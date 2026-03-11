Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas egy brüsszeli diplomáciai konferencián arról beszélt, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben az Európai Uniónak növelnie kell a bővítés tempóját. Szerinte a csatlakozási folyamatnak továbbra is teljesítményalapúnak kell maradnia, de a geopolitikai kihívások miatt gyorsabb előrehaladásra van szükség, írja az Origo.
Brüsszel felgyorsítaná Ukrajna EU-csatlakozását, de Zelenszkij terveit keresztülhúzhatják
Az Európai Unióban egyre élesebb vita bontakozik ki Brüsszel azon törekvése miatt, amely felgyorsítaná az uniós bővítési folyamatot, különösen Ukrajna csatlakozását. Az uniós vezetés geopolitikai érvekre hivatkozva sürgeti a folyamat felpörgetését, miközben több tagállam is komoly fenntartásokat fogalmaz meg a gyorsított csatlakozással kapcsolatban.
Kallas úgy fogalmazott, hogy az EU bővítése ellenszer az orosz imperializmussal szemben, egyben bizonyíték arra, hogy az Európai Unió továbbra is a történelem egyik legambiciózusabb nemzetközi együttműködési projektje.
A csatlakozást 2027-re várnák
Diplomáciai források szerint a háttérben már konkrét tervek is készülnek. Az elképzelések szerint a következő három uniós tanácsi ülés kiemelt figyelmet fordítana a bővítésre, és az a cél, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásait 2027 végéig lezárják.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén többször sürgette a folyamat felgyorsítását.
Kijev attól tart, hogy egy esetleges jövőbeli béketárgyalás során Oroszország megpróbálhatja akadályozni az ország európai integrációját.
Ukrajna csatlakozása: nagy tagállamok fékezik a terveket
A gyorsított csatlakozás gondolata azonban több uniós tagállamban is ellenállásba ütközik. Németország és Franciaország vezetői egyértelműen jelezték, hogy szerintük nem reális egy gyors EU-tagság.
Friedrich Merz német kancellár korábban kijelentette, hogy Ukrajna 2027-es csatlakozása nem lehetséges. Emmanuel Macron francia elnök pedig már korábban arról beszélt, hogy az ország uniós integrációja akár évtizedekig is eltarthat.
Több kritikus szerint az uniós vezetés figyelmen kívül hagyja a tagállamok aggályait. Egyes európai politikusok úgy látják, Brüsszel politikai okokból próbálja felgyorsítani a folyamatot.
A vita egyik központi kérdése az úgynevezett „progresszív integráció” lehetősége. Ez azt jelentené, hogy a tagjelölt országok már a teljes jogú tagság előtt csatlakozhatnának az EU-hoz, de bizonyos jogok – például a szavazati jog vagy egyes pénzügyi támogatások – csak később illetnék meg őket.
Ez a modell azonban szintén komoly vitákat váltott ki, és több uniós diplomata is elutasította az ötletet.
Gazdasági és politikai következményektől tartanak
A gyors csatlakozás gazdasági kérdéseket is felvet. Ukrajna Európa egyik legnagyobb mezőgazdasági termelője, ezért belépése jelentősen átalakíthatná az uniós agrártámogatási rendszert és a költségvetési források elosztását. Emellett az intézményi egyensúly is változhatna: egy ekkora új tagállam belépése az Európai Unió hatalmi viszonyait is átrendezhetné.
Magyarország kulcsszereplő lehet
Az EU-bővítéshez minden tagállam egyhangú támogatása szükséges.
Orbán Viktor miniszterelnök korábban jelezte, hogy Magyarország nem támogatja a szabályok felpuhítását Ukrajna kedvéért.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
