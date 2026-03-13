természettudományi múzeumingatlanfejlesztésdebrecen

Lenyűgözte a szakmai közönséget a Debrecenben épülő természettudományi múzeum – videón a jövő ikonikus épülete

A világ legnagyobb ingatlan- és városfejlesztési eseményén, a cannes-i MIPIM-en mutatták be nemzetközi közönség előtt a Debrecenben épülő új Magyar Természettudományi Múzeum kiállítóépületének látványterveit és a komplexumot bemutató videót. A nemzetközi szakmai közönség nagy érdeklődéssel fogadta a projektet, amelyet a világhírű Bjarke Ingels Group és a magyar Vikár és Lukács Építész Stúdió tervezett. Több szakértő szerint az új természettudományi múzeum ikonikus koncepciója jó eséllyel követheti a magyar múzeumépítészet elmúlt éveinek nemzetközi sikereit, mint a budapesti Magyar Zene Háza vagy a Néprajzi Múzeum, amelyek számos rangos nemzetközi építészeti díjat nyertek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 6:00
Forrás: Magyar Természettudományi Múzeum
A hipermodern múzeumi komplexumban világszínvonalon válik lehetővé a Magyar Természettudományi Múzeum több mint 11 millió elemet számláló, felbecsülhetetlen értékű gyűjteményének bemutatása, korszerű körülmények között történő tárolása és kutatása. Egy olyan tudományos alapú élményegyüttes jön létre, amely a látogatók százezreit képes megszólítani évről évre. 

Lenyűgözte a szakmai közönséget a Debrecenben épülő Természettudományi Múzeum – videón a jövő ikonikus épülete
Az új természettudomány múzeum látványtervei nagy sikert arattak Cannes-ban (Forrás: Magyar Természettudományi Múzeum)

A debreceni természettudományi múzeum projektje a Magyarország-standon mutatkozott be a cannes-i MIPIM-en; a magyar megjelenést az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület és a Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezte. A múzeumfejlesztés jól illeszkedik a világ legnagyobb ingatlanos seregszemléje, a MIPIM fő tematikájába, amely a városi terek újrahasznosítását és a technológiai innovációt helyezi a középpontba, és a városi környezet fenntarthatóságát tűzi ki célként. A világhírű dán Bjarke Ingels Group (BIG) és a magyar Vikár és Lukács Építész Stúdió által megálmodott, ikonikus kiállítóépület 

egyszerre lesz múzeum, tudományos központ, ökológiai szimbólum és közösségi tér, amely a természet és az ember kapcsolatát új dimenzióban mutatja be. 

A magyar kormány által támogatott, az ország egyik legnagyobb kulturális és tudományos beruházása nemcsak megőrzi az ország legnagyobb nemzeti természettudományos gyűjteményét, hanem új, élményszerű és interaktív formában tárja azt a nagyközönség elé. A projekt Debrecent Kelet-Európa vezető természettudományi központjává, egyben a térség meghatározó turisztikai és kulturális csomópontjává emeli. A modern kiállítóterek, tudományos programok, zöld közösségi terek és családbarát szolgáltatások révén évente több százezer látogatót szólít majd meg.

Forrás: Magyar Természettudományi Múzeum

Az új természettudományi múzeum a magyar kortárs építészet következő ikonikus projektje lehet

A projekt bemutatására egy látványos animációs film is készült, amely most debütált a MIPIM-en. A videó virtuális sétára hívja a nézőt az épületben: bemutatja a zöldtetőt, a kiállítótereket, a közösségi tereket és azt is, hogyan kapcsolódik majd az épület a Nagyerdő környezetéhez. „A világ legjelentősebb nemzetközi ingatlanos seregszemléjén nagy sikerrel mutattuk be a Magyar Természettudományi Múzeum debreceni kiállítóépületének és gyűjteményi központjának a terveit. 

A város vonzerejét tovább növeli a jövő múzeuma, amely ikonikus tájelemként új fejezetet nyit a hazai múzeumépítészet történetében, és nemcsak a magyar, de a romániai Partium, a kárpátaljai Ukrajna és a kelet-szlovákiai régiók lakosságát is meg tudja szólítani.

Debrecen nemcsak a magyar tudományos élet egyik fellegvára, hanem a kelet-európai régió kulturális csomópontjává is válik. A természet magyarországi központja a természet debreceni központjában épül meg. A város tudományos bázisa, egyetemi háttere és kulturális infrastruktúrája mind támogatják a projektet – a cél, hogy a város országos és nemzetközi szinten is versenyképes kulturális erőtérként jelenjen meg”  – emelte ki Kun Ferenc, a természettudományi múzeum debreceni kiállítóépületének megvalósításáért felelős Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő ügyvezetője.

A múzeum új épülete a magyar kortárs építészet következő ikonikus projektje lehet, 

amely – a nemzetközi szakma várakozásai szerint – a következő évek egyik legtöbbet idézett európai múzeumépületévé válhat. A magyar kormány 2019-ben döntött arról, hogy a Magyar Természettudományi Múzeum új, korszerű központja Debrecenben épüljön meg. A kiállítóépületre meghirdetett nemzetközi tervpályázaton a világhírű Bjarke Ingels Group és a Vikár és Lukács Építész Stúdió közös pályaművét választották ki. Jelenleg a nyertes pályázókkal zajlanak a tárgyalások a szerződéskötés feltételeiről. 

Forrás: Magyar Természettudományi Múzeum

Egy múzeum, ami visszaadja az erdőt

A természettudományi múzeum új, debreceni kiállítóhelye nemcsak fenntartható módon épül, hanem aktívan hozzájárul a Nagyerdő ökológiai megújulásához is. Az egykori Oláh Gábor utcai stadion helyén létrejövő, 23 ezer négyzetméteres komplexum jelentős része belső kertként funkcionál, a zöldtető pedig őshonos növényekkel borítva természetes módon terjeszti ki az erdő lombkoronáját. Az épület formája és tömege szervesen illeszkedik a környezetbe, minimális vizuális terhelést jelentve, ösztönözve az állat- és növényvilág visszatérését. 

A múzeum a Nagyerdő és a Hortobágy világörökségi helyszínének közelségében épül, így egyedülálló lehetőséget kínál a természetvédelem, az oktatás és a tudomány összekapcsolására. A kiállítóterek mellett látogatói központ, kutatói szállás és üzemeltetési terek, valamint parkoló is helyet kap az épületben.

Az intézmény a természetvédelmi szemléletformálás központja lesz, amely egyszerre szolgálja a tudományos ismeretterjesztést, a közösségi élményeket és a fenntartható jövő építését – élő példájaként annak, hogy az építészet kulturális tájelemként és az ökológiai helyreállítás eszközeként is működhet.

Forrás: Magyar Természettudományi Múzeum

Új korszak a természettudományos ismeretterjesztésben 

A Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteménye a Kárpát-medence legnagyobb természetrajzi és embertani kollekciója, melyben több mint 11 millió természeti objektum található, köztük 360 ezer faj – ezzel Európa legjelentősebb természettudományi gyűjteményei közé tartozik. Bernert Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója így fogalmazott: „Az új kiállítóépület az intézmény igényeire szabott, az általa vállalt ismeretterjesztő és kutatási tevékenységet maximálisan támogató, a természeti környezettel harmonikus egységben működő egyedülálló múzeum lesz. Az egyetem jelenléte nem csupán garancia a szakember-utánpótlás folyamatos biztosítására, hanem olyan szakmai közösséget és tudományos támogatást jelent, amely egyedülálló Magyarországon. Ez az összefonódás nemcsak a hallgatók és kutatók számára kínál páratlan lehetőségeket, hanem biztosítja, hogy a múzeum hosszú távon is a legmagasabb szakmai színvonalon működhessen.”

Jelenleg a Magyar Természettudományi Múzeum Budapesten, a volt Ludovika Katonai Akadémia épületegyüttesében várja a látogatókat. Itt találkozhatunk a világon egyedülálló magyar dinoszaurusz-leletekkel és -rekonstrukciókkal, valamint megismerhetjük a Kárpát-medence élővilágát és ásványait. Az ismeretterjesztést interaktív preparálási bemutatók és múzeumpedagógiai programok egészítik ki.

Élmény és találkozás mindenki számára – a jövő nyitott múzeuma

Az új természettudományi múzeum nemcsak kiállítótér, hanem élő, nyitott közösségi tér lesz, amely élményt kínál minden korosztálynak. A belső és külső terek szorosan integrálódnak: a tetőkert, tematikus játszótér, interaktív installációk és szabadtéri színpad egyaránt ideális helyszínt biztosítanak családoknak, iskolai csoportoknak, turistáknak és tudományos közösségeknek. 

Az épület előcsarnoka és kertje nyitott találkozóhelyként funkcionál, mely a nyitvatartási időn túl is ingyenesen látogatható – így a múzeum újfajta közösségi élménytérré válik Debrecen szívében. A kiállítások pihenőzónákkal, szabadtéri programhelyszínekkel és akadálymentes hozzáféréssel egészülnek ki, biztosítva az élményszerű felfedezést minden látogató – köztük a speciális igényűek – számára is.

Forrás: Magyar Természettudományi Múzeum

A világ élvonalbeli építészei szálltak versenybe a debreceni múzeum tervpályázatán

A Magyar Természettudományi Múzeum új kiállítóépületének megtervezésére kiírt nemzetközi pályázaton a kortárs építészet olyan világhírű szereplői indultak, mint a Zaha Hadid Architects, a Sauerbruch Hutton, valamint a dán 3XN építésziroda. Ezek az irodák olyan ikonikus épületeket jegyeznek, mint a római MAXXI Múzeum, a velencei M9 vagy a berlini Kocka.

A győztes koncepciót a nemzetközi hírű Bjarke Ingels Group (BIG) és a neves hazai Vikár és Lukács Építész Stúdió közösen alkotta meg. A több mint 700 fős BIG az építészet egyik legprogresszívebb nemzetközi műhelye, amely látványos, fenntartható és jövőbe mutató megoldásaival világszerte újradefiniálja az épített környezetet. Munkáik – például a LEGO Ház, a New York-i West 57 vagy az amszterdami Sluishuis – egyszerre innovatívak, játékosak és ökologikusak.

A konzorcium magyar tagja, a Vikár és Lukács Építész Stúdió több mint két évtizede meghatározó szereplője a kortárs magyar építészetnek. Projektjeiket a környezet iránti érzékenység, a magas építészeti minőség és a funkcionális innováció jellemzi. A verseny nemcsak a kiválóságról szólt, hanem arról is, hogy az új debreceni múzeum épülete méltó helyre kerüljön a nemzetközi építészeti térképen – ami a győztesek munkája révén biztosítottnak látszik.

A világ legnagyobb város- és ingatlanfejlesztési kiállítása, a MIPIM 

A MIPIM a világ vezető nemzetközi ingatlanpiaci szakkiállítása és konferenciája, amelynek keretében több mint harminc éve gyűlnek össze az ingatlanszektor szereplői Cannes-ban. A négynapos esemény több mint 100 országból 20 000 résztvevőt, köztük befektetőket, fejlesztőket és városvezetőket hoz össze, a fenntartható városfejlesztésre, a technológiai innovációra és a városi rehabilitációra fókuszálva.

 

A most bemutatott videón a közönség virtuálisan is bejárhatja a jövő múzeumát, amely Debrecenben a természet és a tudomány új, látványos találkozási pontjaként jöhet létre.


 

 



 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

