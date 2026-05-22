Borúlátó beismerés: a harmadik világháború a küszöbön van, Európának fel kell készülnie

Zaluzsnij a nemzetközi szövetségek gyengüléséről is írt

Kijelentette, hogy az állambiztonságnak abból kell kiindulnia, hogy az ország reálisan lássa a saját helyét és szerepét a jelenlegi világrendben, és a biztonságpolitikáját ehhez igazítsa. A nagykövet szerint

a nemzetközi szövetségek, elsősorban a NATO, elveszítették képességüket tagjaik biztonságának garantálására, főként azért, mert technológiailag nincsenek felkészülve a modern hadviselésre,

a demokratikus intézmények pedig nem képesek meghozni a népszerűtlen döntéseket. „Az is nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok fokozatosan visszalép az európai demokrácia fő védelmezőjének szerepétől. Ukrajna és Oroszország közvetlenül is érintett ebben” – jegyezte meg.

Zaluzsnij hangsúlyozta, hogy Ukrajna vérrel fizet a tapasztalataiért, ezért azokat nem lehet pénzre váltani.

Szerinte ezeket a tapasztalatokat a fenntartható béke megteremtésére kell felhasználni, ami csak olyan új partnerségekkel érhető el, amelyek később új szövetségek alapjává válhatnak.