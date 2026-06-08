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Videón a rakétatámadás: Izrael és Irán Trump figyelmeztetése ellenére ismét összecsapott

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Miközben Donald Trump szerint már karnyújtásnyira van az Iránnal kötendő megállapodás, a Közel-Keleten ismét fellángoltak a harcok. Izrael újabb csapásokat mért iráni célpontokra, Teherán pedig rakétatámadást indított, ami tovább növelte a feszültséget a térségben. A konfliktus eszkalációja kihatással lehet a béketárgyalások alakulására is, bár az amerikai elnök szerint a mostani események nem befolyásolják azt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 08. 7:16
Robbanás
Robbanás Forrás: AFP
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Trump még a csapásokat megelőzően arról beszélt, hogy az izraeli és iráni akciók nem veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán között zajló egyeztetéseket.

 Hangsúlyozta azt is, hogy a döntések nem az izraeli miniszterelnök kezében vannak.

Az amerikai elnök az elmúlt hetekben többször próbálta mérsékelni Izrael libanoni katonai fellépését annak érdekében, hogy kedvezőbb körülmények alakuljanak ki egy Teheránnal kötendő átfogó megállapodáshoz. Ennek ellenére vasárnap izraeli támadás érte Bejrút térségét, először azóta, hogy Washington a múlt héten tűzszüneti kezdeményezést jelentett be Libanonnal kapcsolatban.

 Az izraeli akciót követően Irán rakétákat indított izraeli célpontok felé, ami ismét bizonytalanságot keltett a tárgyalási folyamat körül. Trump ugyanakkor továbbra is optimistán nyilatkozott a megállapodás esélyeiről.

A történtek nem befolyásolják a megállapodást. A döntéseket én hozom meg, nem ő

– jelentette ki az amerikai elnök.

Nem sokkal később az izraeli hadsereg újabb iráni katonai létesítmények elleni csapásokról számolt be. Az iráni Forradalmi Gárda szerint Izrael légi indítású ballisztikus rakétákat alkalmazott a támadások során.

Trump egy pénteken Wisconsinban rögzített NBC-interjúban úgy fogalmazott:

Nem szeretem ezeket a végtelen háborúkat. Ez nem egy végtelen háború. Három hónapja csináljuk ezt

 – mondta az Iránnal február 28-án kezdődött háborúról.

Trump azt mondta, hogy „szolgálatot tesz a világnak” és „szolgálatot tesz az országunknak”, mert meg kell akadályoznia, hogy Irán atomfegyverhez jusson. 

Az interjú más részében azonban Trump megismételte az ellentmondásos üzenetet, amikor azt mondta, hogy az Egyesült Államok tavalyi csapásai megsemmisítették az iráni nukleáris létesítményeket.

Megvédte első ciklusában hozott döntését is, miszerint kilépett Barack Obama demokrata elnök Iránnal kötött nukleáris megállapodásából – amelyet korábban erősen bírált – anélkül, hogy tárgyalt volna az általa ígért jobb megállapodásról.

Évekbe telik ezeket a dolgokat megcsinálni

 – mondta Trump.

A legújabb fejlemények a piacokra is hatással voltak: a hétfői kereskedés kezdetén három százaléknál nagyobb mértékben drágult a kőolaj, a Brent típusú nyersolaj ára pedig ismét meghaladta a hordónkénti 96 dollárt. 

A Forradalmi Gárda tájékoztatása szerint az iráni válaszcsapások egyik célpontja a Názáret közelében található Ramat David légibázis volt. Az izraeli hadsereg közölte, hogy érzékelte az Iránból indított rakétákat, amelyeket a légvédelmi rendszerek megsemmisítettek.

Egy izraeli forrás szerint Trump és Netanjahu vasárnap csaknem harminc percen át egyeztetett telefonon. A beszélgetés részleteit nem ismertették, és sem a Fehér Ház, sem az izraeli miniszterelnöki hivatal nem adott azonnali tájékoztatást. Egy amerikai tisztviselő szerint Trump arra kérte az izraeli vezetőt, hogy ne hagyjon jóvá újabb katonai akciókat, mivel a felek közel járnak egy kedvező megállapodás megkötéséhez.

Mialatt Washington és Teherán a háború lezárásának lehetőségéről tárgyal, Izrael változatlanul folytatja a Hezbollah elleni hadműveleteit Libanonban. Az izraeli álláspont szerint a Hezbollah elleni harc nem része az Iránnal kapcsolatos tárgyalási folyamatnak.

Teherán ezzel szemben régóta azt képviseli, hogy az esetleges amerikai–iráni egyezség csak akkor lehet tartós, ha Libanonban is fennmarad a fegyvernyugvás. Izrael márciusban indított offenzívát az Irán által támogatott Hezbollah ellen, miután a szervezet rakétákkal és drónokkal támadta Izraelt.

Irán vezető tárgyalója és a parlament elnöke, Mohammad Báker Kálibáf úgy fogalmazott, hogy az amerikai katonai bázisok és az izraeli érdekeltségek jogos célpontnak tekinthetők az ellenséges lépések miatt, beleértve a Libanonnal kapcsolatos vállalások megszegését is.

A mostani eseményeket megelőzően Irán április óta nem intézett közvetlen támadást Izrael ellen, miközben a Hezbollah folytatta műveleteit. Trump több alkalommal is kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Irán közel áll egy olyan egyezséghez, amely véget vethet a konfliktusnak.

Nagyon közel vagyunk a megállapodáshoz, különben pokollá teszem az életüket

– mondta az amerikai elnök.

Izrael közben változatlanul folytatta libanoni hadjáratát. A harcok több ezer halálos áldozatot követeltek, és százezreket kényszerítettek otthonuk elhagyására. A Hezbollah jelezte, hogy nem teszi le a fegyvert addig, amíg Izrael nem fejezi be a támadásokat és nem vonja ki erőit Libanonból.

A konfliktus április eleje óta lényegében befagyott állapotba került, miután Washington és Jeruzsálem leállította az Irán elleni támadásokat. 

Ezzel párhuzamosan Teherán jelentősen korlátozta a Hormuzi-szoros hajóforgalmát, amely a világ olajkereskedelmének jelentős részét bonyolítja. Az Egyesült Államok eközben blokád alá vonta az iráni kikötőket. 

Noha mindkét fél szerint körvonalazódik egy előzetes megállapodás, amely ismét szabaddá tehetné a hajózást a szorosban, az elmúlt időszakban több katonai összecsapás is történt. A legutóbbi feszültséghullám olyan arab országokat is érintett, amelyek amerikai katonai támaszpontoknak biztosítanak helyet.

Borítókép: Robbanás (Fotó: AFP)

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