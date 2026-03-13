Elek Gábor odaszúrt Klujber Katrinnak, nem maradt el a Fradi-játékos válasza

A női kézilabda Magyar Kupa elődöntőjébe szerdán már bejutott a Győr, a DVSC és a Mosonmagyaróvár, és csütörtökön az utolsó negyeddöntőben sem borult a papírforma. Bár a második félidő közepén még „csak" négy góllal vezetett az FTC a vendég Esztergom ellen, ezután egy 9-2-es sorozatot produkálva fölényessé tette a sikerét a címvédő. Darja Dmitrijeva tizenkét, Simon Petra tíz, míg Klujber Katrin öt góllal vette ki a részét a ferencvárosi győzelemből, az esztergomiakat irányító Elek Gábor mégis inkább a tizenkét védésig jutó Böde-Bíró Blanka teljesítményét emelte ki a találkozó után.

Böde-Bíró Blanka mellett a másik korábbi játékosát, Klujber Katrint is kiemelte Elek Gábor a női kézilabda Magyar Kupa FTC–Esztergom negyeddöntője után. Forrás: Fradi.hu

Az Esztergom vezetőedzője az M4 Sport kamerája előtt azt emelte ki, hogy míg az első félidőben egyik csapat kapusa sem nyújtott kiemelkedő teljesítményt, addig a második játékrészben a szülése után januárban visszatérő Böde-Bíró Blanka ezt átfordította. Elek Gábor megjegyezte, hiába volt tartalékos a Fradi, a hazai csapat felszabadultan és jól játszott, a tempót pedig nem bírták végig a vendégek.

A sajtótájékoztatón aztán az esztergomi tréner elismerően beszélt egykori csapatáról, és az eseményen szintén jelen lévő Klujbernek is odaszúrt tréfálkozva: – A végén látszott, hogy belefáradtunk úgy is, hogy többen is voltunk, de hát minőségben Ketin kívül mindenki jobb, mint nálunk – mondta nevetve a hangulatot is dicsérő Elek Gábor.

Klujber Katrin reagált Elek Gábor odaszúrására

Miután megkapta a szót, a magyar válogatott átlövő sem hagyta annyiban volt edzője megjegyzését:

Ha nem piszkálna ennyit Gábor az oldalvonalnál, lehet, hogy jobban menne, de mindegy

– nyilatkozta mosolyogva Klujber Katrin.

Az NB I tabelláján második Ferencváros szombaton Budaörsre látogat, majd jövő héten a Győr ellen odahaza játszik rangadót, mielőtt Dortmundban megkezdi a BL-nyolcaddöntős párharcát. Az Esztergom szombaton a NEKA-t fogadja, majd a Szombathely és a Mosonmagyaróvár vendége lesz – utóbbi gárdával az Európa-liga negyeddöntőjében is összecsap.