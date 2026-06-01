Így érinti a szentgotthárdi motorgyárat a Stellantis átalakulása

Ami talán a leginkább megnyugtató lehet, hogy a konszern által a jövőben leginkább fejleszteni kívánt európai típusok is használják a szentgotthárdi motorokat. A háromhengeres erőforrás elsősorban a Peugeot és a Citroën autóiba kerül, de a Lancia Ypsilon, a Jeep Avenger, a Fiat Grande Panda és 600 is ezeket használja. Mivel az új Stellantis-stratégia számos új hibriddel és plug-in hibriddel számol az európai piacon, további jó évek jöhetnek az ilyen modellek számára is termelő szentgotthárdi üzem életében.