Argentína nem segített, tovább nehezedett a vb-re pályázó kosárválogatott helyzete

Az isztambuli női kosárlabda vb-selejtező utolsó napjának első mérkőzése után sem lett könnyebb a magyar válogatott helyzete. Japán ugyanis elképesztő erődemonstrációt tartott Argentína ellen, és a 83-39-es győzelmével szinte lesöpörte a pályáról ellenfelét. A magyar kosárlabdacsapat számára az lett volna a jó, ha Argentína nyer, erre azonban semmi esély nem volt. Ezzel együtt a magyar csapat még mindig saját kezében tartja a sorsát, mert ha az este 18.30-kor kezdődő mérkőzésen nyer Törökország ellen, biztosan vb-résztvevő lesz.

Lantos Gábor
2026. 03. 17. 14:16
Fotó: BURAK BASTURK Forrás: Middle East Images
Várható volt, hogy a magyarok számára a vb-részvétel megszerzése nem lesz könnyű dolog, de titkon azért bíztunk egy kicsit abban, hogy az argentin női kosárlabdacsapat számunkra kedvező eredményt ér el Japán ellen. Ha ugyanis a dél-amerikai együttes legyőzte volna az ázsiai csapatot, akkor a mieink az esti, Törökország elleni meccs eredményétől függetlenül biztosan vb-résztvevők lettek volna. Sajnos, nem így történt.

A japán csapat földbe döngölte Argentínát az isztambuli női kosárlabda vb-selejtezőn. Fotó: Middle East Images/Burak Basturk 

Az argentin és a japán csapat összecsapásán az első pillanatban látszott, hogy a japánok semmit sem bíznak a véletlenre. Elképesztő volt az a sebességkülönbség, amely a két együttes játékát jellemezte. Japán játszi könnyedséggel dobálta a kosarakat, Argentína pedig szinte semmilyen ellenállást nem tudott kifejteni. Az első szünetben 23-7 volt az állás a japánoknak, akik a második negyedet is megnyerték 17-9-re, így a nagyszünetben 40-16-ra vezettek. 

Ez alapjában határozta meg a második félidő képét, bár a szünet után az argentin válogatott végső rohamra indult. 6-0-val kezdték a harmadik negyedet, de akkora volt a hátrányuk, hogy ezt képtelenek voltak már ledolgozni. Az utolsó szünetben 42 ponttal, 69-27-re vezettek a japánok. A vége 83-39 Japán javára. 

Japán sikerével kissé tovább nehezedett a vb-re pályázó magyar válogatott dolga. Most annak kell szurkolni, hogy a 15.30-kor kezdődő mérkőzésen, Ausztrália és Kanada összecsapásán ne nyerjenek az ausztrálok. Kanadai győzelem esetén ugyanis a magyarok a 18.30-kor kezdődő, Törökország elleni meccs eredményétől függetlenül kint lesznek a vb-n. Ellenkező esetben – tehát ausztrál diadal esetén – meg kell verni a hazai pályán játszó törököket a sikeres kvalifikációhoz.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

