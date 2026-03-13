FradiBajnokok LigájaUEFA Európa-LigaSahtar DoneckMidtjylland

A Fradi továbbra is harcban a BL-főtáblás helyért, de a csütörtöki eredmények nem jöttek jól

Csütörtökön nem csak a Ferencváros okozott szenzációt a labdarúgó Európa-ligában. Vélhetően kevesen fogadtak volna arra, hogy a dán Midtjylland az angol Nottingham Forest otthonában nyer 1-0-ra. Emellett az ukrán Sahtar Donyeck is győzött a Konferencialigában, mindez pedig az FTC szempontjából azért fontos, mert jelen állapot szerint ez a három együttes lehet harcban az automatikus Bajnokok Ligája-főtáblás helyért, ha hazájuk bajnokságát megnyerik.

2026. 03. 13. 10:07
A Fradi játékosai a tábornak is megköszönték az ismét fantasztikus hangulatot a Groupama Arénában
A Fradi játékosai a tábornak is megköszönték az ismét fantasztikus hangulatot a Groupama Arénában Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Csütörtökön a Ferencváros nagy győzelmet aratott az Európa-ligában, miután a nyolcaddöntő odavágóján 2-0-ra legyőzte Portugália negyedik legjobb csapatát, a Bragát. A siker ellenére a Fradi játékosai nem csaptak nagy ünneplést, Robbie Keane erre nemcsak a játékosokat kérte meg külön, hanem az újságírókat is figyelmeztette: a gratulációt majd jövő héten szerdán kérik Portugáliában, ha sikerül kiharcolni a továbbjutást. Ugyanakkor csütörtökökön nem csak az FTC nyert a nemzetközi kupaporondon, ami tovább bonyolítja a számolgatást.

Az FTC csütörtökön nagy győzelmet aratott az Európa-ligában
Az FTC csütörtökön nagy győzelmet aratott az Európa-ligában. Fotó: Polyák Attila

FTC: hiába a győzelem, továbbra is az ukránok mögött

Azzal már korábban foglalkoztunk, hogy ha a Ferencváros megnyeri az NB I-et – és erre megint jó esély van, hiszen hétvégén a Nyíregyháza legyőzésével újra visszavette az első helyet a Győrtől –, akkor akár automatikusan bejuthat a Bajnokok Ligája főtáblájára. Mindez pedig azért történhet, mert az FTC az elmúlt években szorgosan gyűjtötte az UEFA-koefficiens pontokat. Az adatokkal foglalkozó Football Meets Data egy külön táblázatban hétről hétre foglalkozik ezzel a témával, ugyanis nagy verseny van ezért az egy helyért. Mindehhez még egy feltételnek kell teljesülnie: a BL-t olyan csapatnak kell nyernie, amely a bajnokságban BL-indulást érő helyen zár. 

Csütörtökön a Fradi mellett a dán Midtjylland is nyert az El-ben, míg a Konferencialigában az ukrán Sahtar Donyeck is győzött. Így jelenleg a Fradit ezer ponttal előzi a Sahtar, amely hazájában a bajnokságot is vezeti.

A dánok egyébként az angol Nottingham Forest otthonában nyertek 1-0-ra, ami nagy bravúr, főleg annak fényében, hogy a magyar bajnok januárban 4-0-ra kapott ki Nottinghamben. A Sahtar mindeközben a lengyel Lech Poznan otthonában aratott 3-1-es sikert a harmadik számú kupasorozatban, így igencsak kedvező helyzetből várja a visszavágót. 

Még másik két csapatra is figyelnie kell az FTC-nek

Ugyanakkor a fentebbi táblázaton jól látszik, a Fradi előtt az ukránok mellett további két csapat van. Ahhoz pedig, hogy ők kiessenek a versenyből, az kell, hogy ne nyerjék meg a bajnokságukat. A skót Rangers az El-alapszakaszából mindössze négy szerzett ponttal búcsúzott – decemberben a Fraditól is kikapott –, hazája bajnokságában pedig a harmadik, hat ponttal lemaradva a listavezető Hearts csapatától. A görög Olimpiakosz több mint tízezer ponttal vezet a Fradi előtt, ami annak köszönhető, hogy a pireuszi együttes idén a BL-ben szerepel, és az alapszakaszból is továbbjutott, aztán a rájátszásban a Leverkusen ellen kiesett. Ugyanakkor abban még lehet bízni, hogy a görög ligában két ponttal a listavezető AEK Athén mögött álló csapat nem lesz bajnok.

Összefoglalva tehát: a Fradi továbbra is harcban van az automatikus BL-főtáblás helyért, ehhez azonban – az NB I megnyerése mellett – a Sahtar Donyecket jó eséllyel meg kell előznie, ugyanis az ukránok jelenleg három ponttal vezetik a bajnokságot, emellett bíznia kell a Rangers és az Olimpiakosz hazai bukásában is.

Gróf Dávid értékelése a csütörtöki Fradi-győzelem után:

