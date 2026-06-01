Rendkívüli

Érthetetlen, miért nem lépett még Magyar Péter telefonlopási ügyében a legfőbb ügyész

Rendkívüli

Végleges hazatérés: Borbély Balázs a Ferencváros vezetőedzője

borbély balázsdétári lajoskubatov gáborvezetőedzőferencváros

Végleges hazatérés: Borbély Balázs a Ferencváros vezetőedzője

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A magyar labdarúgásban ritkán látható forgatókönyv valósult meg immár hivatalosan. Borbély Balázs elfogadta a Ferencváros ajánlatát, aláírta a szerződését, így ő veszi át az Üllői úti kispadot. A 46 éves dunaszerdahelyi szakember élt a szerződésében szereplő kivásárlási opcióval, amivel hatalmas meglepetést okozott: alig néhány héttel azután vált, hogy a Győri ETO-val elképesztő bravúrt végrehajtva megnyerte a magyar bajnokságot, letaszítva a trónról a zsinórban többszörös bajnok Fradit.

Molnár László
2026. 06. 01. 17:25
Borbély Balázs immár a Fradi edzőjeként folytatja
Borbély Balázs immár a Fradi edzőjeként folytatja Forrás: eto.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Nem titok, hogy most már pont 20 éve ismerjük egymást, és nagyon jó barátok vagyunk, sok mindent átéltünk közösen, úgyhogy éppen ezért a felelősség is nagyon nagy, hogy jól csináljuk. 

Azért esett Borbély Balázsra a választás, mert ismerjük testközelből is, sok időt itt töltött a Ferencvárosnál, és láttuk már akkor is, hogy milyen tehetséges edző.

Látva azt, hogy utána Győrben milyen munkát végzett, hogy a csapatot hogyan fejlesztette, a játékosok hogyan fejlődtek az ő keze alatt, milyen játékstílust játszott a Győr, és az eredményeit pedig nem kell bemutatni, úgy gondoljuk, hogy ez most a megfelelő pillanat arra, hogy egy ilyen tehetséges edző vezesse a csapatunkat – jelentette ki Hajnal Tamás.

A sportigazgató hozzátette, most nem az volt a szempont, hogy a vezetőedző magyar vagy külföldi, mert a szakma volt a legfontosabb, ami alapján szerződtették Borbélyt.

– Most csak a megfelelő edző tudja sikerre vezetni a csapatot, mert szerintem ez az, amit a szurkolók elvárnak. Ez az, amiért mi dolgozunk nap mint nap, úgyhogy bízom benne, hogy ebben az együttműködésben is nagyon sok öröme lesz majd a szurkolóknak – fogalmazott Hajnal.

Borbély Balázs első nyilatkozata a Fradi vezetőedzőjeként:

Bajnoki cím és domináns számok

A felvidéki tréner fiatal kora ellenére már komoly tapasztalattal és rendkívül impresszív mutatókkal rendelkezik. Pályafutása során a felnőttcsapatok élén – a szlovák FC Petrzalkát, a Ferencváros II-t és a Győri ETO-t számítva – több mint 55 százalékos győzelmi arányt tud felmutatni. A Transfermarkt adatai alapján Borbély edzői mérlege a következőképpen alakul eddig:

FC Petrzalka (2017–2019)

  • mérkőzés száma: 57
  • 36 győzelem, 11 döntetlen, 10 vereség 
  • lőtt gólok: 145
  • kapott gólok: 52
  • győzelmi arány: 63,16 százalék

Ferencváros II (2021–2022)

  • mérkőzés száma: 38
  • 17 győzelem, 8 döntetlen, 13 vereség 
  • lőtt gólok: 58
  • kapott gólok: 50
  • győzelmi arány: 44,74 százalék

Győri ETO (2024–2026)

  • mérkőzés száma: 85
  • 47 győzelem, 23 döntetlen, 15 vereség 
  • lőtt gólok: 167
  • kapott gólok: 88
  • győzelmi arány: 55,29 százalék

ÖSSZESEN

  • mérkőzés száma: 180
  • 100 győzelem, 42 döntetlen, 38 vereség 
  • lőtt gólok: 370
  • kapott gólok: 190
  • győzelmi arány: 55,56 százalék

A Győri ETO élén a legutóbbi, 2025/2026-os bajnoki szezonban 44 tétmérkőzésen 27 győzelmet, 9 döntetlent és mindössze 8 vereséget számlált, ami kiemelkedő, 2,05-ös meccsenkénti pontátlagot jelentett. A támadó szellemű, stabil védekezésre épülő taktikájáról ismert Borbély most visszatér oda, ahol az edzői alapjait lerakta. A feladat nem lesz kicsi: a Győrrel megszerzett aranyérem után most a Ferencvárossal kell visszaülnie a magyar futball trónjára, és helytállnia az európai kupaporondon.

Borbély Balázs mostantól a hazai kispadra ülhet le az FTC stadionjában
Borbély Balázs mostantól a hazai kispadra ülhet le az FTC stadionjában    Fotó: Balogh Dávid

A BL-csoda csapatkapitánya: Borbélyék sokkolták Európát

Borbély Balázs edzői sikerei nem a semmiből jöttek: játékosként a legmagasabb szinten, a Bajnokok Ligájában is bizonyította klasszisát. Karrierje csúcsát kétségkívül az Artmedia Petrzalka (Pozsony) 2005/2006-os legendás BL-menetelése jelentette. A dunaszerdahelyi születésű védekező középpályás nem csupán tagja volt a szlovák kiscsapatnak, hanem ő viselte a csapatkapitányi karszalagot. Vladimír Weiss irányítása alatt az Artmedia a selejtezőből indulva, a Celtic és a Partizan Beograd kiejtésével verekedte be magát a csoportkörbe, ahol a korszak sztárcsapataival mérkőztek meg.

2005. szeptember 28-án az Artmedia a Bajnokok Ligája történetének egyik legnagyobb meglepetését okozta, amikor 0-2-es hátrányból fordítva, idegenben 3-2-re legyőzte az FC Portót. 

A mindent eldöntő, történelmi győztes gólt maga Borbély Balázs szerezte a 74. percben. 

Persze nem a Porto elleni volt az egyetlen villanása, ugyanis a skót Rangers elleni hazai mérkőzésen (2-2) szintén ő lőtte csapata első gólját. Az Artmedia Borbély vezetésével 6 pontot gyűjtött a csoportkörben – az Inter, a Porto és a Rangers mellett –, és csak egy hajszál választotta el őket a nyolcaddöntőtől. Végül a harmadik helyen végezve az UEFA-kupában folytathatták tavasszal.

A Porto legyőzése Borbély Balázs győztes góljával:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekballiberális oldal

A legszegényebb…

Bayer Zsolt avatarja

…aki mindent elhisz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu