Videón a rakétatámadás: Izrael és Irán Trump figyelmeztetése ellenére ismét összecsapott

Trump még a csapásokat megelőzően arról beszélt, hogy az izraeli és iráni akciók nem veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán között zajló egyeztetéseket.

Hangsúlyozta azt is, hogy a döntések nem az izraeli miniszterelnök kezében vannak.

🇮🇱⚔️🇮🇷 - Hours after Trump publicly declared he "calls the shots" and reportedly pressed Netanyahu to hold off, Israel struck military targets in western and central Iran.



The Jerusalem Post, citing the IDF, confirmed the strikes early Monday; the details — targets, scale,… pic.twitter.com/L1WGYsN4nQ — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 8, 2026

Az amerikai elnök az elmúlt hetekben többször próbálta mérsékelni Izrael libanoni katonai fellépését annak érdekében, hogy kedvezőbb körülmények alakuljanak ki egy Teheránnal kötendő átfogó megállapodáshoz. Ennek ellenére vasárnap izraeli támadás érte Bejrút térségét, először azóta, hogy Washington a múlt héten tűzszüneti kezdeményezést jelentett be Libanonnal kapcsolatban.

Az izraeli akciót követően Irán rakétákat indított izraeli célpontok felé, ami ismét bizonytalanságot keltett a tárgyalási folyamat körül. Trump ugyanakkor továbbra is optimistán nyilatkozott a megállapodás esélyeiről.

A történtek nem befolyásolják a megállapodást. A döntéseket én hozom meg, nem ő

– jelentette ki az amerikai elnök.

Nem sokkal később az izraeli hadsereg újabb iráni katonai létesítmények elleni csapásokról számolt be. Az iráni Forradalmi Gárda szerint Izrael légi indítású ballisztikus rakétákat alkalmazott a támadások során.

Trump egy pénteken Wisconsinban rögzített NBC-interjúban úgy fogalmazott:

Nem szeretem ezeket a végtelen háborúkat. Ez nem egy végtelen háború. Három hónapja csináljuk ezt

– mondta az Iránnal február 28-án kezdődött háborúról.

Trump azt mondta, hogy „szolgálatot tesz a világnak” és „szolgálatot tesz az országunknak”, mert meg kell akadályoznia, hogy Irán atomfegyverhez jusson.

Az interjú más részében azonban Trump megismételte az ellentmondásos üzenetet, amikor azt mondta, hogy az Egyesült Államok tavalyi csapásai megsemmisítették az iráni nukleáris létesítményeket.