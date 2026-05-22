Fellélegezhetnek a boltok? Sokkal kevesebb üzlet húzta le a rolót tavaly

2025-ben tovább folytatódott az átlagos boltméretek növekedése: benzinkutak nélkül a kiskereskedelmi üzletek 3,8 százalékkal lettek nagyobbak, 2005-höz képest pedig már 77,2 százalékkal nőtt az átlagos alapterület. Mindeközben a boltok összesített alapterülete lényegében nem változott, míg az üzletek száma 44,2 százalékkal csökkent, vagyis az évek óta tartó koncentráció nyertesei a nagyobb alapterületű, jellemzően diszkont- és szupermarketláncok. Az is látszik, hogy a koncentráció legintenzívebb szakasza 2021–2024 között volt, amikor az átlagos alapterület évente átlagosan öt százalékkal nőtt.

A különböző üzlettípusok száma és forgalma alakulásának elmúlt egy évtizedes mérlegében a gyógyászati termékek üzletei (humán és állatgyógyászati termékek) egyértelműen nyertesek: a forgalmuk volumene évente átlagosan közel 4,8 százalékkal nőtt, miközben a kiskereskedelemre jellemző koncentrációval szemben ezen üzletekből évente átlagosan 0,7 százalékkal van több a piacon (noha ez a kategória az összes, közel kilencvenezer kiskereskedelmi egységnek csak egy kis szelete, 1102 egységgel). A mérleg másik oldalán a könyv-, újság- és papíráru-szaküzletek, valamint a bútorboltok, háztartási és műszaki cikkek szaküzletei vannak, ezeknek a forgalma és üzletszáma is negatív trendet mutatott az elmúlt tíz év során. A többi üzlettípus esetében a forgalom összességében emelkedett, miközben az üzletek koncentrálódtak.

A legalacsonyabb mértékű koncentráció és a legnagyobb éves átlagos forgalombővülés a drogériák esetében történt. Már 2024-ben is 9,9 százalékkal nőtt a forgalom, tavaly pedig már két számjegyű volt a növekedés (és idén is hasonló növekedés várható), míg az üzleteknek „csak” a 16,6 százaléka szűnt meg, ami a kiskereskedelmi szektor átlagának fele.