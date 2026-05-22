Robbie Keane távozhat a Fradi éléről, sajtóhírek szerint már fel is mondott
A bajnoki cím elvesztése után új korszak elé nézhet a Ferencváros labdarúgócsapata, amelynek vezetőedzője is távozhat a nyáron. Robbie Keane másfél éve irányítja a zöld-fehéreket, ez idő alatt 2025-ben bajnokságot, 2026-ban pedig Magyar Kupát nyert a csapattal. Az ír szakember sajtóhírek szerint már fel is mondott, és a döntésében minden bizonnyal az is közrejátszhat, hogy a Fradi nemzetközi versenyképessége csökkenhet.
