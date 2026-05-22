Rodion Mirosnik, az orosz külügyminisztérium nagykövete is reagált a támadásra. Erről az Origo is írt.
Gyermekek sikolyaitól volt hangos a kollégium – ukrán drónok tarolták le az épületet + videó
Ukrajna dróntámadást hajtott végre a luhanszki régióban fekvő Sztarobelszk egyik főiskolája ellen. A csapásban négy ember életét vesztette, további 35-en megsérültek. A beszámolók szerint több gyermek is a romok alatt rekedt, így a mentőalakulatok a további támadások veszélye ellenére sem állították le a kutatást. Az orosz külügyminisztérium szerint a támadás nagyon is célzott volt, mivel az oktatási intézmény környezetében nincs katonai objektum.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy az ukrán különleges egységek súlyos csapást mértek pénteken az orosz FSZB egyik bázisára, és egy Pancir–SZ1 légvédelmi rendszert is megsemmisítettek a megszállt területeken.
Eközben ukrán dróntámadás érte a Rosznyeft szizranyi olajfinomítóját is, ahol a jelentések szerint két ember meghalt.
Borítókép: Romos épület, képünk illusztráció (Fotó: AFP)
