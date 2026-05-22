Magyar edzővel a soraiban írhat történelmet Valencia az Euroliga négyes döntőjében

Nate Reuvers a Valencia-szurkolók nagy kedvence, imádják a magyar válogatott honosított játékosát Fotó: CHENG MIN / XINHUA

Hittünk magunkban. Tudtuk, mit kell tennünk, miután két vesztes meccsünk is egy hajszálon múlt, hogy elbuktuk. Az utolsó három meccsen tökéletes volt a játéktervünk

– mondta el a magyar válogatott Nate Reuvers, aki ezzel egyszerre a csapat másodedzőjének Kovács Adriánnak is köszönetet mondott, a magyar szakember fő feladata ugyanis az ellenfelek feltérképezése és a játékosok védekezésbeli hiányosságainak feltárása.

Center nélkül a Real Madrid

A Real Madrid elleni elődöntőben a Valenciának elsősorban a védekezésre kell helyezni a hangsúlyt egy olyan ellenféllel szemben, amely a támadóhatékonyságban a második helyen áll, miközben a legtöbb lepattanót szerzi a saját palánkja alatt. A Real Madrid az utóbbi hat Valencia elleni Euroliga-meccsükből ötöt megnyert.

– Meg kell tartanunk ugyanazt a mentalitást, mint amit eddig mutattunk a sorozatban. Final Fourba jutni nem sokaknak adatik meg. Ha küzdünk és élvezzük a játékot, miközben tudjuk, hogy nincs veszítenivalónk, akkor szerintem bárkit meg tudunk verni – mondta el Jean Montero, akit a rájátszás legértékesebb játékosának (MVP) választottak meg az Euroligában. A dominikai hátvéd a második legtöbb pontot (18,6) szerezte meccsenként, holtversenyben második helyen (1,4) végzett a legjobb labdaszerzők rangsorában, és harmadik legtöbb gólpasszt (5,8) adta meccsenként. A büntető területen belül 73,1 százalékkal dobott közelről, 42,3 százalékkal triplázott, és 81,5 százalékkal értékesítette büntetőit, azaz nagyon hatékony volt.

Jean Montero, a Valencia legjobbja bízik a csapatában a Real ellen Fotó: DIMITRIS KAPANTAIS / SOOC

A négyes döntőről a magyar válogatott korábbi kiválósága, a Joventut Badalona kiválósága, Hanga Ádám is elmondta a véleményét az MKOSZ oldalán.

– A Valencia nagyon gyors kosárlabdát játszik, és egy olyan Panathinaikoszt vertek ki a negyeddöntőben, amely 2024-ben még az Euroliga címvédője volt, ez jelzésértékű. Ráadásul a görögöknek 45 millió eurós költségvetésük van, akit meg lehetett venni, ők azt megvásárolták, és így is a spanyolok nyertek öt meccsen – mondta el a rutinos kosaras, aki 2023-ban a a Real Madrid tagjaként nyerte meg az Euroligát.