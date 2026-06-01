Ismert, vasárnap lejárt a határidő, amit Magyar Péter szabott a közjogi méltóságok, köztük Sulyok Tamás távozására. A miniszterelnök felszólított több közjogi méltóságot és főtisztségviselőt, hogy május 31. éjfélig távozzon a közéletből. Miután a köztársasági elnök a helyén maradt, a miniszterelnök vasárnap bejelentette: hétfőn reggel Görög Márta igazságügyi miniszterrel személyesen keresi fel az államfőt. Magyar Péter nyomásgyakorlása szintet lépett, de Sulyok Tamás ismételten megerősítette: nem enged a megfélemlítésnek, nem mond le.
Megjött a felmentő sereg: Korózs Lajos is feltűnt a Tisza mögött
A módszerek ismertek, csak a személyek cserélődnek.
A sikertelen nyomásgyakorlás után a miniszterelnök a követőit a köztársasági elnök ellen kezdte hergelni. A kormányfő közölte:
ha a köztársasági elnök nem mond le önként, még ma tájékoztatja a Tisza frakcióját, és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat.
Állítása szerint tájékoztatta az államfőt, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a leváltására. Benne van a megfosztási eljárás is, de a hivatal védelme érdekében nem ezt az eljárást választják, hanem módosítják az alaptörvényt.
Borítókép: Sulyok Tamás és Magyar Péter tárgyalása a Sándor-palotában (Forrás: Facebook/Sulyok Tamás)
