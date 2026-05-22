Fellélegezhetnek a boltok? Sokkal kevesebb üzlet húzta le a rolót tavaly

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember meghalt + fotók

Az elmúlt másfél évben normalizálódott a boltbezárások üteme. Tavaly az üzletek közel három százaléka tűnt el a piacról, ami megegyezik az inflációs és energiaársokk előtti átlaggal. Míg 2023-ban naponta 22 üzlet zárt be, addig tavaly ez napi hét üzletre csökkent. 2025 második felében az árrésstop összességében nem növelte a boltbezárások számát, ugyanakkor a bezáró zöldség- és gyümölcsszaküzletek aránya a háromszorosára nőtt. A könyv-, újság- és papíráru-szaküzletek, valamint a bútor, háztartási és műszaki cikkek szaküzletei az elmúlt tíz év egyértelmű vesztesei, mivel az éves átlagos forgalom kizárólag ezen üzleteknél csökkent – és nem véletlenül –, az üzletszámuk is jelentősen visszaesett.

2026. 05. 22. 9:09
2025-ben tovább folytatódott az átlagos boltméretek növekedése: benzinkutak nélkül a kiskereskedelmi üzletek 3,8 százalékkal lettek nagyobbak, 2005-höz képest pedig már 77,2 százalékkal nőtt az átlagos alapterület. Mindeközben a boltok összesített alapterülete lényegében nem változott, míg az üzletek száma 44,2 százalékkal csökkent, vagyis az évek óta tartó koncentráció nyertesei a nagyobb alapterületű, jellemzően diszkont- és szupermarketláncok. Az is látszik, hogy a koncentráció legintenzívebb szakasza 2021–2024 között volt, amikor az átlagos alapterület évente átlagosan öt százalékkal nőtt.

A különböző üzlettípusok száma és forgalma alakulásának elmúlt egy évtizedes mérlegében a gyógyászati termékek üzletei (humán és állatgyógyászati termékek) egyértelműen nyertesek: a forgalmuk volumene évente átlagosan közel 4,8 százalékkal nőtt, miközben a kiskereskedelemre jellemző koncentrációval szemben ezen üzletekből évente átlagosan 0,7 százalékkal van több a piacon (noha ez a kategória az összes, közel kilencvenezer kiskereskedelmi egységnek csak egy kis szelete, 1102 egységgel). A mérleg másik oldalán a könyv-, újság- és papíráru-szaküzletek, valamint a bútorboltok, háztartási és műszaki cikkek szaküzletei vannak, ezeknek a forgalma és üzletszáma is negatív trendet mutatott az elmúlt tíz év során. A többi üzlettípus esetében a forgalom összességében emelkedett, miközben az üzletek koncentrálódtak. 

A legalacsonyabb mértékű koncentráció és a legnagyobb éves átlagos forgalombővülés a drogériák esetében történt. Már 2024-ben is 9,9 százalékkal nőtt a forgalom, tavaly pedig már két számjegyű volt a növekedés (és idén is hasonló növekedés várható), míg az üzleteknek „csak” a 16,6 százaléka szűnt meg, ami a kiskereskedelmi szektor átlagának fele.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
