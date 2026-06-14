Közel a nagy alku, de a Hezbollah szerint Libanon sem maradhat ki belőle

A Hezbollah bizakodó

„Bízunk benne, hogy a libanoni helyzet rendezése is része lesz az egyezségnek” – mondta Haszan Fadlallah, a Hezbollah politikusa az al-Manar televízióban sugárzott beszédében. Az izraeli erők továbbra is ellenőrzés alatt tartják Dél-Libanon egyes területeit. A libanoni állami hírügynökség pénteken arról számolt be, hogy Izrael több városra és falura is légicsapást mért.

🇮🇱🇱🇧 Israeli airstrikes just slammed Sarafand in southern Lebanon moments ago.



Another border town getting absolutely hammered.



Civilians keep eating the consequences.



Source: @TabzLIVE / Writer: Oliver https://t.co/WShRUdXw0A pic.twitter.com/1cy06HQKLw — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 12, 2026

A Reuters értesülései szerint akár már vasárnap aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti, a háború lezárását célzó megállapodást.

A szöveget ugyanakkor még véglegesíteni kell, mert Irán továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az egyezség a libanoni harcoknak is véget vessen. A múlt héten Mohsen Rezaei, Irán legfelsőbb vezetőjének tanácsadója arról beszélt, hogy

a Hezbollah nagy áldozatokat hozott a háborúban, ezért Libanonnak minden megállapodás és tűzszünet részét kell képeznie

– jelentette a Jerusalem Post.

The ceasefire deal between the United States and Iran will include an end to fighting in Lebanon, as well as the initial unfreezing of 12 billion dollars in funds for Iran, the Iranian state media site Mehr reported. https://t.co/4ourE09H6Z — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 12, 2026

A libanoni harcok közben továbbra sem csillapodnak, noha az Egyesült Államok – amely közvetít a libanoni és az izraeli kormány közötti tárgyalásokon – több tűzszünetet is bejelentett.

Izrael és Libanon június 4-én megállapodott egy újabb tűzszünet végrehajtásáról, de a harcok a bejelentést megelőző órákban is folytatódtak. Sajtóértesülések szerint a megállapodás létrejöttében szerepet játszhatott egy feszült telefonbeszélgetés is, amelyben Trump bírálta Benjamin Netanjahu Bejrút bombázására vonatkozó döntését. Trump a New York Post Pod Force One podcastjában úgy fogalmazott, hogy zavarta Izrael folyamatos harca Libanonnal, ezért arra kérte Netanjahut, hogy állítsa le az eszkalációt.