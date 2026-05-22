A Magyarországot korábban támadó német külügyminiszterrel működne együtt Orbán Anita

A tárcavezető hangsúlyozta:

Németország és Magyarország pragmatikus együttműködése továbbra is fontos a regionális és európai sikerek szempontjából, ezért azon dolgozunk, hogy ezt a partnerséget a kölcsönös tiszteletre, a közös érdekekre és a jövőbe vetett bizalomra építve együtt tovább erősítsük.

A német külügyminiszter egyébként korábban rendszeresen támadta Magyarországot. Mint arról lapunk beszámolt, Johann Wadephul Brüsszelben a minap arról beszélt, hogy nyomást akarnak gyakorolni Magyarországra a huszadik, Oroszország elleni uniós szankciós csomag elfogadását illetően. Wadephul csak Magyarországot nevezte meg a szankciós döntés akadályának, ezzel szemben a valóság az, hogy több ország is kifogásolta az újabb szankciós csomagot akkoriban.

