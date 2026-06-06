A szexuális erőszak vádjától a terrorizmusig

A súlyos vádak miatt Spanyolország nemzetközi elfogatóparancsot kért a volt diplomata ellen, akit végül az Egyesült Államokban, a washingtoni repülőtéren fogtak el. A Politico által is megszellőztetett, titkosítás alól feloldott dokumentumok tanulsága szerint Peerzada igyekezett bagatellizálni az ellene felhozott európai vádakat.

Az iratokból azonban kiderült az is, hogy ezek a vádak eltörpültek azok mellett, amelyekkel az őt kihallgató Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) munkatársai vádolták.

Peerzada diplomatakarrierje ugyanis a rezsimváltás ellenére folytatódott, hiszen a tálibok hatalomátvétele után kinevezték a madridi nagykövetség élére. Az FBI nyomozásai alapján azonban Peerzada a diplomáciai feladatain túlmenően is aktívan támogatta a tálibokat. A most kiszivárgott iratok tanulsága szerint a bíróság bizonyítottnak látta, hogy a diplomata cselekedetei a tálibok finanszírozására és a rendszer fenntartására irányultak.