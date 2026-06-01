Carlo Ancelotti hisz Neymarban és a hatodik vb-címben

Brazília reménnyel a szívében, de bizonyos kétségekkel érkezik a világbajnokságra Carlo Ancelotti irányításával, hogy az olasz sztáredző segítségével véget vessen a 24 évi várakozásnak, és végre-valahára megszerezze a selecao hatodik vb-címét. A 26-os keretben végül helyet kapott a 34 éves Neymar is, aki jelenlegi sérülése miatt egyáltalán nem biztos, hogy ott lehet a pályán a Marokkó elleni első csoportmeccsen. Mindenesetre Ancelotti hisz a játékos feltámadásában.

Molnár László
2026. 06. 01. 19:34
Az előző vb óta négy meccset játszott a válogatottban Neymar Fotó: ED FERREIRA/BRAZIL PHOTO PRESS
Brazil's forward Neymar looks on from the bench ahead of the international friendly football match between Brazil and Panama at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil on May 31, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
Neymar ott van a brazilok 26 fős vb-keretében – Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

Minden csapatrészben vannak gondjai Brazíliának

Carlo Ancelotti világbajnoki keretének összeállításában a szükség és a kényszer is jelentős szerepet játszott. Sérülés miatt olyan játékosokról kellett a kapitánynak lemondania , mint a Chelsea szélsője, Estevao, a Real Madrid csatára, Rodrygo, valamint a királyi gárda védője, Éder Militao, akik sérülés miatt kénytelenek kihagyni a világbajnokságot. Utóbbi játékos hiánya azért is jelenthet komoly gondot, mert éppen tőle várta Ancelotti, hogy megoldja a jobb oldali védekezést, ahol igencsak sebezhetőnek bizonyult az utóbbi években a selecao.

Ancelotti a védelembe behívta a Flamengóban játszó Danilót és Alex Sandrót, akik ugyan nincsenek rossz formában, de messze vannak attól a teljesítménytől, amit a Juventusban láthattak tőlük a szurkolók. Ráadásul kapusposzton is gondok lehetnek, hiszen az elsőszámú hálóőr, Allisson sokat volt sérült, míg a helyettese, Ederson sincs a legjobb formában. Az se megnyugtató, hogy a középpálya sikere nagyban Casemirón nyugszik, aki 34 évesen ugyan remek szezont teljesített a Manchester Unitednél, ám senki sem tudja, hogy a klubtól való távozása milyen hatással lesz a játékára.

Egyedül a csatársor adhat reményt,

hiszen Vinícius Jr., Matheus Cunha, Raphinha és Endrick személyében remek játékosok állnak Ancelotti rendelkezésére, ugyanakkor nagy kérdés, hogy ebbe a kvartettbe miként illeszkedik majd Neymar. Mindenesetre a kapitány tapasztalt csapattal kezdi meg a remélt menetelését a világbajnokságon, ugyanis 15 olyan játékos található a keretben, akik már az előző vb-n is ott voltak a válogatottban.

 

