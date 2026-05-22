Hormuzi-szorosIránEgyesült Államok

Irán nem tudja már hova tenni a kitermelt olajat – kockázatos tárolási módot választottak

Egyre több elöregedett iráni tanker jelenik meg a Perzsa-öbölben, ugyanis az amerikai blokád miatt szinte teljesen lehetetlenné vált Teherán hajói számára az áthaladás a Hormuzi-szoroson. Éppen ezért a Közel-Kelet egyik legnagyobb kitermelője szokatlan megoldást választott a kőolaj tárolására, ami azonban több veszélyt is rejt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 22. 5:25
Trump kemény üzenetet küldött Iránnak, a Hormuzi-szoroson fenntartják az amerikai blokádot (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Antoine Halff, a Kayrros vezető elemzője azt nyilatkozta, hogy Irán a régi tankerek bevetésével megpróbálja „kibővíteni a kifutópályáját”, hogy elkerülje a termelés leállítását, azonban így is csak néhány hét további termelési időt nyerhetnek. A Kpler becslései szerint ugyanis Iránnak további üres tankerei vannak a Perzsa-öböl blokád által érintett térségében, amelyeket mintegy 24 millió hordónyi kőolaj „úszó tárolásra” használhatnak fel.

Műholdképekről lehet következtetni a hajók tényleges számára

A horgonyzó tartályhajók számának legdrámaibb növekedése Kharg-sziget környékén történt, amely Irán fő exportközpontja az Öböl északi részén, ahol jelenleg 20 hajó pihen – szemben az egy hónappal ezelőtti hattal –, derül ki az Európai Űrügynökség (ESA) Sentinel–1 műholdjai által gyűjtött adatokból, mivel a növekedés a hagyományos hajózási adatokban nem látható, hiszen ezek a hajók nem sugározzák a pozíciójukat a közeli forgalomnak.

Az ESA továbbra is publikál műholdadatokat szemben az ágazatot uraló amerikai kereskedelmi műholdszolgáltatókkal, amelyek az amerikai kormány kérésére korlátozták a régió képeihez való hozzáférést.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Kiiktatná Orbánt

Pilhál Tamás avatarja

Ez minden bizonnyal csak a kezdet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.