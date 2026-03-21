A hibáival együtt is szerethető, és még az ára sem rossz – FIAT Grande Panda Hybrid teszt

A FIAT a 120. születésnapján, 2019 tavaszán leplezte le a Genfi Autószalonon a Centoventi névre keresztelt tanulmányautóját, amelyet sokat a negyedik generációs Panda előfutárának tartottak. A harmadik nemzedék akkor már a nyolcadik évét taposta, így azt hihettük, megérett a modellváltásra. Arra senki nem gondolt, hogy még 2026-ban is velünk lesz: Pandinára átkeresztelve manapság belépő modellként szolgál, 5,99 millió forintért. Sokat mondjuk nem fognak eladni már belőle, mert alig többért már az új, negyedik generációs Panda (a Grande) is megkapható, amely nem csak sokkal tágasabb, de turbómotorjának köszönhetően összehasonlíthatatlanul dinamikusabb is elődjénél. Igaz,

Olaszországban még tavaly, 14 évesen is piacvezető volt a Pandina,

a FIAT eladásainak 71 százalékáért felelt.

A régi, 2011-ben bemutatott Panda mostantól Pandina néven folytatja pályafutását. Fotó: FIAT

Nem véletlen, hogy az utód nevében megjelent a Grande előtag, ugyanis az újdonság 30 centivel hosszabb és kilenccel szélesebb elődjénél, a tengelytávja 23 centivel nyúlt meg. Egyetlen mm híján négyméteres hosszával már nem az A, hanem a B szegmensbe, vagyis a kisautók közé tartozik.

A FIAT 500-assal ellentétben már Stellantis-alapokra épül,

a CMP Smart Car platformon osztozik a Citroën C3-assal és az Opel Fronterával. Egy biztos: a 90-es évek első felében, amikor a Frontera még egy Isuzu-technikájú, 4,7 méteres, alvázas terepjáró volt, aligha gondolta bárki, hogy pár évtizeddel később a típus a Panda közeli rokonává válik.

Akkoriban ugyanis a FIAT Panda még egy hétmázsás, Giugiaro-formatervű, kizárólag sík üvegekkel rendelkező, fillérekbe kerülő és fenntartható, jól használható miniautót jelentett, amely a 80-as évektől kezdve demokratizálta az autózást Olaszországban: 23 éves pályafutása alatt több mint négymillió készült belőle, a hazájában még ma is minden sarkon áll belőle kettő. De térjünk vissza a Grande Pandához, amely az új platformjának köszönhetően már tisztán benzines, 48 voltos lágy hibrid és akár tisztán elektromos hajtáslánccal is kapható, egyedül a dízelmotor hiányzik a kínálatból.

Külső dizájn