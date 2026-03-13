Kilenc körülmény, ami miatt nagyon gyanús az ukrán aranykonvoj

Alig több mint egy hete, március 5-én állította meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idehaza a terrorelhárítók közreműködésével az ukrán aranykonvojt.

A két páncélautó Ausztriából Ukrajnába tartott, összesen negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal.

Vagyis nagyjából harmincmilliárd forintnyi vagyonnal. A rakományt hét, taktikai-katonai ruházatú ukrán állampolgár kísérte: a pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek.

A rajtaütésről videó is nyilvánosságra került, az pedig a NAV hivatalos közléséből tudható, hogy pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárás zajlik. A hét ukrán pénzkísérőt tanúként kihallgatták, majd kiutasították az országból és Záhonynál át is adták őket az ukrán hatóságoknak. Eközben a parlament törvényt módosított, amelynek célja, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázzák annak eredetét és a felhasználás tervezett célját.

Vagyis azt, hogy a vagyon egy részét Magyarországra szánták-e, és juthatott-e volna abból itteni bűnszervezethez, terrorcsoporthoz, esetleg politikai szerveződéshez. Ráadásul nem a mostani volt az első aranyjárat: csak idén nagyjából 480 milliárd forintnak megfelelő összértékű dollárt, eurót és aranytömböt szállítottak Magyarországon keresztül Ukrajnába.

Több, részben külföldről finanszírozott baloldali sajtótermék és a Tisza házi propagandaoldala is hozzáfogott az ügy megmagyarázásához, arra utalva vagy egyenesen állítva, hogy a pénzszállítás rendszeres és szabályos volt, a körülmények semmilyen kétséget nem ébresztenek. Sőt, a magyar állam követett el jogsértést a szállítmány megállításával. Érdekes módon pontosan ezt állítják az ukránok is.

Túl sok azonban a gyanúra okot adó körülmény. Ezeket össze is gyűjtöttük.

Kérdések a kormánytól

A szállítmány megállításáról március 6-án jelentek meg az első hírek, és a kormány nevében Szijjártó Péter szinte azonnal magyarázatot követelt az ukrán vezetéstől.

A külügyminiszter több olyan mozzanatot tett szóvá, amelyek gyanút kelthetnek.

Az osztrák Raiffeisen miért nem utalta át az óriási összeget az ukrán Takarékbanknak? Két pénzintézet nyilván könnyen utal egymásnak. Miért van szükség arra, hogy az ukránok több tízmilliárd forintnyi összeget készpénzben és aranyban utaztassanak közúton, ráadásul Magyarországon keresztül?

3. Kié a pénz? Az ukrán háborús maffiáé?