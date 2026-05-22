Ebből őrült botrány lesz: egy liverpooli olyat mondott a labdarúgó-vb előtt, mint korábban soha senki

Gianni Infantino, a FIFA elnöke szerint a torna bővítése globálissá teszi a játékot, és lehetőségeket teremt olyan országok számára, amelyek soha nem álmodtak volna arról, hogy részt vegyenek egy világbajnokságon. A FIFA elnökének ebben valóban igaza van, más kérdés, hogy a világ jól meglenne akkor is, ha nem kellene Üzbegisztán vagy a Zöld-foki-szigetek játékát néznie egy világbajnokságon.

Négy abszolút újonc a világbajnokságon

Négy olyan ország lesz ott a június 11-én kezdődő világbajnokságon, amely korábban soha nem szerepelt ezen a tornán. Jordánia, Üzbegisztán, a Zöld-foki-szigetek és Curacao. „Nagy eredmény számunkra, hogy sikerült kijutni, de azt is meg akarjuk mutatni, hogy képesek vagyunk jól játszani, és megérdemeljük, hogy ott legyünk a világbajnokságon” – mondta Eloy Room, a Curaçao kapusa.

Haiti nem lesz abszolút újonc, mert 1974-ben már szerepelt a vb-n. „Gyerekként mindannyian néztük a világbajnokságot. Mindannyian arról álmodoztunk, hogy játszhatunk rajta. De ez csak egy álom volt” – mondta Yassin Fortune, a haiti válogatott középpályása. „Elképzelhetetlen dolognak tartottuk, hogy ott legyünk és most ott vagyunk.”

Vannak persze megható történetek is. Ilyen például Josué Duverger, a haiti kapus sztorija, aki Németországban a regionális bajnokságban, az FC Cosmos Koblenz csapatában véd, most pedig olyan brazil szupersztárok ellen készül, mint Vinícius Júnior és Neymar.

Új-Zéland betette a keretbe azt a védőt (Tommy Smith), aki a Braintree Town játékosaként kiesett az angol labdarúgó-bajnokság ötödik ligájából.

Josué Duverger, Haiti válogatottjának kapusa - Fotó: THOMAS FREY / DPA

Maheta Molango, az Angol Profi Labdarúgók Szövetségének vezérigazgatója az egyik olyan sportvezető, aki arra figyelmeztet, hogy a FIFA terve őrültség. Azt mondja, hogy a 48 csapatos vb rossz ötlet, a futball minősége romlik, s ez senkinek sem jó. Azt mondta, hogy az NFL közel 11 milliárd dollár bevételt termel szezononként, miközben a csapatok 17 alapszakasz-mérkőzést játszanak, legfeljebb 21-et, ha bejutnak a Super Bowlba. Azt is elmondta, hogy a FIFA ezzel a létszámemeléssel Kínát és Indiát, a Föld két legnépesebb országát akarta helyzetbe hozni, de ez sem jött össze, mert a két ázsiai ország csapata nem tudott kijutni a vb-re.