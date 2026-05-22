Valami készül: Trump több ezer katonát küld Oroszország közelébe

Trump saját közösségi oldalán közölte, hogy jó kapcsolata miatt a nemrég megválasztott lengyel elnökkel, Karol Nawrockival, újabb amerikai katonákat küld Lengyelországba. Az amerikai elnök ugyanakkor nem részletezte, hogy az egységek állandó jelleggel vagy rotációs rendszerben érkeznek-e, és arról sem beszélt, összefügg-e a lépés azzal a korábbi tervvel, amely szerint ötezer amerikai katonát vonnának ki Németországból.

Jelenleg mintegy tízezer amerikai katona állomásozik Lengyelországban, amely a NATO keleti szárnyának egyik legfontosabb bástyája lett az orosz–ukrán háború kirobbanása óta. A döntés azért is okozott meglepetést, mert a Pentagon néhány nappal ezelőtt még leállította négyezer amerikai katona Lengyelországba történő átcsoportosítását. A lépés komoly aggodalmat váltott ki Varsóban, ahol attól tartanak, hogy az Egyesült Államok fokozatosan visszavonul Európából.

Mark Rutte, a NATO főtitkára a NATO külügyminiszteri találkozójának kezdetén a svédországi Helsingborgban (Fotó: TT/AFP/Johan Nilsson)

Feszült a viszony a NATO és Washington között

A bejelentés néhány órával azelőtt érkezett, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter részt venne a NATO találkozóján Svédországban. A NATO-tagállamok külügyminisztereinek svédországi találkozója előtt egyértelművé vált: Washington egyre erőteljesebben követeli, hogy Európa nagyobb részt vállaljon saját védelméből. A szövetség főtitkára, Mark Rutte szerint el kell mozdulni az Egyesült Államoktól való „egészségtelen függőség” irányából egy igazságosabb teherviselés felé.

A háttérben komoly katonai és politikai feszültségek húzódnak. Az amerikai adminisztráció ugyanis azt is bejelentette, hogy nem telepít Tomahawk típusú közepes hatótávolságú rakétákat Németországba. Ezekkel a fegyverekkel az európai országok ideiglenesen saját védelmi hiányosságaikat akarták pótolni, írja a Tagesschau.

Berlin nyilvánosan nem bírálta a döntést, noha német kormányzati körökben komoly csalódást okozott az amerikai álláspont. A német vezetés inkább azt hangsúlyozza, hogy Európa már most is jelentősen növelte katonai hozzájárulását a NATO-hoz.