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A szexuális erőszak vádjától a terrorizmusig

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Egy volt afgán diplomatát már hónapok óta fogva tartanak az Egyesült Államokban, most azonban kiderült miért. Rahim Peerzadát több nő is szexuális erőszakkal vádolja, azonban az amerikai hatóságokat jobban érdekli a terroristákhoz fűződő viszonya.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 22:09
Fotó: ALEX WROBLEWSKI Forrás: AFP
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A súlyos vádak miatt Spanyolország nemzetközi elfogatóparancsot kért a volt diplomata ellen, akit végül az Egyesült Államokban, a washingtoni repülőtéren fogtak el. A Politico által is megszellőztetett, titkosítás alól feloldott dokumentumok tanulsága szerint Peerzada igyekezett bagatellizálni az ellene felhozott európai vádakat. 

Az iratokból azonban kiderült az is, hogy ezek a vádak eltörpültek azok mellett, amelyekkel az őt kihallgató Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) munkatársai vádolták. 

Peerzada diplomatakarrierje ugyanis a rezsimváltás ellenére folytatódott, hiszen a tálibok hatalomátvétele után kinevezték a madridi nagykövetség élére. Az FBI nyomozásai alapján azonban Peerzada  a diplomáciai feladatain túlmenően is aktívan támogatta a tálibokat. A most kiszivárgott iratok tanulsága szerint a bíróság bizonyítottnak látta, hogy a diplomata cselekedetei a tálibok finanszírozására és a rendszer fenntartására irányultak. 

Az Egyesült Államok továbbra is terrorszervezetként tartja nyilván a tálibokat, így Peerzada esetében a terrorizmus támogatásának vádja is megállja a helyét. 

Az iratokban előkerült egy másik név is, nevezetesen Farhad Shakeri, Peerzada sógorának a neve. Shakerit jelen állás szerint egy iráni terrorista hálózat tagjaként tartják nyilván az Egyesült Államokban. A férfit azzal vádolják, hogy a Forradalmi Gárda nevében támadásokat szervezett – beleértve a vádirat szerint egy Donald Trump elleni merényletkísérletet is. 

Peerzada ennek kapcsán ellentmondásba került a leirat szerint, miután eltérő válaszokat adott bizonyos gyanús, Shakeri részére utalt összegek kapcsán. 

A diplomata tagadja az ellene felhozott összes vádat, valamint ügyvédei segítségével fellebbezést nyújtott be, miután a kihallgatás állítólag tolmács és ügyvéd jelenléte nélkül zajlott. Peerzada a jegyzőkönyvet a védői szerint nem is írta alá, emellett pedig jelezte, hogy a vádakkal pusztán a jó hírnevét akarják tönkretenni. 

Borítókép: illusztráció (Fotó: AFP)

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