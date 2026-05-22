Bejelentette a Manchester United, hogy ki lesz a vezetőedzője a következő idénytől
Michael Carrick marad a Manchester United vezetőedzője a következő idényben is, jelentette be a klub a hivatalos oldalán. Az együttes korábbi középpályása idén januárban az idény végéig átmeneti edzőnek lett kinevezve, de a tizenhat meccsből tizenegy győzelem meggyőzte a klub vezetőségét Carrick rátermettségéről, aki most kétéves szerződést kapott.
