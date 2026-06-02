Donald Trump: Izrael és a Hezbollah a harci cselekmények leállítására tett ígéretet

Izrael és a Hezbollah a harci cselekmények leállítására tett ígéretet – közölte az amerikai elnök a két féllel folytatott telefonbeszélgetésére hivatkozva hétfőn. Donald Trump „nagyon produktívnak” nevezte megbeszélését az izraeli kormányfővel.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2026. 06. 02. 1:00
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
Trump „nagyon produktívnak” nevezte megbeszélését az izraeli kormányfővel, és azt írta, hogy „nem mennek (izraeli) csapatok Bejrútba, és az úton lévőket visszafordítják”.

A Hezbollah meg nem nevezett képviselőjével folytatott megbeszélés eredményét úgy foglalta össze, hogy „beleegyeztek minden lövöldözés leállításába, vagyis hogy Izrael nem fogja őket támadni, és ők nem fogják Izraelt támadni”.

Nem sokkal korábban az iráni állami média azt közölte, hogy Teherán leállít minden közvetett üzenetváltást az Egyesült Államokkal Izrael Libanon területén végrehajtott katonai műveletei miatt.

A bejelentésre az amerikai elnök az NBC News televíziónak adott nyilatkozatában úgy reagált, hogy az Egyesült Államoknak van ideje, Irán viszont ezalatt rengeteg pénzt veszít a tengeri blokád miatt.

Azt gondolom, hogy elhallgatni nagyon jó lehet, és azt hosszú ideig meg lehet tenni

– fogalmazott, és hozzátette, hogy „ez nem jelenti azt, hogy elkezdünk mindenfelé bombákat ledobni, hanem csendben maradunk és fenntartjuk a blokádot”.

Ahogy arról korábban beszámoltuk, Izrael újabb támadásokat indított a Hezbollah fellegvárának számító dél-bejrúti Dahije negyed ellen, miközben a térségben ismét nő a katonai feszültség. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
