Magyar edzővel a soraiban írhat történelmet Valencia az Euroliga négyes döntőjében

Az európai klubkosárlabda legszínvonalasabb versenysorozata a végjátékához érkezik a hétvégén. A Valencia története során először jutott be az Euroliga négyes döntőjébe, ahol a Real Madriddal mérkőzik meg a fináléba jutásért. Pedro Martínez együttese a negyeddöntőben 2-0-ról három meccset nyerve zsínórban ejtette ki a görög Panathinaikoszt és a magyar másodedzőt, Kovács Adriánt foglalkoztató spanyolok soraikban a magyar férfi-kosárlabdaválogatott honosított játékosával, Nate Reuversszel most arra készül, hogy újabb történelmi tettet hajtson végre Athénban péntek este. A Real Madriddal korábban Euroligát nyerő Hanga Ádám szerint nem esélytelenek a királyi gárdával szemben.

Perje Sándor
2026. 05. 22. 4:55
Kovács Adrián a Valencia másodedzőjeként már csak egy lépésre van az Euroliga döntőjétől Forrás: Kovács Adrián Facebook
Nate Reuvers a Valencia-szurkolók nagy kedvence, imádják a magyar válogatott honosított játékosát Fotó: CHENG MIN / XINHUA

Hittünk magunkban. Tudtuk, mit kell tennünk, miután két vesztes meccsünk is egy hajszálon múlt, hogy elbuktuk. Az utolsó három meccsen tökéletes volt a játéktervünk

  – mondta el a magyar válogatott Nate Reuvers, aki ezzel egyszerre a csapat másodedzőjének Kovács Adriánnak is köszönetet mondott, a magyar szakember fő feladata ugyanis az ellenfelek feltérképezése és a játékosok védekezésbeli hiányosságainak feltárása.

Center nélkül a Real Madrid

A Real Madrid elleni elődöntőben a Valenciának elsősorban a védekezésre kell helyezni a hangsúlyt egy olyan ellenféllel szemben, amely a támadóhatékonyságban a második helyen áll, miközben a legtöbb lepattanót szerzi a saját palánkja alatt. A Real Madrid az utóbbi hat Valencia elleni Euroliga-meccsükből ötöt megnyert. 

– Meg kell tartanunk ugyanazt a mentalitást, mint amit eddig mutattunk a sorozatban. Final Fourba jutni nem sokaknak adatik meg. Ha küzdünk és élvezzük a játékot, miközben tudjuk, hogy nincs veszítenivalónk, akkor szerintem bárkit meg tudunk verni – mondta el Jean Montero, akit a rájátszás legértékesebb játékosának (MVP) választottak meg az Euroligában. A dominikai hátvéd a második legtöbb pontot (18,6) szerezte meccsenként, holtversenyben második helyen (1,4) végzett a legjobb  labdaszerzők rangsorában, és harmadik legtöbb gólpasszt (5,8) adta meccsenként. A büntető területen belül 73,1 százalékkal dobott közelről, 42,3 százalékkal triplázott, és 81,5 százalékkal értékesítette büntetőit, azaz nagyon hatékony volt. 

Jean Montero, a Valencia legjobbja bízik a csapatában a Real ellen Fotó: DIMITRIS KAPANTAIS / SOOC

A négyes döntőről a magyar válogatott korábbi kiválósága, a Joventut Badalona kiválósága, Hanga Ádám is elmondta a véleményét az MKOSZ oldalán.

– A Valencia nagyon gyors kosárlabdát játszik, és egy olyan Panathinaikoszt vertek ki a negyeddöntőben, amely 2024-ben még az Euroliga címvédője volt, ez jelzésértékű. Ráadásul a görögöknek 45 millió eurós költségvetésük van, akit meg lehetett venni, ők azt megvásárolták, és így is a spanyolok nyertek öt meccsen – mondta el a rutinos kosaras, aki 2023-ban a a Real Madrid tagjaként nyerte meg az Euroligát.

– Ismerem a Madridot, ők képesek eggyel nagyobb fokozatba kapcsolni, de mindkét centerük sérült, igazi ötös posztos játékos nélkül kell pályára lépniük Athénban. Ez hátrány lehet nekik majd –fejtette ki Hanga Ádám. A királyi gárdánál a kétszeres Euroliga-győztes és 221 cm magas center Edy Tavares és az ukrán 213 cm magas Alex Len nélkül a Valencia magasemberei Jaime Pradilla, Matt Costello és Neal Sako dominálhatnak a palánk alatt.

– A másik oldalon szintén két neves együttes csap majd össze, a török Fenerbahce a görög Olimpiakosz ellen játszik majd. Az elmúlt bő tizenöt évben van az az átok, miszerint aki megnyeri az alapszakaszt, az még nem tudta megnyerni az Euroliga döntőjét. Szerintem a görögök most ezt meg szeretnék törni. Persze a törökök is kemény ellenfelek, a Saras Jasikevicius vezette együttes tavaly megnyerte az Euroligát. Nagyon izgalmas Final Fournak nézünk elébe – mondta el a 37 éves bedobó

 

