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Izrael, Irán és Libanon konfliktusa a nagyhatalmi alku része

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Miközben Donald Trump szerint közel a megállapodás Iránnal, a Közel-Keleten ismét kiéleződött az Irán és Izrael közötti fegyveres konfliktus, amelybe a Hezbollah és Libanon is egyre mélyebben beágyazódik. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a helyzet nem pusztán regionális háború, hanem a nagyhatalmi alkuk része, miközben a Hezbollah szerepe és Libanon helyzete tovább bonyolítja a térség amúgy is törékeny biztonsági egyensúlyát.

Szabó István
2026. 06. 08. 11:48
Sírok a dél-libanoni izraeli támadás előző napján, Bejrút külvárosában Fotó: Jonathan Labusch Forrás: Middle East Images/AFP
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A háttérben az Irán és Izrael közötti közvetett és közvetlen csapások, valamint a Hezbollah libanoni tevékenysége is meghatározza a konfliktus dinamikáját.

 

Izrael, Libanon és a Hezbollah a nagyhatalmi tárgyalások része

Az egész libanoni helyzet és a Hezbollah túlélése pont olyan tárgyalási tétel az Egyesült Államok és Irán között, mint a Hormuzi-szoros vagy az iráni atomprogram

– mondta el lapunknak Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója.

A szakértő szerint a térség szereplőinek érdekei élesen ütköznek.

Irán természetesen azt akarja, hogy a Hezbollah megmaradjon mint az előretolt helyőrsége Libanonban, Bejrút viszont nem akarja azt, hogy ebbe egy külső hatalom szóljon bele és viseljen háborút egy harmadik ország az ő területén

– mutatott rá a szakértő. Castel szerint a konfliktus már túlmutat Libanon határain.

Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő. Fotó: Csudai Sándor

Itt Irán és Izrael háborúzik egymással Libanon számlájára, és erre üzente azt a libanoni elnök az irániaknak, hogy ebből szálljon ki, és hagyja, hogy Libanon folytatni tudja a békefolyamatot Izraellel

– vélekedett.

Donald Trump és Benjamin Netanjahu. Fotó: AFP

 

Trump szerepe és a diplomáciai kettősség

A szakértő kitért az Egyesült Államok szerepére is a konfliktus kezelésében. Donald Trump amerikai elnök korábban arra kérte Benjamin Netanjahu izraeli kormányfőt, ne engedélyezzen további támadásokat.

Az, hogy mit akar valójában és miről beszélt, miközben négyszemközt egyeztettek Netanjahuval, az teljesen más dolog

– véli Robert C. Castel.

Különbséget kell tenni a szándékok és a kommunikáció között

– tette hozzá. Robert C. Castel arra is felhívta a figyelmet: a gyakorlat azt mutatja, hogy Washington aktív szereplője a folyamatoknak.

Láttuk azt, hogy ha Trump meg akar állítani egy izraeli támadást – mint az látható volt a 2025-ös háborúban is, amikor visszafordított egy izraeli támadást –, akkor azt most is megteszi

– összegezte a szakértő.

 

Borítókép: Sírok a dél-libanoni izraeli támadás előző napján, Bejrút külvárosában (Fotó: Middle East Images/AFP/Jonathan Labusch) 

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