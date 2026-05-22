forma-1kanadai nagydíjMcLarenGeorge RussellMercedes

Káosz, eső és sprint: Russellnek muszáj villannia Kanadában

Három hét várakozás után sprinthétvégével tér vissza a Forma–1, egy közkedvelt helyszínen Montrealban. Tavaly a Kanadai Nagydíj üde színfolt volt a tekintetben, hogy a McLarenek és a Red Bull-os Max Verstappen diadalai után egy harmadik istálló, a Mercedes pilótája, George Russell nyert. Most fordított a felállás, az Ezüstnyilak dominanciájába rondítanának bele az ellenfelek, főként a McLaren, amely szinte új autót épített az elmúlt időszakban. Ami viszont mindkét évben közös, hogy Russellnek megint nagy szüksége lenne egy győzelemre. Suhanc csapattársa, Kimi Antonelli zsinórban három sikernél tart jelenleg.

Calderon Dubai Viktória
2026. 05. 22. 5:20
George Russell (jobbra) helyett eddig Kimi Antonelli a király Fotó: GONGORA Forrás: NurPhoto
– A Mercedes Miamiban is az élen volt, most pedig még fejlesztéseket is hoznak, amelyeknek egy részük biztosan beválik, szóval azt gondolom, hogy itt is előnyben lesz. Persze mások is hoznak fejlesztéseket, de a Mercedes előre jelezte, hogy ez egy komoly csomag lesz. Előnyt kovácsolhatnak ebből ezen a pályán, ahol a motorerő sokat számít – fogalmazott a Ferrari és a Williams egykori szakembere.

Az, hogy mire megy egymással a McLaren és a Mercedes, érdekessé tenné a hétvégét, de a Kanadai Nagydíj egyébként sem véletlenül tartozik a pilóták kedvencei közé, sok izgalmat tartogat, gyakran káoszba fullad. Számolgathatjuk, hogy versenyző súrolja a „bajnokok falát”, ráadásul eső is megkavarhatja a kártyákat, vasárnapra némi csapadékot jósoltak. A pilóták dolgát megnehezíti, hogy a nagydíj történetében először sprinthétvégét rendeznek, mindössze egy szabadedzés áll a rendelkezésükre, hogy kilométereket és önbizalmat gyűjtsenek.

A Kanadai Nagydíj menetrendje

  • péntek: szabadedzés 18.30, sprintkvalifikáció 22.30
  • szombat: sprintfutam 18.00, időmérő 22.00
  • vasárnap: futam 22.00.

 

