Valami készül: Trump több ezer katonát küld Oroszország közelébe

Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok további ötezer katonát telepít Lengyelországba. A lépés azért váltott ki komoly visszhangot, mert az elmúlt napokban még arról érkeztek hírek, hogy Washington csökkentené európai katonai jelenlétét.

Forrás: Origo2026. 05. 22. 9:13
Amerikai katona Lengyelországban Fotó: Artur Widak Forrás: NurPhoto/AFP
Trump saját közösségi oldalán közölte, hogy jó kapcsolata miatt a nemrég megválasztott lengyel elnökkel, Karol Nawrockival, újabb amerikai katonákat küld Lengyelországba. Az amerikai elnök ugyanakkor nem részletezte, hogy az egységek állandó jelleggel vagy rotációs rendszerben érkeznek-e, és arról sem beszélt, összefügg-e a lépés azzal a korábbi tervvel, amely szerint ötezer amerikai katonát vonnának ki Németországból.

Jelenleg mintegy tízezer amerikai katona állomásozik Lengyelországban, amely a NATO keleti szárnyának egyik legfontosabb bástyája lett az orosz–ukrán háború kirobbanása óta. A döntés azért is okozott meglepetést, mert a Pentagon néhány nappal ezelőtt még leállította négyezer amerikai katona Lengyelországba történő átcsoportosítását. A lépés komoly aggodalmat váltott ki Varsóban, ahol attól tartanak, hogy az Egyesült Államok fokozatosan visszavonul Európából.

Mark Rutte, a NATO főtitkára a NATO külügyminiszteri találkozójának kezdetén a svédországi Helsingborgban (Fotó: TT/AFP/Johan Nilsson)

Feszült a viszony a NATO és Washington között

A bejelentés néhány órával azelőtt érkezett, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter részt venne a NATO találkozóján Svédországban. A NATO-tagállamok külügyminisztereinek svédországi találkozója előtt egyértelművé vált: Washington egyre erőteljesebben követeli, hogy Európa nagyobb részt vállaljon saját védelméből. A szövetség főtitkára, Mark Rutte szerint el kell mozdulni az Egyesült Államoktól való „egészségtelen függőség” irányából egy igazságosabb teherviselés felé.

A háttérben komoly katonai és politikai feszültségek húzódnak. Az amerikai adminisztráció ugyanis azt is bejelentette, hogy nem telepít Tomahawk típusú közepes hatótávolságú rakétákat Németországba. Ezekkel a fegyverekkel az európai országok ideiglenesen saját védelmi hiányosságaikat akarták pótolni, írja a Tagesschau.

Berlin nyilvánosan nem bírálta a döntést, noha német kormányzati körökben komoly csalódást okozott az amerikai álláspont. A német vezetés inkább azt hangsúlyozza, hogy Európa már most is jelentősen növelte katonai hozzájárulását a NATO-hoz.

Trump kivonulásától tart Európa

A találkozón kiemelt téma marad az orosz fenyegetés és az ukrajnai háború is. Helsingborg különösen szimbolikus helyszín: az Öresund-szoroson nap mint nap orosz „árnyékflottához” tartozó hajók haladnak át.

A NATO vezetése eközben egy új korszak előkészítésén dolgozik. A szövetség a tavalyi pénzügyi bővítés után most egy átfogó reformot készít elő „NATO 3.0” néven, amelyről várhatóan a júliusi ankarai NATO-csúcstalálkozón születhetnek végleges döntések.

Borítókép: Amerikai katona Lengyelországban (Fotó: NurPhoto/AFP/Artur Widak)

