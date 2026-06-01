Pécsi Ármin már a válogatottnál, a liverpooli edzőváltás szóba került

A márciusi válogatottszünet után a napokban gyűltek össze először Telkiben a magyar nemzeti csapat játékosai, akik pénteken 19.45-kor Finnországgal vívnak barátságos mérkőzést a Puskás Arénában, jövő kedden pedig Kazahsztán lesz az ellenfél Debrecenben. A magyar válogatott hétfőn sajtótájékoztatót tartott, Marco Rossi választottjai közül az először meghívott Pécsi Ármin és Gruber Zsombor álltak mikrofon elé.
Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
– Nekem is hosszú idényem volt, de örülök, hogy itt lehetek a válogatottnál, mert ez mindig megtiszteltetés. Eddig csak edzéseink voltak, a szakmai stáb még nem ismertette a finn és a kazah csapatra vonatkozó információkat – fogalmazott Gruber Zsombor.
A magyar válogatott kerete
kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Yaakobishvili Áron (FC Andorra)
védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina)
középpályások: Baráth Péter (SK Sigma Olomouc), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szendrei Norbert (ZTE FC), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (Bournemouth), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)
támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ Alkmaar), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Varga Barnabás (AEK)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!