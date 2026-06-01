Fordulat jöhet Ukrajna EU-csatlakozásában, már a dátum is megvan

Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai, Ukrajna nem haladhat tovább az EU-csatlakozás útján

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja tavaly év végén kérdést intézett az Európai Bizottsághoz az ukrajnai háborús mozgósítás során elkövetett súlyos jogsértések kapcsán, mivel a toborzóirodák hatalmukkal visszaélve jogellenes és embertelen bánásmódot alkalmaznak az érvényes halasztással rendelkező állampolgárokkal szemben.

Marta Kos biztos a válaszában elismerte, hogy a bizottságnak tudomása van a jogsértésekről, de azok kezelését csak a csatlakozási tárgyalások megnyitása utánra halasztaná

– ismertette Ferenc Viktória, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)