Izrael, Irán és Libanon konfliktusa a nagyhatalmi alku része

A háttérben az Irán és Izrael közötti közvetett és közvetlen csapások, valamint a Hezbollah libanoni tevékenysége is meghatározza a konfliktus dinamikáját.

Izrael, Libanon és a Hezbollah a nagyhatalmi tárgyalások része

Az egész libanoni helyzet és a Hezbollah túlélése pont olyan tárgyalási tétel az Egyesült Államok és Irán között, mint a Hormuzi-szoros vagy az iráni atomprogram

– mondta el lapunknak Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója.

A szakértő szerint a térség szereplőinek érdekei élesen ütköznek.

Irán természetesen azt akarja, hogy a Hezbollah megmaradjon mint az előretolt helyőrsége Libanonban, Bejrút viszont nem akarja azt, hogy ebbe egy külső hatalom szóljon bele és viseljen háborút egy harmadik ország az ő területén

– mutatott rá a szakértő. Castel szerint a konfliktus már túlmutat Libanon határain.

Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő. Fotó: Csudai Sándor

Itt Irán és Izrael háborúzik egymással Libanon számlájára, és erre üzente azt a libanoni elnök az irániaknak, hogy ebből szálljon ki, és hagyja, hogy Libanon folytatni tudja a békefolyamatot Izraellel

– vélekedett.