„Nem vagyok hülye” – Robbie Keane óva int mindenkit a Fradi El-győzelme után

A Ferencváros csütörtökön 2-0-ra legyőzte a Bragát az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, ugyanakkor a Fradi játékosai nem csaptak nagy ünneplést a Groupama Arénában a győzelem után. Mindez nem véletlen, Robbie Keane kérte is őket, hogy még nem szabad örülni, hiszen még csak a félidőnél járunk a párharcban. Mindeközben a portugálok keresik a válaszokat, hogy mégis mi történt Budapesten.

Perlai Bálint
2026. 03. 13. 4:45
Robbie Keane minden ötlete ült, a Fradi simán legyőzte a Bragát
Robbie Keane minden ötlete ült, a Fradi simán legyőzte a Bragát Fotó: Mirkó István
Ferencváros csütörtök este meggyőző játékkal 2-0-ra legyőzte a portugál Bragát az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, előzetesen azért sokan nem fogadtak volna egy ilyen eredményre. Ugyanakkor a játék képe alapján a Fradi győzelme teljesen megérdemelt volt. Az FTC–Braga meccs embere Lenny Joseph lett, aki az első gólnál előkészített, majd a másodiknál ő volt az eredményes – viszonyításképpen: a francia támadó idáig tíz meccsen jegyzett egy gólt és gólpasszt. A sikerhez persze a csapat fegyelmezettsége és ellenállhatatlan játéka is kellett. 

Ezt ki gondolta volna? Az FTC két góllal legyőzte a Bragát az El nyolcaddöntőjének első meccsén Budapesten
Ezt ki gondolta volna? Az FTC két góllal legyőzte a Bragát az El nyolcaddöntőjének első meccsén Budapesten  Fotó: Polyák Attila

FTC–Braga: a portugálok edzőjének fájdalmas volt a mérkőzés

A budapesti odavágó után először a vendégek edzője, Carlos Vicens válaszolt az újságírók kérdésére. A portugálok azt firtatták a trénernél, hogy mégis mi hiányzott ma a csapatból, jól láthatóan őket is megdöbbentette a mérkőzés eredménye.

– Ez egy olyan meccs volt, ahol tudtuk, hogy a Fradi le fog minket támadni, agresszívak lesznek. Elkerülhettük volna az első gólt, nagyot hibáztunk előtte (a cseh kapus kirúgása volt pontatlan – a szerk). A második félidőben letámadásból kaptuk a gólt, ezt is elkerülhettük volna. Megvoltak a helyzeteink, de egész egyszerűen pontosabbnak kell lennünk a kapu előtt. Tudtuk előre, hogy nem lesz 15 helyzetünk Budapesten, azzal a párral élnünk kellett volna – kezdte Vicens, aki ezután próbálta azt sugározni, hogy a Braga képes lesz fordítani a visszavágón. – Most itt az ideje annak, hogy kétgólos hátrányból visszajöjjünk a párharcba. 

A srácoknak mondtam, ez a mai teljesítmény fájdalmas volt, de nem szabad ezen elidőzni. Rengeteget harcoltunk, hogy idáig eljussunk, minden egyes játékos, személyzeti tagnak hinnie kell abban, hogy megfordítjuk ezt a párharcot.

Robbie Keane figyelmeztet mindenkit, még csak a félidőnél járunk

Az ír vezetőedző érkezett ezután, aki nagy tapsot kapott az újságíróktól, Robbie Keane azonban intett a kezével: még csak a félidőnél járunk, nem szabad előre ünnepelni. A Fradi edzője ezután el is mondta, a játékosaitól külön kérte, hogy ne tartsanak nagy ünneplést a lefújás után, hiszen ez még korai lenne. 

– Szerintem kiválóak voltunk, taktikailag is remek teljesítményt nyújtottunk. Ahogy agresszió szintjén hozzá álltunk, az is remek volt. Nem tudom, az ellenfél mire számított, de még csak félidőnél járunk. A lefújás után az öltözőben gratuláltam a fiúknak, hogy mindenki tartotta magát a tervhez, hogy mindenki kifogástalanul végezte a dolgát a pályán – avatott be a részletekbe minket Robbie Keane, aki leszögezte, hiába a kétgólos előny és Kristoffer Zachariassen sárga lapos eltiltása, a visszavágón senki nem várjon tőlük védekező játékot. 

Keane ezután még egyszer leszögezte, hogy még sok van hátra a párharcból. 

Már több mint 20 éve a fociban dolgozok, nem szabad elhinnünk, hogy már továbbjutottunk. Nem vagyok hülye, tudom, hogy a következő mérkőzés nagyon nehéz és teljesen más lesz.

Ma adtunk magunknak egy kapaszkodót a visszavágóra. Nagyon jó játékosai vannak az ellenfélnek, tudtuk jól, hogy bizonyos pillanatokban nálunk lesz a labda – tette hozzá az ír.

Miért nem láthatjuk ezt a triót többször is a középpályán?

Zárásnak pedig ezúttal sem maradhatott el a magyarszabály megemlítése. Robbie Keane-t a három középső középpályásról –Mohammed Abu Fani, Kristoffer Zachariassen és Gabriel Kanikovszki – kérdezték, akik sokat nem játszanak együtt, de a Braga ellen tökéletesen működött ez a trió. S hogy miért nem játszanak együtt gyakrabban? Természetesen a magyarszabály miatt, mondta Keane, mindez pedig igaz, kár is lenne tagadni. 

A párharc visszavágóját jövő szerdán (16.30) rendezik Bragában. A továbbjutó a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis nyolcaddöntőjének győztesével találkozik majd a legjobb nyolc között, ott az első meccset a görögök nyerték meg 1-0-ra Athénban.

Európa-liga, nyolcaddöntő, első mérkőzések:

  • Panathinaikosz (görög)–Real Betis (spanyol) 1-0 (0-0)
  • VfB Stuttgart (német)–FC Porto (portugál) 1-2 (1-2)
  • Bologna (olasz)–AS Roma (olasz) 1-1 (0-0)
  • Lille (francia)–Aston Villa (angol) 0-1 (0-0)
  • Ferencváros–SC Braga (portugál) 2-0 (1-0)
  • KRC Genk (belga)–SC Freiburg (német) 1-0 (1-0)
  • Celta Vigo (spanyol)–Olympique Lyon (francia) 1-1 (1-0)
  • Nottingham Forest (angol)–FC Midtjylland (dán) 0-1 (0-0)

A mérkőzés összefoglalója, és a főszereplők értékelése:

 

