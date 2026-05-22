Robbanás a Mol tiszaújvárosi üzemében: egy ember meghalt, eloltották a tüzet + videó

Putyin kilőtte a rakétát, nincs visszaút + videó

Jarsz interkontinentális rakéta, Kinzsal hiperszonikus fegyver és atom-tengeralattjáróról indított rakéta is szerepet kapott az orosz–belarusz nukleáris hadgyakorlaton. A Kreml a fokozódó biztonsági feszültség közepette demonstrálta stratégiai képességeit, miközben a Nyugat és Ukrajna figyelme is a térségre szegeződik.

2026. 05. 22. 10:11
Jarsz interkontinentális ballisztikus rakéta (Fotó: AFP)
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a nukleáris erők gyakorlatának második szakaszában interkontinentális ballisztikus rakéták, hiperszonikus fegyverek és légi indítású manőverező robotrepülőgépek alkalmazását is gyakorolták. 

Egy atom-tengeralattjáró víz alól indította el az interkontinentális rakétát, míg a belarusz fegyveres erők egy Iszkander–M rakétarendszerből hajtottak végre ballisztikus rakétaindítást. A hadgyakorlatban Tu–95MS stratégiai bombázók és MiG–31-es vadászgépek is részt vettek: előbbiek hiperszonikus manőverező robotrepülőgépeket, utóbbiak Kinzsal rakétákat indítottak.

A tárca tájékoztatása szerint a háromnapos hadgyakorlatban mintegy 64 ezer katona, több mint 200 rakétaindító rendszer, 140-nél több repülőgép, 73 hadihajó és 13 tengeralattjáró vett részt. Az orosz fél szerint valamennyi fegyverrendszer sikeresen teljesítette a kijelölt feladatot.

A hadgyakorlat a szárazföldi, a légi és a tengeri erőket egyaránt érintette. Az orosz hadsereg szerint valamennyi rakéta sikeresen elérte kijelölt célpontját. A gyakorlatban olyan stratégiai fegyverrendszereket is alkalmaztak, amelyek nukleáris robbanófejek hordozására alkalmasak – számolt be a Washington Post.

A Jarsz rakéták az orosz stratégiai nukleáris elrettentő erő meghatározó elemei, míg az Iszkander, a Kinzsal és a Cirkon rövidebb vagy közepes hatótávolságú fegyverrendszerek közé tartoznak.

Vlagyimir Putyin orosz elnök videókapcsolaton keresztül egyeztetett a hadgyakorlatról Aljakszandr Lukasenka belarusz elnökkel. Putyin hangsúlyozta, hogy a nukleáris fegyverek alkalmazása rendkívüli és kivételes eszköz az államok nemzetbiztonságának garantálására. Lukasenka a gyakorlatban részt vevő egyik alakulatnál személyesen is megtekintette az Iszkander-rakétarendszereket.

A manővereket az ukrán dróntámadások számának növekedése közepette tartották meg. Az elmúlt hetekben több támadás érte Oroszország területét, köztük Moszkva térségét is, ahol halálos áldozatok voltak és jelentős anyagi károk keletkeztek. A balti régióban szintén nőtt a dróntevékenység: Észtország felett egy NATO-gép lelőtt egy ukrán drónt, Litvániában pedig egy Belarusszia irányából érkező pilóta nélküli repülőeszköz miatt rendeltek el ideiglenes biztonsági intézkedéseket.

