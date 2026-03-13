navukránmagyarország

Kilenc körülmény, ami miatt nagyon gyanús az ukrán aranykonvoj

Kié a pénz? Miért kísérte a harmincmilliárd forintnyi vagyont egy ukrán volt titkosszolga? Miért szárazföldön utaztatta a summát a két bank, miért nem utaltak? Ki a címzett: az ukrán emberek nyilván hrivnyát kérnek, a nyugati beszállítóknak pedig nem készpénz kell? Csak néhány kérdés azok közül, amelyek az elmúlt egy hétben megfogalmazódtak a március 5-én Magyarországon feltartóztatott két ukrán páncélautó és rakománya ügyében. Kilenc pontban foglaltuk össze a kétséges mozzanatokat.

Munkatársunktól
2026. 03. 13. 5:23
Ukrajna behívatta a kijevi magyar nagykövetet az ukrán aranykonvoj miatt
Ukrajna behívatta a kijevi magyar nagykövetet az ukrán aranykonvoj miatt Fotó: MTI/Magyarország Kormánya
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alig több mint egy hete, március 5-én állította meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idehaza a terrorelhárítók közreműködésével az ukrán aranykonvojt. 

A két páncélautó Ausztriából Ukrajnába tartott, összesen negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal.

 Vagyis nagyjából harmincmilliárd forintnyi vagyonnal. A rakományt hét, taktikai-katonai ruházatú ukrán állampolgár kísérte: a pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek.

A rajtaütésről videó is nyilvánosságra került, az pedig a NAV hivatalos közléséből tudható, hogy pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárás zajlik. A hét ukrán pénzkísérőt tanúként kihallgatták, majd kiutasították az országból és Záhonynál át is adták őket az ukrán hatóságoknak. Eközben a parlament törvényt módosított, amelynek célja, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázzák annak eredetét és a felhasználás tervezett célját. 

Vagyis azt, hogy a vagyon egy részét Magyarországra szánták-e, és juthatott-e volna abból itteni bűnszervezethez, terrorcsoporthoz, esetleg politikai szerveződéshez. Ráadásul nem a mostani volt az első aranyjárat: csak idén nagyjából 480 milliárd forintnak megfelelő összértékű dollárt, eurót és aranytömböt szállítottak Magyarországon keresztül Ukrajnába.

Több, részben külföldről finanszírozott baloldali sajtótermék és a Tisza házi propagandaoldala is hozzáfogott az ügy megmagyarázásához, arra utalva vagy egyenesen állítva, hogy a pénzszállítás rendszeres és szabályos volt, a körülmények semmilyen kétséget nem ébresztenek. Sőt, a magyar állam követett el jogsértést a szállítmány megállításával. Érdekes módon pontosan ezt állítják az ukránok is.

Túl sok azonban a gyanúra okot adó körülmény. Ezeket össze is gyűjtöttük.

Kérdések a kormánytól

A szállítmány megállításáról március 6-án jelentek meg az első hírek, és a kormány nevében Szijjártó Péter szinte azonnal magyarázatot követelt az ukrán vezetéstől. 

A külügyminiszter több olyan mozzanatot tett szóvá, amelyek gyanút kelthetnek.

  1. Az osztrák Raiffeisen miért nem utalta át az óriási összeget az ukrán Takarékbanknak? Két pénzintézet nyilván könnyen utal egymásnak.
  2.  Miért van szükség arra, hogy az ukránok több tízmilliárd forintnyi összeget készpénzben és aranyban utaztassanak közúton, ráadásul Magyarországon keresztül?

3. Kié a pénz? Az ukrán háborús maffiáé?

Újabb adalékok az adóhivatal szakértőjétől

A Magyar Nemzet nem sokkal később megszólaltatta az adóhivatali egy neve mellőzését kérő szakértőjét. Cikkünkből számos addig nem ismert részlet derült ki és kiegészült a gyanút ébresztő pontok listája is:

4. Miként lehet, hogy a befektetési aranyat nem a háborús övezetből szállítják el, hanem éppen fordítva, oda viszik? Teljesen szokatlan.

5. Mire kell egy háborúban álló országnak két hónap alatt 480 milliárd forintnyi dollár, euró és aranytömb, amikor Ukrajna korlátozás nélkül hozzáfér a nemzetközi pénzügyi rendszerekhez, tud utalni?

6. Az ukrán Takarékbank ügyfeleinek bizonyosan hrivnya, azaz az ukrán hivatalos pénz kell Ukrajnában, nem dollár, euró és különösen nem aranyrúd.

7. Ukrajnát zömében nyugati beszállítók látják el, ezek pedig szinte biztos, hogy nem készpénzt kérnek. De ha így is lenne, akkor sem indokolja semmi, hogy a pénzt, az aranyat előbb Ukrajnába vigyék és onnan szállítsák Nyugatra. Ausztriából sokkal egyszerűbb és kockázatmentesebb lenne a transzfer.

Súlyos állítás egy pénzszállítással foglalkozó hozzáértőtől

Az Origo kikérte egy, a pénzszállítási szakmában jártas szakember véleményét is. A hozzáértő azzal kezdte, hogy a lefoglalt – de azóta üresen visszaadott – ukrán két páncélautó valóban pénzszállító: megvastagították a szélvédőt, a teherautók golyóállók, és akár kisebb robbanásokat is problémamentesen átvészelnek. De egy kértséges körülményre ő is rávilágított, ami összességében már a nyolcadik gyanús mozzanat.

8. Szokatlan, hogy a rakományt, azaz a pénzt és az aranyat műanyag zsákokban tartották, rongyokkal takarták le és gumipókokkal rögzítették az autó belsejéhez. A hivatalos pénzszállításoknál ugyanis pénzkazettákat és széfeket használnak, hogy a rablók akkor se járjanak sikerrel, ha bejutnak a járművek belsejébe.

A trehány pénzkezelés a szakértő szerint arra is utalhat, hogy valakinek a magánvagyonát vitték Ausztriából Ukrajnába.

Fegyvereladás áll a háttérben?

Ezen a vonalon indult el Horváth József is. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója a Magyar Nemzetnek az ukrán aranykonvoj ügyében kifejtette: az ukránoknak adott fegyverek legalább harmada a feketepiacon köt ki. Szerinte elképzelhető, hogy valakik egy ilyen szállítmányért fizettek ekkora pénzt. Ez választ adhatna az ügy egyik legfontosabb kétséget ébresztő pontjára. Arra:

9. Miért utazott a konvojjal egy volt ukrán titkosszolgálati vezető?

Horváth József szerint azért, hogy testközelből felügyelje az pénzszállítást, így az ő személye egyfajta biztosíték lehetett valakik számára.

Szürkepénz, az biztos

– Nem így néz ki egy normál pénzszállítási akció – erről már a magát ellenzékinek valló Tarjányi Péter beszélt az ATV-ben az ukrán aranykonvojjal összefüggésben. A biztonságpolitikai szakértő szintén a pénz eredetét és szállítási módját vizsgálta és arra jutott: 

nem hihető az, hogy ilyen mennyiségű pénz, ilyen mennyiségű arany mozog szárazföldi útvonalon. És ha a műveletet valóban egy volt ukrán titkosszolgálati tábornok felügyelte, nem hinném, hogy ez egy rendben lévő, normális pénzszállítási akció lett volna.

Szerinte ez egy „szürkezónába eső” pénz volt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekamerika

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

A mostani háború gyökerei az Egyesült Államok vezetésének arra a döntésére vezethető vissza, hogy a NATO-t – a Gorbacsovnak a német újraegyesítéskor tett ígérete ellenére, hogy „egy centit sem –, fokozatosan kiterjesztette az orosz határokig.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.