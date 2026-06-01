Pécsi Ármin már a válogatottnál, a liverpooli edzőváltás szóba került

– Nekem is hosszú idényem volt, de örülök, hogy itt lehetek a válogatottnál, mert ez mindig megtiszteltetés. Eddig csak edzéseink voltak, a szakmai stáb még nem ismertette a finn és a kazah csapatra vonatkozó információkat – fogalmazott Gruber Zsombor.

A magyar válogatott kerete kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Yaakobishvili Áron (FC Andorra)

védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina)

középpályások: Baráth Péter (SK Sigma Olomouc), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szendrei Norbert (ZTE FC), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (Bournemouth), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)

támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ Alkmaar), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Varga Barnabás (AEK)