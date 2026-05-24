Támadás az atomhatalom ellen, rengeteg a halott + videó

Öngyilkos merénylő robbantott egy katonákat és családtagjaikat szállító vonat mellett Kvetta vasútállomásának közelében, aminek következtében a szerelvény kisiklott. Rengeteg a halott és a sérült, a hatóságok szükségállapotot hirdettek. A detonáció ereje a környező épületeket és járműveket is súlyosan megrongálta. A merényletért a terrorszervezetként nyilvántartott Beludzs Felszabadító Hadsereg vállalta a felelősséget. Pakisztán miniszterelnöke „gyáva” terrorcselekménynek nevezte a támadást.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 13:08
Rengeteg a halott és a sérült, a hatóságok szükségállapotot hirdettek Forrás: AFP
Kvetta Beludzsisztán tartomány fővárosa, amely régóta a szeparatista erőszak egyik gócpontja Pakisztánban. 

A helyszínen készült felvételek sokkolók: látható, ahogy hordágyon viszik ki az összeroncsolódott mozdonyból a vérző sérülteket, miközben a fegyveres erők biztosítják a helyszínt.

Egy helyi tisztviselő az AFP-nek azt mondta, hogy a Pakisztán északnyugati részén fekvő Pesavar felé tartó vonaton katonák és családtagjaik utaztak Kvettából. Elmondása szerint 

a szerelvény éppen a Chaman Pattak állomás közelében haladt el egy jelzőlámpa mellett, amikor egy robbanóanyaggal megrakott autó belecsapódott az egyik kocsiba, hatalmas robbanást okozva.

A detonáció ereje betörte a környező épületek ablakait, és több közeli jármű is megrongálódott.

Mohammad Rahim, aki a robbanás helyszínének közelében tartózkodott, a France 24 beszámolója szerint arról beszélt, hogy aludt, amikor a detonáció bekövetkezett.

A családommal kiugrottunk az ágyból, amikor meghallottuk a hatalmas robbanást

– mondta. Hozzátette: az épületben sikolyokat hallott.

Egy másik szemtanú, Abdul Basit azt mondta, éppen reggelit vett, amikor bekövetkezett a robbanás. Mujib Ahmad arról számolt be, hogy a robbanás az autóját is megrongálta. 

Mint mondta, a detonáció hallatán rögtön arra gondolt, hogy támadás történt. Amikor kiszaladt az épületből, pusztító látvány fogadta, autója pedig teljesen összeroncsolódott.

Egy rendőrségi tisztviselő az AFP-nek azt mondta, hogy a támadás során használt robbanószerkezet körülbelül 35 kilogrammos lehetett. 

Rendőrök haltak meg egy öngyilkos merényletben Pakisztánban

Legkevesebb 15 rendőr vesztette életét egy öngyilkos merényletben, amelyet egy biztonsági őrhely ellen követtek el Pakisztán északnyugati, Afganisztánnal határos tartományában a hónap elején. Az Afganisztánnal határos északnyugati régió évtizedek óta a militáns tevékenységek legfőbb célpontja, és folyamatos támadásoknak van kitéve.

Tavaly a tartományban 3811 terrorcselekményt regisztráltak, köztük 16 öngyilkos merényletet.

A hadsereg sajtószolgálata arról számolt be, hogy összesen az év folyamán 5397 terrorcselekményt követtek el, köztük 27 öngyilkos merényletet. Pakisztán szerint a terrorcselekmények száma azután nőtt meg ugrásszerűen, hogy az afgán tálibok 2021-ben visszakerültek a hatalomba Kabulban.

Borítókép: A véres támadás helyszíne (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
