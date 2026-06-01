Fordulat jöhet Ukrajna EU-csatlakozásában, már a dátum is megvan

A Kyiv Independentnak nyilatkozó uniós diplomaták szerint június közepén megnyílhat az első bővítési klaszter Ukrajna számára, noha Magyarország eddig blokkolta a további előrelépést. Ez fontos mérföldkő lenne Ukrajna EU-csatlakozása szempontjából. Brüsszelben most arra számítanak, hogy a kisebbségi jogokról folytatott egyeztetések áttörést hozhatnak. Az EU még a ciprusi elnökség vége előtt kézzelfogható eredményt szeretne felmutatni.

Magyar Nemzet
2026. 06. 01. 14:39
Brüsszelben arra számítanak, hogy a kisebbségi jogokról folytatott egyeztetések áttörést hozhatnak Forrás: AFP
Mint arról beszámoltunk, a magyar kormány technikai szintű egyeztetést kezdett Ukrajnával. A tárgyalások fókuszában a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvhasználati, oktatási és kulturális jogainak törvényi garantálása volt. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en számolt be az első személyes találkozójáról Orbán Anitával.

Magyar Péter miniszterelnök szerint ezt a kérdést rendezni kell ahhoz, hogy Budapest feloldja vétóját. A Suspilne ukrán televízió beszámolója szerint Magyarország 11 követeléséből kilencet már teljesítettek. Két EU-tagállam diplomatája június 1-jén a Kyiv Independentnek azt mondta, hogy a cél egy olyan kormányközi konferencia megtartása június 15-én, az EU külügyminisztereinek luxemburgi találkozóján, amely hivatalosan is megnyithatja a bővítési klasztereket. Ha ez nem sikerül, a konferenciát június 16-án is megtarthatják Luxembourgban, szintén az európai miniszterek találkozójához kapcsolódva.

Két uniós intézményi forrás is megerősítette, hogy június 15. lehet a döntő dátum, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy erről egyelőre nem született hivatalos döntés.

A teljes jogú tagság ugyanakkor továbbra is távoli cél Ukrajna számára (Fotó: AFP)

Nincs konszenzus Ukrajna EU-csatlakozásának pontos ütemtervéről

A teljes jogú tagság ugyanakkor továbbra is távoli cél Ukrajna számára. Kijev szerint az uniós csatlakozás kulcsszerepet játszana egy Oroszországgal kötendő békemegállapodás elfogadtatásában, az EU-tagállamok között azonban továbbra sincs egyetértés arról, mikor és milyen ütemben csatlakozhatna Ukrajna az unióhoz. Németország egy „társult tagsági” megoldást is felvetett Ukrajna számára, ezt azonban Kijev elutasítja. Az Európai Bizottság ezzel szemben egy kompromisszumos megoldást támogatna, amely szerint a technikai csatlakozási tárgyalások 2027 végéig lezárulhatnának. 

Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai, Ukrajna nem haladhat tovább az EU-csatlakozás útján

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja tavaly év végén kérdést intézett az Európai Bizottsághoz az ukrajnai háborús mozgósítás során elkövetett súlyos jogsértések kapcsán, mivel a toborzóirodák hatalmukkal visszaélve jogellenes és embertelen bánásmódot alkalmaznak az érvényes halasztással rendelkező állampolgárokkal szemben. 

Marta Kos biztos a válaszában elismerte, hogy a bizottságnak tudomása van a jogsértésekről, de azok kezelését csak a csatlakozási tárgyalások megnyitása utánra halasztaná

– ismertette Ferenc Viktória, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

