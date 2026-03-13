„Nem vagyok hülye” – Robbie Keane óva int mindenkit a Fradi El-győzelme után

Ferencváros csütörtök este meggyőző játékkal 2-0-ra legyőzte a portugál Bragát az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, előzetesen azért sokan nem fogadtak volna egy ilyen eredményre. Ugyanakkor a játék képe alapján a Fradi győzelme teljesen megérdemelt volt. Az FTC–Braga meccs embere Lenny Joseph lett, aki az első gólnál előkészített, majd a másodiknál ő volt az eredményes – viszonyításképpen: a francia támadó idáig tíz meccsen jegyzett egy gólt és gólpasszt. A sikerhez persze a csapat fegyelmezettsége és ellenállhatatlan játéka is kellett.

Ezt ki gondolta volna? Az FTC két góllal legyőzte a Bragát az El nyolcaddöntőjének első meccsén Budapesten Fotó: Polyák Attila

FTC–Braga: a portugálok edzőjének fájdalmas volt a mérkőzés

A budapesti odavágó után először a vendégek edzője, Carlos Vicens válaszolt az újságírók kérdésére. A portugálok azt firtatták a trénernél, hogy mégis mi hiányzott ma a csapatból, jól láthatóan őket is megdöbbentette a mérkőzés eredménye.

– Ez egy olyan meccs volt, ahol tudtuk, hogy a Fradi le fog minket támadni, agresszívak lesznek. Elkerülhettük volna az első gólt, nagyot hibáztunk előtte (a cseh kapus kirúgása volt pontatlan – a szerk). A második félidőben letámadásból kaptuk a gólt, ezt is elkerülhettük volna. Megvoltak a helyzeteink, de egész egyszerűen pontosabbnak kell lennünk a kapu előtt. Tudtuk előre, hogy nem lesz 15 helyzetünk Budapesten, azzal a párral élnünk kellett volna – kezdte Vicens, aki ezután próbálta azt sugározni, hogy a Braga képes lesz fordítani a visszavágón. – Most itt az ideje annak, hogy kétgólos hátrányból visszajöjjünk a párharcba.