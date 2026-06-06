Visszatérő legendák és világsztárok: bemutatták a jövő évi Budapesti Wagner-napok programját
Megkezdődött a jegy- és bérletértékesítés a Budapesti Wagner-napok jövő évi programjaira. Hosszú szünet után visszatér A bolygó hollandi Kovalik Balázs rendezésében, újra látható lesz Cesare Lievi nagy ívű Trisztán és Izolda-előadása, Bretz Gábor és vendégei Wagner legismertebb áriáiból és duettjeiből válogatnak, míg a világhírű svéd szoprán, Nina Stemme dalesttel érkezik a Müpába.
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