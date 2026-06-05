Sulyok Tamást éltették, Magyar Péter lemondását követelték a migrációs paktum ellen tüntetők a Kossuth téren

Ez a szolidaritás valójában egy burkolt kvótarendszer, mivel a paktum nem megállítja a migrációt, csak szétosztja a tagállamok között a bevándorlókat. Ezzel olyan országokat köteleznének a befogadásra, amelyek alapvetően ellenzik az illegális migrációt. A paktum alapkoncepciója a bevándorlók kvótaszerű szétosztása, amelyet a tagállamok jelentős, menedékkérőnként 20 ezer eurós (mintegy 7 millió forintos) büntetéssel is megválthatnak.

Azt, hogy mit jelent a technikai segítségnyújtást, az Európai Bizottság egyik kiadványából tudhatjuk meg:

technikai segítségnyújtás a szakértők küldése menekültügyi eljárásokhoz,

hatósági ügyintézés, képzés, módszertani segítség,

informatikai rendszerek, adatkezelés, Eurodac/nyilvántartási kapacitás támogatása,

határigazgatási vagy visszaküldési folyamatok szakmai támogatása,

vagy uniós ügynökségek, például az EUAA, a Frontex vagy az eu-LISA segítsége.

A Tisza vállalása tehát az jelenti, hogy az ezt az opciót választó tagállamokkal együtt Magyarország vállalná a tömeges migráció koordinációs feladataihoz szükséges adminisztrációs hatteret és az ezzel járó költséget.

Az Európai Bizottság azt is meghatározza, hogy mekkora tételt jelent ez egy adott ország számára.

A technikai segítségnyújtás kiválthatja a pénzügyi hozzájárulást vagy a befogadást, de csak akkor, ha elfogadott és ténylegesen teljesített értéke eléri az adott országra jutó kötelezettséget

– szerepel a határozatban. Vagyis összegszerűen az adott tagállamra eső migránskvóta összegére rúgó büntetés értékével egyenértékű adminisztratív segítséget kell nyújtani.