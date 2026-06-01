Végleges hazatérés: Borbély Balázs a Ferencváros vezetőedzője

– Nem titok, hogy most már pont 20 éve ismerjük egymást, és nagyon jó barátok vagyunk, sok mindent átéltünk közösen, úgyhogy éppen ezért a felelősség is nagyon nagy, hogy jól csináljuk.

Azért esett Borbély Balázsra a választás, mert ismerjük testközelből is, sok időt itt töltött a Ferencvárosnál, és láttuk már akkor is, hogy milyen tehetséges edző.

Látva azt, hogy utána Győrben milyen munkát végzett, hogy a csapatot hogyan fejlesztette, a játékosok hogyan fejlődtek az ő keze alatt, milyen játékstílust játszott a Győr, és az eredményeit pedig nem kell bemutatni, úgy gondoljuk, hogy ez most a megfelelő pillanat arra, hogy egy ilyen tehetséges edző vezesse a csapatunkat – jelentette ki Hajnal Tamás.

A sportigazgató hozzátette, most nem az volt a szempont, hogy a vezetőedző magyar vagy külföldi, mert a szakma volt a legfontosabb, ami alapján szerződtették Borbélyt.

– Most csak a megfelelő edző tudja sikerre vezetni a csapatot, mert szerintem ez az, amit a szurkolók elvárnak. Ez az, amiért mi dolgozunk nap mint nap, úgyhogy bízom benne, hogy ebben az együttműködésben is nagyon sok öröme lesz majd a szurkolóknak – fogalmazott Hajnal.

Borbély Balázs első nyilatkozata a Fradi vezetőedzőjeként:

Bajnoki cím és domináns számok

A felvidéki tréner fiatal kora ellenére már komoly tapasztalattal és rendkívül impresszív mutatókkal rendelkezik. Pályafutása során a felnőttcsapatok élén – a szlovák FC Petrzalkát, a Ferencváros II-t és a Győri ETO-t számítva – több mint 55 százalékos győzelmi arányt tud felmutatni. A Transfermarkt adatai alapján Borbély edzői mérlege a következőképpen alakul eddig:

FC Petrzalka (2017–2019)

mérkőzés száma: 57

36 győzelem, 11 döntetlen, 10 vereség

lőtt gólok: 145

kapott gólok: 52

győzelmi arány: 63,16 százalék

Ferencváros II (2021–2022)

mérkőzés száma: 38

17 győzelem, 8 döntetlen, 13 vereség

lőtt gólok: 58

kapott gólok: 50

győzelmi arány: 44,74 százalék

Győri ETO (2024–2026)

mérkőzés száma: 85

47 győzelem, 23 döntetlen, 15 vereség

lőtt gólok: 167

kapott gólok: 88

győzelmi arány: 55,29 százalék

ÖSSZESEN

mérkőzés száma: 180

100 győzelem, 42 döntetlen, 38 vereség

lőtt gólok: 370

kapott gólok: 190

győzelmi arány: 55,56 százalék

A Győri ETO élén a legutóbbi, 2025/2026-os bajnoki szezonban 44 tétmérkőzésen 27 győzelmet, 9 döntetlent és mindössze 8 vereséget számlált, ami kiemelkedő, 2,05-ös meccsenkénti pontátlagot jelentett. A támadó szellemű, stabil védekezésre épülő taktikájáról ismert Borbély most visszatér oda, ahol az edzői alapjait lerakta. A feladat nem lesz kicsi: a Győrrel megszerzett aranyérem után most a Ferencvárossal kell visszaülnie a magyar futball trónjára, és helytállnia az európai kupaporondon.