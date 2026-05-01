Párbeszédben a humánummal – ma 125 éve született Szerb Antal + videó

Évtizedek óta olvasom a műveit, s így egyrészt az általa tudósként kutatott korokról, személyekről, jelenségekről, valamint a szövegeiben íróként megörökített történetek alakjairól és helyszíneiről kaphattam képet, másrészt megismerhettem Szerb Antal világát is, vagyis nagyjából azt, hogy mik voltak belső iránytűi, alkotói intenciói, etikai és esztétikai alapelvei. Ezekkel egyébként az elmúlt évtizedekben irodalomtudósok sora foglalkozott Poszler Györgytől Wágner Tiboron át Havasréti Józsefig, akik önálló köteteket is szenteltek a Szerb Antal-i életműnek.

Az elmúlt években egy kutatási projekt keretében Sík Sándorral foglalkoztam. Sík Szerb Antal tanára volt a pesti piarista gimnáziumban, majd a szegedi egyetemen – ahol 1929 és 1946 között irodalomtörténész professzorként dolgozott – segítette a magántanári habilitációját. Ez abban a korszakban komoly tudományos elismerésnek számított, mert részben megelőlegezte az egyetemi tanárságot, részben pedig kijelölte az adott személy helyét a tudományos életben. A szegedi professzorok közül még kötődött hozzá Zolnai Béla, aki a Széphalom című folyóiratához kapcsolódó kiadványsorozatban közölte Szerb Antal William Blake-ről szóló nagyszerű, kismonográfiának is beillő tanulmányát.

A holokauszt áldozata

Szerb Antalról többször volt alkalmam előadást tartani és interjút adni, s a legtöbbször arra kértek, hogy a holokauszt tragikus áldozataként emlékezzem meg róla. Ez persze magától értetődő, hiszen a zsidóüldözésnek esett áldozatul, amikor Balfon egyszerűen agyonverték. A hódmezővásárhelyi integrált kulturális intézményrendszer egykori vezetőjeként a városi zsinagóga és az amellett működő Magyar Tragédia 1944 Kiállítóhely is a szakmai irányításommal működött. Akkoriban kerültem kapcsolatba a Centropa Alapítvánnyal, amelynek a munkatársai sokszor hangsúlyozták, hogy kutatásaikkal és tárlataikkal nemcsak azt szeretnék bemutatni, hogy a Soá idején a zsidók hogyan haltak meg, hanem az is, hogy hogyan éltek egykor a magyar társadalom részeként.

Szerb Antal zsidó származású, katolikus vallású, magyar identitású ember volt, aki egész életét a magyarság és az európai szellem (vagy más kifejezéssel: a humanista és felvilágosult európaiság, s annak részeként a magyar irodalmi és kulturális hagyomány öröksége) kutatásának és továbbadásának szentelte.

Szerb Antal – akár a tágan értelmezett tanársága részeként is – író volt. Ő maga is így definiálta saját professzióját, hozzátéve, hogy szövegeinek tárgya olykor tudományos. Az író ember pedig nem létezik olvasóközönség nélkül. Már kortársai közül rengetegen olvasták, és munkáira akár szakmai alapon, akár (irodalom- vagy tudomány)politikai indíttatásból sokan reflektáltak. Irodalomtörténetéről még parlamenti vita is zajlott, amelynek szánalmas végeredménye az lett, hogy 1943-ban szintéziseit kitiltották az iskolai könyvtárakból. Az államszocializmus korában pedig művei csak megcsonkítva jelenhettek meg. A ’80-as, ’90-es évektől azonban reneszánsza, sőt kultusza van. Mivel pedig elsősorban író volt, az utókor mit tehet? Olvassa. Ebben Szerb Antal nemcsak példát mutatott, de remek szövegeket is ránk hagyott. Ha a munkáit olvassuk, akkor egyrészt vele kerülünk párbeszédbe, másrészt az általa megalkotott hősökkel, valamint az általa vizsgált irodalomtörténeti művekkel, szerzőkkel, jelenségekkel, vagyis azzal az európai és magyar kulturális hagyománnyal, ami az embereket nem elválasztja, hanem összeköti.