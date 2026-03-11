Brüsszel felgyorsítaná Ukrajna EU-csatlakozását, de Zelenszkij terveit keresztülhúzhatják

Kallas úgy fogalmazott, hogy az EU bővítése ellenszer az orosz imperializmussal szemben, egyben bizonyíték arra, hogy az Európai Unió továbbra is a történelem egyik legambiciózusabb nemzetközi együttműködési projektje.

A csatlakozást 2027-re várnák

Diplomáciai források szerint a háttérben már konkrét tervek is készülnek. Az elképzelések szerint a következő három uniós tanácsi ülés kiemelt figyelmet fordítana a bővítésre, és az a cél, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásait 2027 végéig lezárják.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén többször sürgette a folyamat felgyorsítását.

Kijev attól tart, hogy egy esetleges jövőbeli béketárgyalás során Oroszország megpróbálhatja akadályozni az ország európai integrációját.

Ukrajna csatlakozása: nagy tagállamok fékezik a terveket

A gyorsított csatlakozás gondolata azonban több uniós tagállamban is ellenállásba ütközik. Németország és Franciaország vezetői egyértelműen jelezték, hogy szerintük nem reális egy gyors EU-tagság.

Friedrich Merz német kancellár korábban kijelentette, hogy Ukrajna 2027-es csatlakozása nem lehetséges. Emmanuel Macron francia elnök pedig már korábban arról beszélt, hogy az ország uniós integrációja akár évtizedekig is eltarthat.