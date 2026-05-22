Pep GuardiolaManchester CityPremier League

Guardiola elképesztő szavakkal búcsúzik a Manchester City-től: „K…rva jó móka volt”

A Manchester City a hivatalos oldalán jelentette be, hogy a csapat vezetőedzője, Pep Guardiola távozik az idény végén. Ezzel egy hihetetlenül sikeres, tízéves korszak zárul le a klubnál. Guardiola személyes és rendkívül érzelmes üzenettel búcsúzik a klubtól a Premier League utolsó fordulója előtt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 22. 13:13
Pep Guardiola távozása hivatalos, elhagyja a Manchester City-t Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

És most, hogy az én időm véget ér, legyetek boldogok. Az Oasis újra együtt van.

Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy bíztatok bennem.

Köszönöm, hogy hajtottatok engem.

Köszönöm, hogy szerettetek.

Tony Walsh felejthetetlen versében az áll: „This is the place” – ez a hely. Bocsáss meg, Tony: ez az én helyem.

Noel… igazam volt.

K…rva jó móka volt.

Szeretlek benneteket.

 

Guardiola utoljára vasárnap, a Premier League záró fordulójában irányítja a Cityt az Aston Villa elleni hazai meccsen, és a bajnoki ezüstérem mellett idén FA-kupa-győzelemmel int búcsút a klubnak.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter Lengyelországban romba döntött egy hatalmas balos hazugságot

Csépányi Balázs avatarja

Lám, lám, mire is jó egy baráti látogatás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.