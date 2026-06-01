Paolo Gabriele — Vatikán — XVI. Benedek pápa

A pápa bizalmas iratait kiszivárogtató komornyik özvegye a Vatikánt perli

Hat évvel Paolo Gabriele halála után is folytatódik a Vatileaks-botrány egyik utóélete. XVI. Benedek egykori komornyikjának özvegye a Vatikán Nyugdíjalapjával pereskedik, mert a havi 280 eurós özvegyi ellátásból képtelen eltartani magát és két gyermekét.

2026. 06. 01. 21:55
Turisták a Szent Péter-bazilika előtt (Fotó: AFP)
Paolo Gabriele, aki 2007-től XVI. Benedek pápa személyi komornyikjaként dolgozott, kiszivárogtatott a pápától és munkatársaitól eltulajdonított iratokat és értesüléseket Gianluigi Nuzzi újságírónak. 2012. május 24-én letartóztatták, miután a 23-án tartott házkutatás során a pápa és más vatikáni tisztviselők további bizalmas leveleit és iratait, illetve másolatait megtalálták a nyomozók a komornyik vatikáni lakásában. A letartóztatást a vatikáni rendőrség hajtotta végre; azt állították, hogy 82 dobozban több tízezer oldalnyi anyagot találtak a gyanúsított lakásában, olyan bizalmas, titkos, rejtjeles és minősített iratot, amelyeket például bíborosok és politikusok intéztek a pápához, és amelynek tartalmát Gabriele megosztotta a feleségével és három gyermekével is. Az iratok egy része az egyházfő dolgozószobájából származott, sok lapra németül a pápa azt írta: megsemmisíteni.

Az 57 éves özvegy Gabriele 2020-as halála óta két gyermekükről egyedül gondoskodik, miközben egy lakáshitelt is törleszt.

Havi 280 euróból élek

– mondta a bíróságon. 

A nő azt kéri, hogy az özvegyi nyugdíját legalább 800 euróra egészítsék ki. A Vatikán első fokon elutasította a kérelmet, arra hivatkozva, hogy a 13 év szolgálati idő alapján megállapított juttatás megfelel a szabályoknak, és a korábbi, mintegy 110 000 eurós végkielégítéssel az ellátási kötelezettség lezártnak tekinthető. Az ügy jelenleg a fellebbviteli bíróság előtt van.

Nemrég arról írtunk, hogy XIV. Leó pápa szerint sürgősen „le kell fegyverezni” a mesterséges intelligenciát, és a nukleáris energiához hasonlóan a béke, valamint a közjó szolgálatába kell állítani. A Vatikánban bemutatott Csodálatos emberiség című enciklikájában a katolikus egyházfő arra figyelmeztetett, hogy a kontrollálatlan digitális hatalom komoly veszélyt jelenthet az emberi méltóságra és a társadalmak működésére.

A pápa különösen az emberi felügyelet nélkül működő fegyverrendszerek és a tömegek életét befolyásoló algoritmusok veszélyeire hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy a technológiai fejlődést nem szabad elválasztani a lelkiismerettől és a felelősségtől, mert az ember egyedi, szabad lény, akit semmilyen mesterséges intelligencia nem helyettesíthet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
