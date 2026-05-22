Dombok titkai – a Zalai borvidéken jártunk

A szövetség elnöke hozzáteszi: – Tehát egy jó bor nem a véletlen műve, az a kemény munkának, a kitartó szakmai mesteri képességeknek, illetve sokszor a generációkat átívelő tapasztalati tudásnak köszönhető. Ezért egy bornak az évjárata mindig egyszeri és megismételhetetlen. Nagy a felelősségünk itt a Balaton borrégióban, hiszen a gasztro- és bortúrákon, egy-egy kóstolón is be tudjuk mutatni a Balaton térségének természeti és épített adottságait: azt, hogy milyen csodálatos helyen élünk.

A verseny magas szintű lebonyolításának előfeltétele a bírálóbizottság munkájának magas szakmai színvonala, ezért a bizottságban helyet kaptak a régió borászain túl egyetemi oktatók, borakadémikusok és szakírók is. A verseny célja a Balaton borrégió legjobb fehér-, vörös-, rozé-, illetve desszertborának és pezsgőjének, gyöngyözőborának kiválasztása. Különdíjakat is kioszt a zsűri. A benevezett borokat arany, ezüst és bronz minősítésű oklevéllel díjazzák.

A Kányavári Borbirtok lenyűgöző panorámájában gyönyörködve beszélgetünk a birtok borászával, Csuka Bencével. – Kis családi birtokként indult a hely 2011-ben, tizenegy sor szőlővel, és ebből fejlődött ki. Ma már három hektár szőlővel dolgozunk. Ez most a jelenlegi szőlészeti helyzet miatt kicsit megváltozott, nekünk is kellett szőlőket kivágni az aranyszínű sárgaság miatt. Ez ellen küzdünk már évek óta. Mi is főként fehér reduktív borokkal foglalkozunk, illetve már harmadik éve készítünk pezsgőt. Mellette minőségi, hordós érlelésű fehérborokkal is dolgozunk. Próbálunk friss, üde borokat készíteni. Pincészetünk az országban másodikként készített alkoholmentes bort. Már nyolcadik éve van egy nagy fesztiválunk, ami zalai összefogásként indult. Idén július 16. és 18. között rendezzük meg a Bor.Zene.Zala fesztivált itt a mesés zalaszabari Öreghegyen – árulja el a borász.

A Balatontól nyugatra kezdődő hullámzó dombokon erdők, patakok és szőlőhegyek váltják egymást. Fotó: Havran Zoltán

Aranyszínű sárgaság és más veszélyek

– Frissessége, gyümölcsössége miatt szeretjük a zalai bort – veszi át a szót Tarsoly Róbert, a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanács elnöke. – Elsősorban fehérboros vidék vagyunk, bár az utóbbi időben, főleg a klímaváltozás miatt, előtérbe kerültek a vörösborok. A klímaváltozás valószínűleg a fajta szerkezetét is át fogja alakítani. A szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó fitoplazma is lehet valami újnak a kezdete, én bízom benne, hogy meg fog újulni a borvidék. Az országos átlagnál nálunk valamivel több a csapadék, és ez ma már óriási érték. Több helyen túl meleggé vált az éghajlat, nálunk viszont megmaradnak a savak, az aromák, és harmonikus borokat lehet készíteni – állítja az elnök.