Fordulat jöhet Ukrajna EU-csatlakozásában, már a dátum is megvan

Mint arról beszámoltunk, a magyar kormány technikai szintű egyeztetést kezdett Ukrajnával. A tárgyalások fókuszában a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvhasználati, oktatási és kulturális jogainak törvényi garantálása volt. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en számolt be az első személyes találkozójáról Orbán Anitával.
Magyar Péter miniszterelnök szerint ezt a kérdést rendezni kell ahhoz, hogy Budapest feloldja vétóját. A Suspilne ukrán televízió beszámolója szerint Magyarország 11 követeléséből kilencet már teljesítettek. Két EU-tagállam diplomatája június 1-jén a Kyiv Independentnek azt mondta, hogy a cél egy olyan kormányközi konferencia megtartása június 15-én, az EU külügyminisztereinek luxemburgi találkozóján, amely hivatalosan is megnyithatja a bővítési klasztereket. Ha ez nem sikerül, a konferenciát június 16-án is megtarthatják Luxembourgban, szintén az európai miniszterek találkozójához kapcsolódva.
Két uniós intézményi forrás is megerősítette, hogy június 15. lehet a döntő dátum, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy erről egyelőre nem született hivatalos döntés.
