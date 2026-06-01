A Grand Slam-újonc rekordot döntött: a Roland Garros történetének legsúlyosabb pénzbüntetését kapta

A Roland Garros a párizsi Grand Slam-torna történetének legsúlyosabb pénzbírságát rótta ki hétfőn. A paraguayi Daniel Vallejo még a második fordulóban szenvedett ötszettes vereséget a francia tinédzser, Moise Kouamé ellen, majd nyilatkozott is: szerinte a francia közönség és a székbíró, Ana Carvalho nagyban hozzájárult a kieséséhez. Vallejo fő bűne azonban az a megjegyzés volt, hogy szerinte ilyen meccset férfinak kellene vezetnie.
Vallejo azonban nem amiatt kapott büntetést, mert szerinte a székbíró azzal, hogy hagyta a közönséget hosszan ünnepelni labdamenetek után, levegőhöz engedte Kouamét, hanem azért, mert mindehhez hozzátette:
Az ilyen meccset férfinak kellene vezetnie. Egy nőnek túl nehéz kordában tartania a közönséget.
A Roland Garros hamar jelezte, hogy súlyosan meg fogja torolni a szexista megjegyzést, s végül négy nappal a mérkőzés és a nyilatkozat után megszületett az ítélet: Vallejo új tornacsúcsot jelentő 65 000 eurós bírságot kapott, ami épp a 130 000 eurós pénzdíjának a fele.
– Elfogadhatatlan, ilyen megjegyzéseknek itt nincs helye – szögezte le indoklásában Amélie Mauresmo tornaigazgató, akinek a kényes helyzetében kifejezetten jól jött ez a balhé.
A Roland Garrost az elmúlt években szintén szexizmussal vádolták, amiért a centerpálya esti programjában szinte kivétel nélkül férfimeccs zajlik. A tornaszervezők most megmutathatták, hogy valóban fellépnek a szexista magatartás ellen, ráadásul épp azon a napon hozták nyilvánosságra a döntést, amelyen női meccset helyeztek a kiemelt helyre, a világelső Arina Szabalenka és a hozzá hasonlóan négyszeres Grand Slam-győztes Oszaka Naomi összecsapását.
Swiatek kiesése után új Roland Garros-győztes lesz a nőknél is
Mind Szabalenka, mind Oszaka az összes GS-címét kemény pályán nyerte, korábbi Roland Garros-győztes pedig már egyáltalán nincs versenyben a nőknél, miután az elmúlt két napban belül a címvédő Coco Gauff, majd a négyszeres párizsi bajnok Iga Swiatek is, utóbbit a salakon idén még veretlen ukrán Marta Kosztyuk győzte le.
Az alsó ágon biztosan új Grand Slam-döntős lesz Kosztyuk, Elina Szvitolina, Mirra Andrejeva vagy Sorana Cirstea személyében. A felső ágon elsőként az orosz Anna Kalinszkaja jutott a negyeddöntőbe, pedig Gauff legyőzője, az osztrák színekben versenyző Anastasia Potapova kétszer is adogatott ellene a győzelemért.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
