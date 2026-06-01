Érthetetlen, miért nem lépett még Magyar Péter telefonlopási ügyében a legfőbb ügyész

Megjött a felmentő sereg: Korózs Lajos is feltűnt a Tisza mögött

A módszerek ismertek, csak a személyek cserélődnek.

2026. 06. 01. 15:25
Forrás: Facebook/Sulyok Tamás
Ismert, vasárnap lejárt a határidő, amit Magyar Péter szabott a közjogi méltóságok, köztük Sulyok Tamás távozására. A miniszterelnök felszólított több közjogi méltóságot és főtisztségviselőt, hogy május 31. éjfélig távozzon a közéletből. Miután a köztársasági elnök a helyén maradt, a miniszterelnök vasárnap bejelentette: hétfőn reggel Görög Márta igazságügyi miniszterrel személyesen keresi fel az államfőt. Magyar Péter nyomásgyakorlása szintet lépett, de Sulyok Tamás ismételten megerősítette: nem enged a megfélemlítésnek, nem mond le.

A sikertelen nyomásgyakorlás után a miniszterelnök a követőit a köztársasági elnök ellen kezdte hergelni. A kormányfő közölte:

ha a köztársasági elnök nem mond le önként, még ma tájékoztatja a Tisza frakcióját, és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat.

Állítása szerint tájékoztatta az államfőt, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a leváltására. Benne van a megfosztási eljárás is, de a hivatal védelme érdekében nem ezt az eljárást választják, hanem módosítják az alaptörvényt.

Borítókép: Sulyok Tamás és Magyar Péter tárgyalása a Sándor-palotában (Forrás: Facebook/Sulyok Tamás)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
