Elek Gábor odaszúrt Klujber Katrinnak, nem maradt el a Fradi-játékos válasza

A női kézilabda Magyar Kupa elődöntőjébe szerdán már bejutott a Győr, a DVSC és a Mosonmagyaróvár, és csütörtökön az utolsó negyeddöntőben sem borult a papírforma. Bár a második félidő közepén még „csak" négy góllal vezetett az FTC a vendég Esztergom ellen, ezután egy 9-2-es sorozatot produkálva fölényessé tette a sikerét a címvédő. Darja Dmitrijeva tizenkét, Simon Petra tíz, míg Klujber Katrin öt góllal vette ki a részét a ferencvárosi győzelemből, az esztergomiakat irányító Elek Gábor mégis inkább a tizenkét védésig jutó Böde-Bíró Blanka teljesítményét emelte ki a találkozó után.
Az Esztergom vezetőedzője az M4 Sport kamerája előtt azt emelte ki, hogy míg az első félidőben egyik csapat kapusa sem nyújtott kiemelkedő teljesítményt, addig a második játékrészben a szülése után januárban visszatérő Böde-Bíró Blanka ezt átfordította. Elek Gábor megjegyezte, hiába volt tartalékos a Fradi, a hazai csapat felszabadultan és jól játszott, a tempót pedig nem bírták végig a vendégek.
A sajtótájékoztatón aztán az esztergomi tréner elismerően beszélt egykori csapatáról, és az eseményen szintén jelen lévő Klujbernek is odaszúrt tréfálkozva: – A végén látszott, hogy belefáradtunk úgy is, hogy többen is voltunk, de hát minőségben Ketin kívül mindenki jobb, mint nálunk – mondta nevetve a hangulatot is dicsérő Elek Gábor.
Klujber Katrin reagált Elek Gábor odaszúrására
Miután megkapta a szót, a magyar válogatott átlövő sem hagyta annyiban volt edzője megjegyzését:
Ha nem piszkálna ennyit Gábor az oldalvonalnál, lehet, hogy jobban menne, de mindegy
– nyilatkozta mosolyogva Klujber Katrin.
Az NB I tabelláján második Ferencváros szombaton Budaörsre látogat, majd jövő héten a Győr ellen odahaza játszik rangadót, mielőtt Dortmundban megkezdi a BL-nyolcaddöntős párharcát. Az Esztergom szombaton a NEKA-t fogadja, majd a Szombathely és a Mosonmagyaróvár vendége lesz – utóbbi gárdával az Európa-liga negyeddöntőjében is összecsap.
Női kézilabda Magyar Kupa, negyeddöntők:
- FTC-Rail Cargo Hungaria–Mol Esztergom 37-28 (19-16)
szerdán játszották:
- MTK Budapest–Győri Audi ETO KC 26-44 (10-19)
- DVSC Schaeffler–Kisvárda Master Good SE 34-21 (18-9)
- Motherson Mosonmagyaróvári KC–Váci NKSE 32-28 (16-14)
A győztesek továbbjutottak, az elődöntő sorsolását hétfőn rendezik. A négyes döntőre május 2–3-án kerül sor Tatabányán.
