencvaros, 🇩🇰 Midtjylland who ALL added +2.000 pts and are favored to qualify for QF!



📈📈📈 🇩🇰 Midtjylland overtook 🇭🇷 Dinamo, 🇷🇸 Crvena zvezda, 🇬🇷 PAOK!



🇩🇰 Midtjylland won almost HALF of their 5y coefficient this season alone (21.500… pic.twitter.com/Xy0MxUkIAE — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 13, 2026

Még másik két csapatra is figyelnie kell az FTC-nek

Ugyanakkor a fentebbi táblázaton jól látszik, a Fradi előtt az ukránok mellett további két csapat van. Ahhoz pedig, hogy ők kiessenek a versenyből, az kell, hogy ne nyerjék meg a bajnokságukat. A skót Rangers az El-alapszakaszából mindössze négy szerzett ponttal búcsúzott – decemberben a Fraditól is kikapott –, hazája bajnokságában pedig a harmadik, hat ponttal lemaradva a listavezető Hearts csapatától. A görög Olimpiakosz több mint tízezer ponttal vezet a Fradi előtt, ami annak köszönhető, hogy a pireuszi együttes idén a BL-ben szerepel, és az alapszakaszból is továbbjutott, aztán a rájátszásban a Leverkusen ellen kiesett. Ugyanakkor abban még lehet bízni, hogy a görög ligában két ponttal a listavezető AEK Athén mögött álló csapat nem lesz bajnok.