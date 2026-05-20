Isten, Pascal, szovjet tankok – évfordulós Várkonyiak a magyar művelődéstörténetben

Várkonyi Pascal-értelmezései középpontjában az úgynevezett fogadásérv állt, amelyet a filozófus nem pusztán teológiai vagy antropológiai konstrukcióként értelmezett, hanem az emberi egzisztencia alapvető döntéshelyzetének metaforájaként. A kéziratban a következőképpen fogalmazta meg a pascali fogadáselmélet lényegét:

Mivel az Isten megismerésében bizonytalanság lett úrrá bennünk, Pascal egy ragyogó ötlettel ejti zavarba a matematikai és filozófiai észt: ez »a fogadás« ajánlása.

Várkonyi hangsúlyozza: a fogadás logikája olyan bizonytalan, lehetséges vagy valószínű tételekre vonatkozik, amelyek esetében a döntés kényszere nem kerülhető el. Pascal értelmezésében az ember akkor is „fogad”, ha a hitetlenséget választja, hiszen a döntés elhalasztása maga is döntésnek tekinthető. Várkonyi szerint a fogadás lényege abban áll, hogy a hitetlen ember végső soron semmit sem veszíthet, ugyanakkor mindent megnyerhet, amennyiben az Istenbe vetett hitet választja.

Pascal ezen érvelése egyébként nem klasszikus istenérv, vagyis nem Isten létének logikai bizonyítására irányul. A fogadás sokkal inkább gyakorlati és etikai konstrukció, amely az erkölcsileg helyes életforma racionalitását kívánja megalapozni. A fogadás így nem metafizikai bizonyosságot kínál, hanem az emberi cselekvés orientációját. Pascal gondolkodásában az erkölcs alapja a helyes gondolkodás. Ezt hangsúlyozza, amikor úgy fogalmaz, hogy „minden méltóságunk a gondolkodásban rejlik”, ezért az emberi nagyság nem a tér vagy az idő uralásából, hanem a gondolkodás minőségéből fakad.

A helyes gondolkodás nála nem pusztán intellektuális kategória, hanem morális követelmény is. Ebből következik a rossz és a gonoszság sajátos meghatározása.

Úgy véli, gonoszok azok az emberek, akik ugyan fölismerik az igazságot, de csak addig hajlandóak mellette kitartani, amíg az megfelel saját érdekeiknek. Az igazsághoz való viszony tehát etikai próbakő.