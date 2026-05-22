BrüsszelvisszamenőlegeseljárásalkotmánymódosításMagyarország

Lex Orbán: brüsszeli források szerint kötelezettségszegési eljárás indulhat Magyarország ellen

A Tűzfalcsoport elemzés arról ír, hogy két uniós tisztviselő forrás is úgy látja, hogy az eddigi gyakorlat alapján a lex Orbán alkotmánymódosítás miatt nem tud mást tenni az Európai Bizottság, mint a választás és a választhatóság korlátozása és a visszamenőleges jogalkotás tilalmának sérelme miatt szankciós eljárást kezdeményez, ha az Országgyűlés elfogadja a 16. alaptörvény módosítást.

Magyar Nemzet
Forrás: Tűzfalcsoport2026. 05. 22. 12:44
Az Európai Bizottság brüsszeli épülete Forrás: BELGA/AFP
•  Románia és más tagállamok: Az Emberi Jogok Európai Bírósága hangsúlyozta, hogy a közhivatali korlátozások csak szigorú arányossági teszt után, előre látható módon alkalmazhatók.

•  Amerikai precedens: A visszaható hatályú tilalom klasszikus esetei (Calder v. Bull) mutatják, hogy a múltbeli szolgálat utólagos büntetése alkotmányellenes.

Brüsszeli reakció és várható következmények

A Tűzfalcsoport brüsszeli forrásai szerint az Európai Bizottság már figyelemmel kíséri a javaslatot, erre utal a The Guardian tegnapi cikke is. Ha elfogadják, gyorsított kötelezettségszegési eljárás indulhat az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkelye (jogállamiság, demokrácia) és az uniós jog primátusa sérelme miatt. 

Hasonlóan a korábbi magyar ügyekhez – például a gyermekvédelmi törvény (C–769/22) vagy a szuverenitásvédelmi intézkedések – a Bizottság ideiglenes intézkedést is kérhet a az Európai Bíróságtól a módosítás végrehajtásának felfüggesztésére.  

Forrásaink szerint egy újabb kötelezettségszegési eljárás az uniós források befagyasztását teheti lehetővé, ha a változás rendszerszintű kockázatot jelent a demokráciára. „Demokráciát nem lehet demokráciaellenes eszközökkel helyreállítani. Egy személyre szabott, retroaktív alkotmánymódosítás a bizottság szemében inkább az előző kormányok illiberális módszereit ismétli, mintsem hogy szakítana velük.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
