Támadás az atomhatalom ellen, rengeteg a halott + videó

Kvetta Beludzsisztán tartomány fővárosa, amely régóta a szeparatista erőszak egyik gócpontja Pakisztánban.
A helyszínen készült felvételek sokkolók: látható, ahogy hordágyon viszik ki az összeroncsolódott mozdonyból a vérző sérülteket, miközben a fegyveres erők biztosítják a helyszínt.
Egy helyi tisztviselő az AFP-nek azt mondta, hogy a Pakisztán északnyugati részén fekvő Pesavar felé tartó vonaton katonák és családtagjaik utaztak Kvettából. Elmondása szerint
a szerelvény éppen a Chaman Pattak állomás közelében haladt el egy jelzőlámpa mellett, amikor egy robbanóanyaggal megrakott autó belecsapódott az egyik kocsiba, hatalmas robbanást okozva.
A detonáció ereje betörte a környező épületek ablakait, és több közeli jármű is megrongálódott.
