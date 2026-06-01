Ami talán a leginkább megnyugtató lehet, hogy a konszern által a jövőben leginkább fejleszteni kívánt európai típusok is használják a szentgotthárdi motorokat. A háromhengeres erőforrás elsősorban a Peugeot és a Citroën autóiba kerül, de a Lancia Ypsilon, a Jeep Avenger, a Fiat Grande Panda és 600 is ezeket használja. Mivel az új Stellantis-stratégia számos új hibriddel és plug-in hibriddel számol az európai piacon, további jó évek jöhetnek az ilyen modellek számára is termelő szentgotthárdi üzem életében.
Így érinti a szentgotthárdi motorgyárat a Stellantis átalakulása
Visszavágja termelését Európában a világ negyedik legnagyobb autógyártója. A konszern egyetlen magyarországi üzemében 26 éve már nem komplett autók készülnek, és ez a jövőben is így marad.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!