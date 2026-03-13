Kilenc körülmény, ami miatt nagyon gyanús az ukrán aranykonvoj

Alig több mint egy hete, március 5-én állította meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idehaza a terrorelhárítók közreműködésével az ukrán aranykonvojt.
A két páncélautó Ausztriából Ukrajnába tartott, összesen negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal.
Vagyis nagyjából harmincmilliárd forintnyi vagyonnal. A rakományt hét, taktikai-katonai ruházatú ukrán állampolgár kísérte: a pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek.
A rajtaütésről videó is nyilvánosságra került, az pedig a NAV hivatalos közléséből tudható, hogy pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárás zajlik. A hét ukrán pénzkísérőt tanúként kihallgatták, majd kiutasították az országból és Záhonynál át is adták őket az ukrán hatóságoknak. Eközben a parlament törvényt módosított, amelynek célja, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázzák annak eredetét és a felhasználás tervezett célját.
Vagyis azt, hogy a vagyon egy részét Magyarországra szánták-e, és juthatott-e volna abból itteni bűnszervezethez, terrorcsoporthoz, esetleg politikai szerveződéshez. Ráadásul nem a mostani volt az első aranyjárat: csak idén nagyjából 480 milliárd forintnak megfelelő összértékű dollárt, eurót és aranytömböt szállítottak Magyarországon keresztül Ukrajnába.
Több, részben külföldről finanszírozott baloldali sajtótermék és a Tisza házi propagandaoldala is hozzáfogott az ügy megmagyarázásához, arra utalva vagy egyenesen állítva, hogy a pénzszállítás rendszeres és szabályos volt, a körülmények semmilyen kétséget nem ébresztenek. Sőt, a magyar állam követett el jogsértést a szállítmány megállításával. Érdekes módon pontosan ezt állítják az ukránok is.
Túl sok azonban a gyanúra okot adó körülmény. Ezeket össze is gyűjtöttük.
Kérdések a kormánytól
A szállítmány megállításáról március 6-án jelentek meg az első hírek, és a kormány nevében Szijjártó Péter szinte azonnal magyarázatot követelt az ukrán vezetéstől.
A külügyminiszter több olyan mozzanatot tett szóvá, amelyek gyanút kelthetnek.
- Az osztrák Raiffeisen miért nem utalta át az óriási összeget az ukrán Takarékbanknak? Két pénzintézet nyilván könnyen utal egymásnak.
- Miért van szükség arra, hogy az ukránok több tízmilliárd forintnyi összeget készpénzben és aranyban utaztassanak közúton, ráadásul Magyarországon keresztül?
3. Kié a pénz? Az ukrán háborús maffiáé?
