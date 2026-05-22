Irán nem tudja már hova tenni a kitermelt olajat – kockázatos tárolási módot választottak

Antoine Halff, a Kayrros vezető elemzője azt nyilatkozta, hogy Irán a régi tankerek bevetésével megpróbálja „kibővíteni a kifutópályáját”, hogy elkerülje a termelés leállítását, azonban így is csak néhány hét további termelési időt nyerhetnek. A Kpler becslései szerint ugyanis Iránnak további üres tankerei vannak a Perzsa-öböl blokád által érintett térségében, amelyeket mintegy 24 millió hordónyi kőolaj „úszó tárolásra” használhatnak fel.

Műholdképekről lehet következtetni a hajók tényleges számára

A horgonyzó tartályhajók számának legdrámaibb növekedése Kharg-sziget környékén történt, amely Irán fő exportközpontja az Öböl északi részén, ahol jelenleg 20 hajó pihen – szemben az egy hónappal ezelőtti hattal –, derül ki az Európai Űrügynökség (ESA) Sentinel–1 műholdjai által gyűjtött adatokból, mivel a növekedés a hagyományos hajózási adatokban nem látható, hiszen ezek a hajók nem sugározzák a pozíciójukat a közeli forgalomnak.

Az ESA továbbra is publikál műholdadatokat szemben az ágazatot uraló amerikai kereskedelmi műholdszolgáltatókkal, amelyek az amerikai kormány kérésére korlátozták a régió képeihez való hozzáférést.