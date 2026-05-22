FIFAlabdarúgó-világbajnokságGianni Infantino

Ebből őrült botrány lesz: egy liverpooli olyat mondott a labdarúgó-vb előtt, mint korábban soha senki

Az a támadássorozat, amely a legutóbbi, katari labdarúgó-világbajnokság előtt történt, kismiska volt ahhoz képest, amely most zajlik. Ahogy közeledik június 11., a vb nyitómeccse, úgy erősödnek fel azok a hangok, amelyek szerint a FIFA totálisan elmérte a 48 csapattal rendezett vb jelentőségét. Olyan szakemberek is megszólaltak, akiknek a véleménye fontos lehetne. A FIFA azonban hallgat, a füle botját sem mozgatja, illetve a pénzt számolja.

Lantos Gábor
2026. 05. 22. 5:37
A Los Angelesben található SoFi Stadion a vb egyik helyszíne Fotó: DANIEL SLIM Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke szerint a torna bővítése globálissá teszi a játékot, és lehetőségeket teremt olyan országok számára, amelyek soha nem álmodtak volna arról, hogy részt vegyenek egy világbajnokságon. A FIFA elnökének ebben valóban igaza van, más kérdés, hogy a világ jól meglenne akkor is, ha nem kellene Üzbegisztán vagy a Zöld-foki-szigetek játékát néznie egy világbajnokságon.

Négy abszolút újonc a világbajnokságon

Négy olyan ország lesz ott a június 11-én kezdődő világbajnokságon, amely korábban soha nem szerepelt ezen a tornán. Jordánia, Üzbegisztán, a Zöld-foki-szigetek és Curacao. „Nagy eredmény számunkra, hogy sikerült kijutni, de azt is meg akarjuk mutatni, hogy képesek vagyunk jól játszani, és megérdemeljük, hogy ott legyünk a világbajnokságon” – mondta Eloy Room, a Curaçao kapusa.

Haiti nem lesz abszolút újonc, mert 1974-ben már szerepelt a vb-n. „Gyerekként mindannyian néztük a világbajnokságot. Mindannyian arról álmodoztunk, hogy játszhatunk rajta. De ez csak egy álom volt” – mondta Yassin Fortune, a haiti válogatott középpályása. „Elképzelhetetlen dolognak tartottuk, hogy ott legyünk és most ott vagyunk.”

Vannak persze megható történetek is. Ilyen például Josué Duverger, a haiti kapus sztorija, aki Németországban a regionális bajnokságban, az FC Cosmos Koblenz csapatában véd, most pedig olyan brazil szupersztárok ellen készül, mint Vinícius Júnior és Neymar. 

Új-Zéland betette a keretbe azt a védőt (Tommy Smith), aki a Braintree Town játékosaként kiesett az angol labdarúgó-bajnokság ötödik ligájából.

18 May 2026, Rhineland-Palatinate, Koblenz: Josué Duverger trains with the fifth division club FC Cosmos in Koblenz. Photo: Thomas Frey/dpa (Photo by THOMAS FREY / dpa Picture-Alliance via AFP)
Josué Duverger, Haiti válogatottjának kapusa - Fotó: THOMAS FREY / DPA

Maheta Molango, az Angol Profi Labdarúgók Szövetségének vezérigazgatója az egyik olyan sportvezető, aki arra figyelmeztet, hogy a FIFA terve őrültség. Azt mondja, hogy a 48 csapatos vb rossz ötlet, a futball minősége romlik, s ez senkinek sem jó. Azt mondta, hogy az NFL közel 11 milliárd dollár bevételt termel szezononként, miközben a csapatok 17 alapszakasz-mérkőzést játszanak, legfeljebb 21-et, ha bejutnak a Super Bowlba. Azt is elmondta, hogy a FIFA ezzel a létszámemeléssel Kínát és Indiát, a Föld két legnépesebb országát akarta helyzetbe hozni, de ez sem jött össze, mert a két ázsiai ország csapata nem tudott kijutni a vb-re. 

Szarvasmarhaként kezelik a világ legjobb játékosait

„A legjobb játékosokat úgy kezelik, mint a szarvasmarhákat” – mondta Jamie Carragher, a Liverpool korábbi játékosa. „Már előre látom azokat a cikkeket, amelyek a világbajnokság idején a legnagyobb sztárokat ostorozzák, s amelyben leírják, hogy mennyire gyengén futballoznak. 

Ilyenkor jusson mindenkinek az eszébe az, hogy ezek a sportolók hány összecsapáson vannak már túl. Azoknak, akik a sportágat vezetik, nem jut eszébe semmi ehhez hasonló.

Soha nem gondolnak arra, hogy milyen fizikai és mentális követelményeknek kell megfelelniük a legjobb játékosoknak.”

Ugyanakkor azt még nem lehet tudni, hogy a túlméretezett világbajnokság mennyire taszítja a szurkolókat. A Nielsen közönségmérő cég szerint az Egyesült Államokban egyre nagyobb az érdeklődés a nemzetközi futball iránt. Az USA-ban a 2023–25-ös időszakban a televízióban legnézettebb mérkőzés a Spanyolország–Anglia Eb-döntő volt, átlagosan 6,6 millió nézővel. A második helyen az Argentína–Kolumbia Copa América-döntő állt 6,5 millió nézővel. A FIFA 180 országgal kötött médiamegállapodást a vb közvetítésére, ami azt jelzi, hogy az aggodalmak közepette is erős maradt az érdeklődés a vb iránt.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter Lengyelországban romba döntött egy hatalmas balos hazugságot

Csépányi Balázs avatarja

Lám, lám, mire is jó egy baráti látogatás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.