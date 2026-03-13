Lenyűgözte a szakmai közönséget a Debrecenben épülő természettudományi múzeum – videón a jövő ikonikus épülete

A hipermodern múzeumi komplexumban világszínvonalon válik lehetővé a Magyar Természettudományi Múzeum több mint 11 millió elemet számláló, felbecsülhetetlen értékű gyűjteményének bemutatása, korszerű körülmények között történő tárolása és kutatása. Egy olyan tudományos alapú élményegyüttes jön létre, amely a látogatók százezreit képes megszólítani évről évre.

Az új természettudomány múzeum látványtervei nagy sikert arattak Cannes-ban (Forrás: Magyar Természettudományi Múzeum)

A debreceni természettudományi múzeum projektje a Magyarország-standon mutatkozott be a cannes-i MIPIM-en; a magyar megjelenést az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület és a Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezte. A múzeumfejlesztés jól illeszkedik a világ legnagyobb ingatlanos seregszemléje, a MIPIM fő tematikájába, amely a városi terek újrahasznosítását és a technológiai innovációt helyezi a középpontba, és a városi környezet fenntarthatóságát tűzi ki célként. A világhírű dán Bjarke Ingels Group (BIG) és a magyar Vikár és Lukács Építész Stúdió által megálmodott, ikonikus kiállítóépület

egyszerre lesz múzeum, tudományos központ, ökológiai szimbólum és közösségi tér, amely a természet és az ember kapcsolatát új dimenzióban mutatja be.

A magyar kormány által támogatott, az ország egyik legnagyobb kulturális és tudományos beruházása nemcsak megőrzi az ország legnagyobb nemzeti természettudományos gyűjteményét, hanem új, élményszerű és interaktív formában tárja azt a nagyközönség elé. A projekt Debrecent Kelet-Európa vezető természettudományi központjává, egyben a térség meghatározó turisztikai és kulturális csomópontjává emeli. A modern kiállítóterek, tudományos programok, zöld közösségi terek és családbarát szolgáltatások révén évente több százezer látogatót szólít majd meg.

Forrás: Magyar Természettudományi Múzeum

Az új természettudományi múzeum a magyar kortárs építészet következő ikonikus projektje lehet

A projekt bemutatására egy látványos animációs film is készült, amely most debütált a MIPIM-en. A videó virtuális sétára hívja a nézőt az épületben: bemutatja a zöldtetőt, a kiállítótereket, a közösségi tereket és azt is, hogyan kapcsolódik majd az épület a Nagyerdő környezetéhez. „A világ legjelentősebb nemzetközi ingatlanos seregszemléjén nagy sikerrel mutattuk be a Magyar Természettudományi Múzeum debreceni kiállítóépületének és gyűjteményi központjának a terveit.

A város vonzerejét tovább növeli a jövő múzeuma, amely ikonikus tájelemként új fejezetet nyit a hazai múzeumépítészet történetében, és nemcsak a magyar, de a romániai Partium, a kárpátaljai Ukrajna és a kelet-szlovákiai régiók lakosságát is meg tudja szólítani.

Debrecen nemcsak a magyar tudományos élet egyik fellegvára, hanem a kelet-európai régió kulturális csomópontjává is válik. A természet magyarországi központja a természet debreceni központjában épül meg. A város tudományos bázisa, egyetemi háttere és kulturális infrastruktúrája mind támogatják a projektet – a cél, hogy a város országos és nemzetközi szinten is versenyképes kulturális erőtérként jelenjen meg” – emelte ki Kun Ferenc, a természettudományi múzeum debreceni kiállítóépületének megvalósításáért felelős Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő ügyvezetője.

A múzeum új épülete a magyar kortárs építészet következő ikonikus projektje lehet,

amely – a nemzetközi szakma várakozásai szerint – a következő évek egyik legtöbbet idézett európai múzeumépületévé válhat. A magyar kormány 2019-ben döntött arról, hogy a Magyar Természettudományi Múzeum új, korszerű központja Debrecenben épüljön meg. A kiállítóépületre meghirdetett nemzetközi tervpályázaton a világhírű Bjarke Ingels Group és a Vikár és Lukács Építész Stúdió közös pályaművét választották ki. Jelenleg a nyertes pályázókkal zajlanak a tárgyalások a szerződéskötés feltételeiről.