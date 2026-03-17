Szijjártó Péter: Harminc új munkahelyet hozott létre a HI-LEX beruházása Rétságon

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a HI-LEX beruházásátadó ünnepségén tudatta, hogy a japán tulajdonosi hátterű autóipari beszállító nagyjából 2,5 milliárd forint értékben hajtott végre kapacitásbővítést és megújuló energetikai fejlesztést, amihez a kormány 450 millió forint támogatást nyújtott, ezzel segítve harminc új munkahely létrehozását.

Nógrád vármegyében az elmúlt tíz évben három és félszeresére nőtt az ipari teljesítmény.

Kifejtette, hogy a projekt nyomán a világ 19 országában több mint ötven gyárat működtető cég ezentúl innen szállíthat majd a BMW debreceni és németországi üzemeibe, ráadásul az itt készülő ajtómodulokat olyan szabadalom alapján gyártják, amelyet Magyarországon jegyeztek be. Majd hozzátette, hogy ez is kiváló példa arra, hogy a nagy autógyártók hazánkba érkezésével egy komoly beszállítási lehetőség nyílik meg a helyi kis- és közepes vállalatok előtt – közölte az MTI.

Nógrádban jelentős a fejlődés

Rámutatott, hogy Nógrád vármegyében az elmúlt tíz évben három és félszeresére nőtt az ipari teljesítmény, tavaly megközelítve a hatszázmilliárd forintot, miközben a munkanélküliség a felére csökkent, ami annak is köszönhető, hogy ez idő alatt 52 nagyberuházás valósult itt meg állami támogatással. Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre. Jó példaként említette, hogy Magyarország a béke és biztonság megőrzésének következtében továbbra is az egyik legvonzóbb beruházási célpont Európában.

– Ráadásul azon nagy keleti vállalatok, amelyek a passzátszelét fújják ma a világgazdaság átalakulásának mind technológiai, mind pénzügyi szempontból, azok Magyarországra egy olyan országként tekintenek, ahol érdemes beruházásokat végrehajtani. És tudjuk azt, hogy keletről diktálják ma a globális autóipari technológiai forradalom tempóját is, és Magyarország ebből a szempontból időben lépett – mondta.

Ennek kapcsán aláhúzta, hogy a japán vállalatok mindig is a legfejlettebb technológiát képviselték, s így rendkívül fontos szerepük volt abban, hogy hazánk a globális autóipari technológiai forradalomban nem a követők, hanem az éllovasok közé tartozik jelenleg.

Tudatta, hogy a japán cégek napjainkban a kilencedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják, mintegy kétszáz vállalat több mint harmincezer főt foglalkoztat Magyarországon, és az utóbbi tíz évben a kormány hetvenöt japán beruházáshoz nyújtott anyagi támogatást.