iparberuházásrétság

Szijjártó Péter: Harminc új munkahelyet hozott létre a HI-LEX beruházása Rétságon

Harminc új munkahelyet hozott létre a HI-LEX japán autóipari beszállító cég 2,5 milliárd forintnyi értékű beruházása Rétságon – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a városban.

Munkatársunktól
2026. 03. 17. 16:46
Szijjártó Péter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a HI-LEX beruházásátadó ünnepségén tudatta, hogy a japán tulajdonosi hátterű autóipari beszállító nagyjából 2,5 milliárd forint értékben hajtott végre kapacitásbővítést és megújuló energetikai fejlesztést, amihez a kormány 450 millió forint támogatást nyújtott, ezzel segítve harminc új munkahely létrehozását.

hi-lex, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Nógrád vármegyében az elmúlt tíz évben három és félszeresére nőtt az ipari teljesítmény.

Kifejtette, hogy a projekt nyomán a világ 19 országában több mint ötven gyárat működtető cég ezentúl innen szállíthat majd a BMW debreceni és németországi üzemeibe, ráadásul az itt készülő ajtómodulokat olyan szabadalom alapján gyártják, amelyet Magyarországon jegyeztek be. Majd hozzátette, hogy ez is kiváló példa arra, hogy a nagy autógyártók hazánkba érkezésével egy komoly beszállítási lehetőség nyílik meg a helyi kis- és közepes vállalatok előtt – közölte az MTI. 

 

Nógrádban jelentős a fejlődés 

Rámutatott, hogy Nógrád vármegyében az elmúlt tíz évben három és félszeresére nőtt az ipari teljesítmény, tavaly megközelítve a hatszázmilliárd forintot, miközben a munkanélküliség a felére csökkent, ami annak is köszönhető, hogy ez idő alatt 52 nagyberuházás valósult itt meg állami támogatással. Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre. Jó példaként említette, hogy Magyarország a béke és biztonság megőrzésének következtében továbbra is az egyik legvonzóbb beruházási célpont Európában.

– Ráadásul azon nagy keleti vállalatok, amelyek a passzátszelét fújják ma a világgazdaság átalakulásának mind technológiai, mind pénzügyi szempontból, azok Magyarországra egy olyan országként tekintenek, ahol érdemes beruházásokat végrehajtani. És tudjuk azt, hogy keletről diktálják ma a globális autóipari technológiai forradalom tempóját is, és Magyarország ebből a szempontból időben lépett – mondta.

Ennek kapcsán aláhúzta, hogy a japán vállalatok mindig is a legfejlettebb technológiát képviselték, s így rendkívül fontos szerepük volt abban, hogy hazánk a globális autóipari technológiai forradalomban nem a követők, hanem az éllovasok közé tartozik jelenleg.

Tudatta, hogy a japán cégek napjainkban a kilencedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják, mintegy kétszáz vállalat több mint harmincezer főt foglalkoztat Magyarországon, és az utóbbi tíz évben a kormány hetvenöt japán beruházáshoz nyújtott anyagi támogatást.

A miniszter végül kitért arra is, hogy háborús világkorszak jön létre a szemünk láttára, és az iráni háború megindításával, a Hormuzi-szoros lezárásával is Európa húzhatja a legrövidebbet, ugyanis innen érkezik a kőolaj egy jelentős része, az orosz forrásokat pedig már felszámolták. – S nem úgy tűnik sajnos, hogy Brüsszel abba az irányba mozdulna, hogy a rajta múló döntést meghozza, és egyelőre pont, hogy nem az orosz olaj visszaengedésén dolgoznak, hanem annak teljes kitiltásán – fogalmazott. – Ezért is fontos, hogy egy ilyen közép-európai ország, mint Magyarország számára világosan definiáljuk a feladatot, ami két részből áll: egy, minden háborúból kimaradni, kettő, minden háború energiát érintő hatásaitól megkímélni a magyar embereket és a magyar gazdaságot – folytatta. – Erről szól maga a rezsicsökkentés is, de erről szól az üzemanyagok tekintetében a védett ár bevezetése is, hogy Magyarországot meg tudjuk védeni a körülöttünk zajló háborúk negatív hatásaitól – tette hozzá.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
Nem. Ilyen nincs…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.