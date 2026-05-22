A Magyarországot korábban támadó német külügyminiszterrel működne együtt Orbán Anita

A német–magyar kapcsolatok fejlesztéséről tárgyalt Johann Wadephul német külügyminiszterrel Orbán Anita a NATO külügyminiszteri találkozójának margóján. A magyar tárcavezető Facebook-bejegyzésében azt írta: Európa versenyképességének megőrzéséhez stabil transzatlanti kapcsolatokra, ellenálló gazdaságokra és korszerű ipari bázisra van szükség. A német külügyminiszter korábban támadta Magyarországot.

Magyar Nemzet
2026. 05. 22. 10:51
NATO-külügyminiszteri találkozó, Svédország (Forrás: Orbán Anita, Facebook)
Orbán Anita Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: 

közös meggyőződésük, hogy Európa csak akkor maradhat erős és versenyképes, ha stabil transzatlanti kapcsolatokra, ellenálló gazdaságokra és korszerű ipari bázisra épít.

A külügyminiszter közlése szerint az egyeztetésen áttekintették a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit a gazdaság, az energetika, a védelmi ipar és a digitalizáció területén. Külön figyelmet fordítottak a német–magyar gazdasági együttműködés helyzetére, valamint a Magyarországon működő német vállalatok szerepére.

A tárcavezető hangsúlyozta: 

Németország és Magyarország pragmatikus együttműködése továbbra is fontos a regionális és európai sikerek szempontjából, ezért azon dolgozunk, hogy ezt a partnerséget a kölcsönös tiszteletre, a közös érdekekre és a jövőbe vetett bizalomra építve együtt tovább erősítsük.

A német külügyminiszter egyébként korábban rendszeresen támadta Magyarországot. Mint arról lapunk beszámolt, Johann Wadephul Brüsszelben a minap arról beszélt, hogy nyomást akarnak gyakorolni Magyarországra a huszadik, Oroszország elleni uniós szankciós csomag elfogadását illetően. Wadephul csak Magyarországot nevezte meg a szankciós döntés akadályának, ezzel szemben a valóság az, hogy több ország is kifogásolta az újabb szankciós csomagot akkoriban.

Borítókép: NATO-külügyminiszteri találkozó, Svédország (Forrás: Facebook/Orbán Anita)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
