Dombok titkai – a Zalai borvidéken jártunk

Van Magyarországnak egy olyan tája, amelynek ködbe burkolózó dombjai között az embernek az az érzése támad: itt minden pincének, minden szőlősornak, minden gazdának van egy története a borról. A végtelen erdők és szőlővel borított lankák titokzatos vidékén, a Zalai borvidéken jártunk.
Nedűk százai a zsűri előtt
Nemrég Zalaszabarban, a Kányavári Borbirtokon rendezték meg a balatoni borok versenyét. Több mint kétszáz bort bírált a szakmai zsűri, hat borvidék legjobbjai érkeztek a megméretésre.
Huszonharmadik alkalommal rendezzük meg a versenyt, amelyre csaknem ötven borászat adta be a mintáját. Ez az egyik legjelentősebb borrégiós verseny, hiszen a Balatoni Szövetség keretein belül mind a hat balatoni borvidéket lefedjük. Maga a bor nem csupán ital: mindig történetet mesél. Hogy száraz volt-e az év vagy éppen esős, a földekről mesél, a dűlőkön lévő tőkékről, az emberekről, akik gondozzák őket
— mondja a Lugasnak Pali Róbert.
A szövetség elnöke hozzáteszi: – Tehát egy jó bor nem a véletlen műve, az a kemény munkának, a kitartó szakmai mesteri képességeknek, illetve sokszor a generációkat átívelő tapasztalati tudásnak köszönhető. Ezért egy bornak az évjárata mindig egyszeri és megismételhetetlen. Nagy a felelősségünk itt a Balaton borrégióban, hiszen a gasztro- és bortúrákon, egy-egy kóstolón is be tudjuk mutatni a Balaton térségének természeti és épített adottságait: azt, hogy milyen csodálatos helyen élünk.
A verseny magas szintű lebonyolításának előfeltétele a bírálóbizottság munkájának magas szakmai színvonala, ezért a bizottságban helyet kaptak a régió borászain túl egyetemi oktatók, borakadémikusok és szakírók is. A verseny célja a Balaton borrégió legjobb fehér-, vörös-, rozé-, illetve desszertborának és pezsgőjének, gyöngyözőborának kiválasztása. Különdíjakat is kioszt a zsűri. A benevezett borokat arany, ezüst és bronz minősítésű oklevéllel díjazzák.
A Kányavári Borbirtok lenyűgöző panorámájában gyönyörködve beszélgetünk a birtok borászával, Csuka Bencével. – Kis családi birtokként indult a hely 2011-ben, tizenegy sor szőlővel, és ebből fejlődött ki. Ma már három hektár szőlővel dolgozunk. Ez most a jelenlegi szőlészeti helyzet miatt kicsit megváltozott, nekünk is kellett szőlőket kivágni az aranyszínű sárgaság miatt. Ez ellen küzdünk már évek óta. Mi is főként fehér reduktív borokkal foglalkozunk, illetve már harmadik éve készítünk pezsgőt. Mellette minőségi, hordós érlelésű fehérborokkal is dolgozunk. Próbálunk friss, üde borokat készíteni. Pincészetünk az országban másodikként készített alkoholmentes bort. Már nyolcadik éve van egy nagy fesztiválunk, ami zalai összefogásként indult. Idén július 16. és 18. között rendezzük meg a Bor.Zene.Zala fesztivált itt a mesés zalaszabari Öreghegyen – árulja el a borász.
Aranyszínű sárgaság és más veszélyek
– Frissessége, gyümölcsössége miatt szeretjük a zalai bort – veszi át a szót Tarsoly Róbert, a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanács elnöke. – Elsősorban fehérboros vidék vagyunk, bár az utóbbi időben, főleg a klímaváltozás miatt, előtérbe kerültek a vörösborok. A klímaváltozás valószínűleg a fajta szerkezetét is át fogja alakítani. A szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó fitoplazma is lehet valami újnak a kezdete, én bízom benne, hogy meg fog újulni a borvidék. Az országos átlagnál nálunk valamivel több a csapadék, és ez ma már óriási érték. Több helyen túl meleggé vált az éghajlat, nálunk viszont megmaradnak a savak, az aromák, és harmonikus borokat lehet készíteni – állítja az elnök.
Dobosi Győző, a Balaton borrégió alelnöke szerint történelmi pillanatot él a balatoni és a zalai borászat.
A fitoplazma, az infláció és a borfogyasztás csökkenése egyszerre hozott nehéz helyzetet. Meg kell tanulnunk ebből felállni. Meg kell találnunk azt az üzenetet, amit a Balatonról és a balatoni borokról a világnak mondani akarunk
– mutat rá a megoldásra.
Aki egyszer eljut erre a borvidékre, annak sokáig emlékezetes marad a természeti és épített környezet varázsa, a lankák szépsége, a bor illata és íze. Egy jó olaszrizling vagy egy illatos cserszegi nem hivalkodik, inkább leültet maga mellé, maradásra bír. Mint egy hosszú beszélgetés egy pincepadon, ahol előbb-utóbb mindenki mesélni kezd. Talán éppen ez Zalában a legszebb: úgy érezzük, itt még mindenre jut idő. Végignézni a naplementét a dombtetőről, meghallgatni az öregek történeteit, meginni egy pohár bort úgy, hogy közben nem sietünk sehová.
