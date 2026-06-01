Carlo Ancelotti hisz Neymarban és a hatodik vb-címben

Neymar ott van a brazilok 26 fős vb-keretében – Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

Minden csapatrészben vannak gondjai Brazíliának

Carlo Ancelotti világbajnoki keretének összeállításában a szükség és a kényszer is jelentős szerepet játszott. Sérülés miatt olyan játékosokról kellett a kapitánynak lemondania , mint a Chelsea szélsője, Estevao, a Real Madrid csatára, Rodrygo, valamint a királyi gárda védője, Éder Militao, akik sérülés miatt kénytelenek kihagyni a világbajnokságot. Utóbbi játékos hiánya azért is jelenthet komoly gondot, mert éppen tőle várta Ancelotti, hogy megoldja a jobb oldali védekezést, ahol igencsak sebezhetőnek bizonyult az utóbbi években a selecao.

Ancelotti a védelembe behívta a Flamengóban játszó Danilót és Alex Sandrót, akik ugyan nincsenek rossz formában, de messze vannak attól a teljesítménytől, amit a Juventusban láthattak tőlük a szurkolók. Ráadásul kapusposzton is gondok lehetnek, hiszen az elsőszámú hálóőr, Allisson sokat volt sérült, míg a helyettese, Ederson sincs a legjobb formában. Az se megnyugtató, hogy a középpálya sikere nagyban Casemirón nyugszik, aki 34 évesen ugyan remek szezont teljesített a Manchester Unitednél, ám senki sem tudja, hogy a klubtól való távozása milyen hatással lesz a játékára.

Egyedül a csatársor adhat reményt,

hiszen Vinícius Jr., Matheus Cunha, Raphinha és Endrick személyében remek játékosok állnak Ancelotti rendelkezésére, ugyanakkor nagy kérdés, hogy ebbe a kvartettbe miként illeszkedik majd Neymar. Mindenesetre a kapitány tapasztalt csapattal kezdi meg a remélt menetelését a világbajnokságon, ugyanis 15 olyan játékos található a keretben, akik már az előző vb-n is ott voltak a válogatottban.