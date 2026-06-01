A pápa bizalmas iratait kiszivárogtató komornyik özvegye a Vatikánt perli

Paolo Gabriele, aki 2007-től XVI. Benedek pápa személyi komornyikjaként dolgozott, kiszivárogtatott a pápától és munkatársaitól eltulajdonított iratokat és értesüléseket Gianluigi Nuzzi újságírónak. 2012. május 24-én letartóztatták, miután a 23-án tartott házkutatás során a pápa és más vatikáni tisztviselők további bizalmas leveleit és iratait, illetve másolatait megtalálták a nyomozók a komornyik vatikáni lakásában. A letartóztatást a vatikáni rendőrség hajtotta végre; azt állították, hogy 82 dobozban több tízezer oldalnyi anyagot találtak a gyanúsított lakásában, olyan bizalmas, titkos, rejtjeles és minősített iratot, amelyeket például bíborosok és politikusok intéztek a pápához, és amelynek tartalmát Gabriele megosztotta a feleségével és három gyermekével is. Az iratok egy része az egyházfő dolgozószobájából származott, sok lapra németül a pápa azt írta: megsemmisíteni.