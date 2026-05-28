Korai öröm: idővel elolvadhat az áfacsökkentés jelentette árelőny

A tartós árcsökkenés elérése egészen más eszközöket igényel a gazdaságpolitikától. A mesterséges árszabályozások torzítják a természetes piaci viszonyokat és elfojtják a hatékonyság növelésére irányuló törekvéseket. A hazai agrárium csak akkor tudja tartósan olcsóbban adni a termékeit, ha a vállalkozások modernizálják a termelésüket. A gazdák kiszámítható gazdasági környezetet és stabil finanszírozási hátteret igényelnek a jövőbeli technológiai fejlesztéseikhez.