női kézilabda NB IDVSC-SchaefflerBöde-Bíró BlankaFTC-Rail Cargo Hungaria

Böde-Bíró Blanka egy év után visszatért, a Fradi fordulatos rangadót vívott

Az FTC-Rail Cargo Hungaria nyerte a BL-csapatok rangadóját. A női kézilabda NB I szerdai játéknapján a címvédő Győr 51 gólt dobva győzött Dunaújvárosban, majd a Ferencváros hátrányól fordítva 35-29-re nyert a DVSC-Schaeffler vendégeként. Debrecenben szülése miatti hosszú kihagyást követően visszatért a pályára a fővárosiak kapusa, Böde-Bíró Blanka.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 19:30
Böde-Bíró Blanka hosszas kihagyás után védhette újra tétmérkőzésen az FTC kapuját. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
Dunaújvárosban előzetesen nem volt benne a levegőben a meglepetés, és az immáron 15 tétmérkőzés óta nyeretlen helyi klub, a DKKA nem is tudott csodát tenni a bajnoki és BL-címvédő Győri Audi ETO KC ellen. A győriek 51-22-re győzték le vendéglátójukat, ezzel 11 bajnoki után is százszázalékos teljesítménnyel állnak, és természetesen listavezetők. Jóval kiegyenlítettebb küzdelemre lehetett számítani Debrecenben, ahol a másik két Bajnokok Ligája-induló magyar együttes, a DVSC és az FTC feszült egymásnak – a vendégeknél a magyar válogatott kapus, Böde-Bíró Blanka visszatérőként kerettag volt.

A Győrnek nem okozott gondot a dunaújvárosi csapat idegenbeli legyőzése a női kézilabda NB I-ben
A Győrnek nem okozott gondot a dunaújvárosi csapat idegenbeli legyőzése a női kézilabda NB I-ben. Forrás: Facebook/gyoriaudietokcofficial

Az FTC fordított, Böde-Bíró Blanka visszatért

Az első félidő kezdete egyértelműen a Debrecené volt: az előző tíz bajnokiját megnyerő vendéglátó a 8. percre 7-2-re elhúzott, negyedórányi játék után mégis már csak egyetlen találattal állt jobban, a fővárosiak 11-10-re felzárkóztak. A meccsen először, a 21. minutumban tudott vezetni a kapuban Janurik Kingával kezdő Ferencváros, amely Dragana Cvijics révén hamar megduplázta vezetését. A szünet végéig háromra növelte előnyét a vendéggárda, amely 18-15-re elhúzott.

Böde-Bíró Blanka győztes visszatérése: Márton Gréta (labdával) és a Ferencváros még az első játékrészben fordítani tudott a DVSC vendégeként
Böde-Bíró Blanka győztes visszatérése: Márton Gréta (labdával) és a Ferencváros még az első játékrészben fordítani tudott a DVSC vendégeként. Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda

A játékrész krónikájához tartozik még, hogy két hétméteres erejéig visszatért a kapuba Böde-Bíró Blanka, aki tavaly januárban jelentette be, hogy gyermeket vár. Júliusi szülése után decemberben állt újra edzésbe, és most, Debrecenben szerepelt a neve ismételten a meccskeretben.

Nem forgott veszélyben a vendégsiker

A térfélcsere után a Ferencvárosé volt az első gól, máris 19-15-ös vendégvezetés állt az eredményközlőn. A feszült hangulatú, magas színvonalú összecsapás folytatásában is tartotta előnyét a vendéggárda, a 44. percben 27-21-re vezetett Jesper Jensen együttese. A 48. minutumban megint Böde-Bíró állt a kapuban egy hétméteresnél, ám hárítani sem ekkor, sem később nem tudott. Csapata ezzel együtt is 35-29-re győzni tudott. 

Magabiztos teljesítményt nyújtva a Ferencváros elvette riválisa veretlenségét, és tovább üldözi a győrieket a tabellán.

 

