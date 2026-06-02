Donald Trump: Izrael és a Hezbollah a harci cselekmények leállítására tett ígéretet

Trump „nagyon produktívnak” nevezte megbeszélését az izraeli kormányfővel, és azt írta, hogy „nem mennek (izraeli) csapatok Bejrútba, és az úton lévőket visszafordítják”.

A Hezbollah meg nem nevezett képviselőjével folytatott megbeszélés eredményét úgy foglalta össze, hogy „beleegyeztek minden lövöldözés leállításába, vagyis hogy Izrael nem fogja őket támadni, és ők nem fogják Izraelt támadni”.

Nem sokkal korábban az iráni állami média azt közölte, hogy Teherán leállít minden közvetett üzenetváltást az Egyesült Államokkal Izrael Libanon területén végrehajtott katonai műveletei miatt.