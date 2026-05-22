Putyin kilőtte a rakétát, nincs visszaút + videó

A tárca tájékoztatása szerint a háromnapos hadgyakorlatban mintegy 64 ezer katona, több mint 200 rakétaindító rendszer, 140-nél több repülőgép, 73 hadihajó és 13 tengeralattjáró vett részt. Az orosz fél szerint valamennyi fegyverrendszer sikeresen teljesítette a kijelölt feladatot.

A hadgyakorlat a szárazföldi, a légi és a tengeri erőket egyaránt érintette. Az orosz hadsereg szerint valamennyi rakéta sikeresen elérte kijelölt célpontját. A gyakorlatban olyan stratégiai fegyverrendszereket is alkalmaztak, amelyek nukleáris robbanófejek hordozására alkalmasak – számolt be a Washington Post.

Russia launches massive nuclear drills.



Russia’s Defense Ministry released footage from a large-scale exercise involving the country’s strategic nuclear forces.



The drill included the launch of a "Yars" ICBM — May 22, 2026

A Jarsz rakéták az orosz stratégiai nukleáris elrettentő erő meghatározó elemei, míg az Iszkander, a Kinzsal és a Cirkon rövidebb vagy közepes hatótávolságú fegyverrendszerek közé tartoznak.

Vlagyimir Putyin orosz elnök videókapcsolaton keresztül egyeztetett a hadgyakorlatról Aljakszandr Lukasenka belarusz elnökkel. Putyin hangsúlyozta, hogy a nukleáris fegyverek alkalmazása rendkívüli és kivételes eszköz az államok nemzetbiztonságának garantálására. Lukasenka a gyakorlatban részt vevő egyik alakulatnál személyesen is megtekintette az Iszkander-rakétarendszereket.