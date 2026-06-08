Izrael, Irán és Libanon konfliktusa a nagyhatalmi alku része

A háttérben az Irán és Izrael közötti közvetett és közvetlen csapások, valamint a Hezbollah libanoni tevékenysége is meghatározza a konfliktus dinamikáját.
Izrael, Libanon és a Hezbollah a nagyhatalmi tárgyalások része
Az egész libanoni helyzet és a Hezbollah túlélése pont olyan tárgyalási tétel az Egyesült Államok és Irán között, mint a Hormuzi-szoros vagy az iráni atomprogram
– mondta el lapunknak Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója.
A szakértő szerint a térség szereplőinek érdekei élesen ütköznek.
Irán természetesen azt akarja, hogy a Hezbollah megmaradjon mint az előretolt helyőrsége Libanonban, Bejrút viszont nem akarja azt, hogy ebbe egy külső hatalom szóljon bele és viseljen háborút egy harmadik ország az ő területén
– mutatott rá a szakértő. Castel szerint a konfliktus már túlmutat Libanon határain.
Itt Irán és Izrael háborúzik egymással Libanon számlájára, és erre üzente azt a libanoni elnök az irániaknak, hogy ebből szálljon ki, és hagyja, hogy Libanon folytatni tudja a békefolyamatot Izraellel
– vélekedett.
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