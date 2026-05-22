Guardiola elképesztő szavakkal búcsúzik a Manchester City-től: „K…rva jó móka volt”

És most, hogy az én időm véget ér, legyetek boldogok. Az Oasis újra együtt van.

Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy bíztatok bennem.

Köszönöm, hogy hajtottatok engem.

Köszönöm, hogy szerettetek.

Tony Walsh felejthetetlen versében az áll: „This is the place” – ez a hely. Bocsáss meg, Tony: ez az én helyem.

Noel… igazam volt.

K…rva jó móka volt.

Szeretlek benneteket.

Guardiola utoljára vasárnap, a Premier League záró fordulójában irányítja a Cityt az Aston Villa elleni hazai meccsen, és a bajnoki ezüstérem mellett idén FA-kupa-győzelemmel int búcsút a klubnak.