Putyin kilőtte a rakétát, nincs visszaút + videó

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a nukleáris erők gyakorlatának második szakaszában interkontinentális ballisztikus rakéták, hiperszonikus fegyverek és légi indítású manőverező robotrepülőgépek alkalmazását is gyakorolták.
Egy atom-tengeralattjáró víz alól indította el az interkontinentális rakétát, míg a belarusz fegyveres erők egy Iszkander–M rakétarendszerből hajtottak végre ballisztikus rakétaindítást. A hadgyakorlatban Tu–95MS stratégiai bombázók és MiG–31-es vadászgépek is részt vettek: előbbiek hiperszonikus manőverező robotrepülőgépeket, utóbbiak Kinzsal rakétákat indítottak.
