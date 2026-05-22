Káosz, eső és sprint: Russellnek muszáj villannia Kanadában

– A Mercedes Miamiban is az élen volt, most pedig még fejlesztéseket is hoznak, amelyeknek egy részük biztosan beválik, szóval azt gondolom, hogy itt is előnyben lesz. Persze mások is hoznak fejlesztéseket, de a Mercedes előre jelezte, hogy ez egy komoly csomag lesz. Előnyt kovácsolhatnak ebből ezen a pályán, ahol a motorerő sokat számít – fogalmazott a Ferrari és a Williams egykori szakembere.

Az, hogy mire megy egymással a McLaren és a Mercedes, érdekessé tenné a hétvégét, de a Kanadai Nagydíj egyébként sem véletlenül tartozik a pilóták kedvencei közé, sok izgalmat tartogat, gyakran káoszba fullad. Számolgathatjuk, hogy versenyző súrolja a „bajnokok falát”, ráadásul eső is megkavarhatja a kártyákat, vasárnapra némi csapadékot jósoltak. A pilóták dolgát megnehezíti, hogy a nagydíj történetében először sprinthétvégét rendeznek, mindössze egy szabadedzés áll a rendelkezésükre, hogy kilométereket és önbizalmat gyűjtsenek.