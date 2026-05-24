Támadás az atomhatalom ellen, rengeteg a halott + videó

Mohammad Rahim, aki a robbanás helyszínének közelében tartózkodott, a France 24 beszámolója szerint arról beszélt, hogy aludt, amikor a detonáció bekövetkezett.

A családommal kiugrottunk az ágyból, amikor meghallottuk a hatalmas robbanást

– mondta. Hozzátette: az épületben sikolyokat hallott.

❗️Pakistan Train Bombing Leaves At Least 24 Dead, 50+ Injured As Coaches Overturn In Quetta



The blast went off near a railway track as the train passed through the city, damaging nearby buildings and over a dozen vehicles.



The BLA claimed responsibility, saying it targeted… pic.twitter.com/fKRU7pyvCX — RT_India (@RT_India_news) May 24, 2026

Egy másik szemtanú, Abdul Basit azt mondta, éppen reggelit vett, amikor bekövetkezett a robbanás. Mujib Ahmad arról számolt be, hogy a robbanás az autóját is megrongálta.

Mint mondta, a detonáció hallatán rögtön arra gondolt, hogy támadás történt. Amikor kiszaladt az épületből, pusztító látvány fogadta, autója pedig teljesen összeroncsolódott.

Egy rendőrségi tisztviselő az AFP-nek azt mondta, hogy a támadás során használt robbanószerkezet körülbelül 35 kilogrammos lehetett.