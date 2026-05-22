orosz-ukrán háborúOroszországukrán drónokdróntámadás

Gyermekek sikolyaitól volt hangos a kollégium – ukrán drónok tarolták le az épületet + videó

Ukrajna dróntámadást hajtott végre a luhanszki régióban fekvő Sztarobelszk egyik főiskolája ellen. A csapásban négy ember életét vesztette, további 35-en megsérültek. A beszámolók szerint több gyermek is a romok alatt rekedt, így a mentőalakulatok a további támadások veszélye ellenére sem állították le a kutatást. Az orosz külügyminisztérium szerint a támadás nagyon is célzott volt, mivel az oktatási intézmény környezetében nincs katonai objektum.

Magyar Nemzet
2026. 05. 22. 13:40
Putyin válaszától retteg a világ a véres ukrán támadás után Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rodion Mirosnik, az orosz külügyminisztérium nagykövete is reagált a támadásra. Erről az Origo is írt.

Putyin válaszától retteg a világ a véres ukrán támadás után

Korábban arról is beszámoltunk, hogy az ukrán különleges egységek súlyos csapást mértek pénteken az orosz FSZB egyik bázisára, és egy Pancir–SZ1 légvédelmi rendszert is megsemmisítettek a megszállt területeken. 

Eközben ukrán dróntámadás érte a Rosznyeft szizranyi olajfinomítóját is, ahol a jelentések szerint két ember meghalt.

Legfrisebb híreinket az orosz–ukrán háborúról itt olvashatja el.

Borítókép: Romos épület, képünk illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter Lengyelországban romba döntött egy hatalmas balos hazugságot

Csépányi Balázs avatarja

Lám, lám, mire is jó egy baráti látogatás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu