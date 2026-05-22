Lex Orbán: brüsszeli források szerint kötelezettségszegési eljárás indulhat Magyarország ellen

• Románia és más tagállamok: Az Emberi Jogok Európai Bírósága hangsúlyozta, hogy a közhivatali korlátozások csak szigorú arányossági teszt után, előre látható módon alkalmazhatók.

• Amerikai precedens: A visszaható hatályú tilalom klasszikus esetei (Calder v. Bull) mutatják, hogy a múltbeli szolgálat utólagos büntetése alkotmányellenes.

Brüsszeli reakció és várható következmények

A Tűzfalcsoport brüsszeli forrásai szerint az Európai Bizottság már figyelemmel kíséri a javaslatot, erre utal a The Guardian tegnapi cikke is. Ha elfogadják, gyorsított kötelezettségszegési eljárás indulhat az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkelye (jogállamiság, demokrácia) és az uniós jog primátusa sérelme miatt.

Hasonlóan a korábbi magyar ügyekhez – például a gyermekvédelmi törvény (C–769/22) vagy a szuverenitásvédelmi intézkedések – a Bizottság ideiglenes intézkedést is kérhet a az Európai Bíróságtól a módosítás végrehajtásának felfüggesztésére.

Forrásaink szerint egy újabb kötelezettségszegési eljárás az uniós források befagyasztását teheti lehetővé, ha a változás rendszerszintű kockázatot jelent a demokráciára. „Demokráciát nem lehet demokráciaellenes eszközökkel helyreállítani. Egy személyre szabott, retroaktív alkotmánymódosítás a bizottság szemében inkább az előző kormányok illiberális módszereit ismétli, mintsem hogy szakítana velük.”