A Grand Slam-újonc rekordot döntött: a Roland Garros történetének legsúlyosabb pénzbüntetését kapta

– Elfogadhatatlan, ilyen megjegyzéseknek itt nincs helye – szögezte le indoklásában Amélie Mauresmo tornaigazgató, akinek a kényes helyzetében kifejezetten jól jött ez a balhé.

A Roland Garrost az elmúlt években szintén szexizmussal vádolták, amiért a centerpálya esti programjában szinte kivétel nélkül férfimeccs zajlik. A tornaszervezők most megmutathatták, hogy valóban fellépnek a szexista magatartás ellen, ráadásul épp azon a napon hozták nyilvánosságra a döntést, amelyen női meccset helyeztek a kiemelt helyre, a világelső Arina Szabalenka és a hozzá hasonlóan négyszeres Grand Slam-győztes Oszaka Naomi összecsapását.

Swiatek kiesése után új Roland Garros-győztes lesz a nőknél is

Mind Szabalenka, mind Oszaka az összes GS-címét kemény pályán nyerte, korábbi Roland Garros-győztes pedig már egyáltalán nincs versenyben a nőknél, miután az elmúlt két napban belül a címvédő Coco Gauff, majd a négyszeres párizsi bajnok Iga Swiatek is, utóbbit a salakon idén még veretlen ukrán Marta Kosztyuk győzte le.

Az alsó ágon biztosan új Grand Slam-döntős lesz Kosztyuk, Elina Szvitolina, Mirra Andrejeva vagy Sorana Cirstea személyében. A felső ágon elsőként az orosz Anna Kalinszkaja jutott a negyeddöntőbe, pedig Gauff legyőzője, az osztrák színekben versenyző Anastasia Potapova kétszer is adogatott ellene a győzelemért.