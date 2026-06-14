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Közel a nagy alku, de a Hezbollah szerint Libanon sem maradhat ki belőle

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A Reuters és a Hezbollah vezető politikusainak nyilatkozatai szerint egyre közelebb lehet az Egyesült Államok és Irán közötti egyezség. A Hezbollah bízik benne, hogy a megállapodás Libanonra is kiterjed majd, erre pedig jó esélyt látnak, mivel Teherán a libanoni helyzet rendezését is az alku részének tekinti.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 1:53
Közel a nagy alku, de a Hezbollah szerint Libanon sem maradhat ki belőle Forrás: AFP
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A Hezbollah bizakodó

„Bízunk benne, hogy a libanoni helyzet rendezése is része lesz az egyezségnek” – mondta Haszan Fadlallah, a Hezbollah politikusa az al-Manar televízióban sugárzott beszédében. Az izraeli erők továbbra is ellenőrzés alatt tartják Dél-Libanon egyes területeit. A libanoni állami hírügynökség pénteken arról számolt be, hogy Izrael több városra és falura is légicsapást mért. 

A Reuters értesülései szerint akár már vasárnap aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti, a háború lezárását célzó megállapodást. 

A szöveget ugyanakkor még véglegesíteni kell, mert Irán továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az egyezség a libanoni harcoknak is véget vessen. A múlt héten Mohsen Rezaei, Irán legfelsőbb vezetőjének tanácsadója arról beszélt, hogy 

a Hezbollah nagy áldozatokat hozott a háborúban, ezért Libanonnak minden megállapodás és tűzszünet részét kell képeznie

– jelentette a Jerusalem Post.

A libanoni harcok közben továbbra sem csillapodnak, noha az Egyesült Államok – amely közvetít a libanoni és az izraeli kormány közötti tárgyalásokon – több tűzszünetet is bejelentett. 

Izrael és Libanon június 4-én megállapodott egy újabb tűzszünet végrehajtásáról, de a harcok a bejelentést megelőző órákban is folytatódtak. Sajtóértesülések szerint a megállapodás létrejöttében szerepet játszhatott egy feszült telefonbeszélgetés is, amelyben Trump bírálta Benjamin Netanjahu Bejrút bombázására vonatkozó döntését. Trump a New York Post Pod Force One podcastjában úgy fogalmazott, hogy zavarta Izrael folyamatos harca Libanonnal, ezért arra kérte Netanjahut, hogy állítsa le az eszkalációt. 

Ugyanebben az interjúban Donald Trump azt is kijelentette, hogy Irán „már beleegyezett” abba, hogy nem fejleszt atomfegyvert

A Hezbollah nem vesz részt ezeken az egyeztetéseken, és arra szólította fel a libanoni kormányt is, hogy lépjen ki a folyamatból. A szervezet emellett elutasította az Egyesült Államok által támogatott tervet is, amely a tűzszünetet és a harcosok Dél-Libanonból történő kivonását kötötte volna össze. 

Izrael, Irán és Libanon konfliktusa a nagyhatalmi alku része
Izrael, Irán és Libanon konfliktusa a nagyhatalmi alku része Fotó: AFP

Izrael, Irán és Libanon konfliktusa a nagyhatalmi alku része

Miközben Donald Trump szerint közel a megállapodás Iránnal, a napokban a Közel-Keleten ismét kiéleződött az Irán és Izrael közötti fegyveres konfliktus, amelybe a Hezbollah és Libanon is egyre mélyebben beágyazódik. A lapunknak nyilatkozó Robert C. Castel szerint 

a helyzet nem pusztán regionális háború, hanem a nagyhatalmi alkuk része, miközben a Hezbollah szerepe és Libanon helyzete tovább bonyolítja a térség amúgy is törékeny biztonsági egyensúlyát.

A szakértő kitért az Egyesült Államok szerepére is a konfliktus kezelésében. Donald Trump amerikai elnök korábban arra kérte Benjamin Netanjahu izraeli kormányfőt, ne engedélyezzen további támadásokat.

Az, hogy mit akar valójában és miről beszélt, miközben négyszemközt egyeztettek Netanjahuval, az teljesen más dolog

– véli Robert C. Castel.

Különbséget kell tenni a szándékok és a kommunikáció között

– tette hozzá. Robert C. Castel arra is felhívta a figyelmet: a gyakorlat azt mutatja, hogy Washington aktív szereplője a folyamatoknak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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